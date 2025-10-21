https://ukraina.ru/20251021/1070392452.html

Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск

Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск - 21.10.2025 Украина.ру

Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск

Требования России – по Украине это не наши хотелки. Это геополитическая реальность. Нам надо отодвинуть НАТО от наших границ. Да, мы совершаем тактические ошибки, но стратегически все делаем абсолютно правильно. И если у Трампа хватит политической воли, он нас поймет и выйдет с нами на соглашение

2025-10-21T07:00

2025-10-21T07:00

2025-10-21T07:00

интервью

украина

россия

венесуэла

дональд трамп

владимир путин

карл iii

вооруженные силы украины

нато

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061164954_106:10:848:427_1920x0_80_0_0_ad8e684d9e5aec0ecfdc2e384c138ca3.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин- Николай Олегович, как вы в целом оцениваете эту историю, когда Трамп за деньги европейцев не отдал приказ обстреливать нашу территорию "Томагавками", а встреча между ним и Путиным пройдет в Будапеште. Станет ли после этой встречи понятно, что российско-американские отношения будут восстанавливаться, а Украина и Европа будут проигрывать?- Трамп действует в рамках высказанной им в ходе избирательной кампании антиглобалистской повестки. Хотя всем еще несколько дней назад казалось, что он полностью лег под глобалистов. Это следовало из его публичных заявлений. Еще в четверг утром я говорил, что администрация США вернулась к байденовским нарративам. Это касалось поставок ракет и законопроекта о выделении 55 млрд долларов Украине, который лежит в Конгрессе, причем выдвинутый обеими партиями. Все это задумано, чтобы вернуть Трампа на рельсы, присущие обычному американскому лидеру: антисоветизму и русофобии. И вроде бы Трамп сломался.Я бы сказал, что с конца прошлой/начала этой недели видим параболу с первым отрицательным коэффициентом в формуле, когда эта парабола рогами вниз. Эскалация, эскалация, третья мировая, разрядка. Точнее, третья мировая война фактически началась 24 февраля, когда Россия на деле показала, что старый миропорядок ее не устраивает и что она готова его изменить. А второй этап третьей мировой войны мог начаться с "Томагавков", потому что они могут нести ядерный боезаряд. Противник не знает, какая боеголовка к этой ракете прикручена. Это ни один современный прибор определить не сможет.Кроме того, у "Томагавка" есть ряд серьезных особенностей. Он может обходить районы ПВО. У него крайне низкая траектория полета (спускается до 20-30 метров). Он проходит под зоной видимости большинства современных радаров и систем РЭБ. Дальность действия у него огромная – до 2,5 тысяч километров. Да, с точки зрения скорости – это простая дозвуковая ракета, но ее маневренность и пронырливость – это серьезная угроза.Но самое главное, что эта ракета может нести ядерную боеголовку. Наверное, если "Томагавк" будет запущен с территории западной Украины, то мы можем предполагать, что он будет в неядерном оснащении. Но у нас нет стопроцентной гарантии. Мы не хотим испытать ядерный удар по своим городам и военным базам, поэтому можем реагировать по-разному.И я думаю, что многое из того, что я сейчас сказал, Путин донес до Трампа во время их телефонного разговора, который состоялся на самой верхней точке этой параболы, когда эскалация была доведена до предела.Мнения разнятся. То ли Трамп заказал разговор с Москвой. То ли Путин позвонил Трампу. Но это даже неважно. Важно, что две мировые ядерные державы захотели переговорить. И в рамках этого двухчасового разговора все хотелки Зеленского, Карла III, Стармера, Макрона и Мерца были обнулены.Трамп заявил: "Нам самим мало". К тому же, намечаются две "специальные военные операции" США против дружественной нам боливарианской Венесуэле и в Колумбии. А как американцы собираются воевать с этими режимами? Сухопутная война повлечет неизбежные потери, и Трампу будут этим тыкать. Поэтому США нужны "Томагавки".Повторюсь, Путин как превзойденный дипломат сумел убедить Трампа в том, что никакого значения в рамках сегодняшних боевых действий на Украине "Томагавки" иметь не будут, но в случае попадания хотя бы одной этой ракеты по русскому городу Киев или Львов будут стерты с лица земли.- Путин скорее напугал Трампа или помог ему в противостоянии с внутренней глобалисткой оппозицией?- Похоже, что помог. Я слежу за тем, что и как говорят Рубио, Хегсет и Вэнс. Видно, что Трампу с большим трудом дается озвучивать глобалистский нарратив. Он понимает, что предает идеалы MAGA, свой ядерный электорат. Под этими лозунгами он пришел к власти. Это Вэнс, это Хегсет (Рубио к MAGA не относится), это Уиткофф, который давал деньги на избирательную кампанию. Уиткофф, кстати, не купился на предложения украинцев в отличие от Кита Келлога, которому за консалтинговые услуги было передано 20 млн долларов. А когда втрое большую сумму предложили Уиткоффу, он с презрением отказался.Считается, что историю с "Томагавками" придумал Келлог. Нет, ее придумали британцы. Эта история началась после встречи Трампа с королем Карлом III, который, несмотря на онкологию, соображает неплохо. Он сказал, что мы можем надавить на Россию угрозой применения тысяч ракет. "Томагавков" в таком количестве нет, их всего на боевом дежурстве в США – четыре тысячи. Но он сказал, что Дания может выпускать в больших количествах дешевую ракету "Фламинго", которая по некоторым параметрам сходна с "Томагавком". Стоимость этой ракеты всего 50 тысяч долларов. Но для начала Россию нужно испугать "Томагавками".Пока концепция "томагавков" плюс "Фламинго" не очень работает. Изначально задача состояла в том, чтобы перегрузить нашу систему ПВО. Допустим мы сбиваем три четверти ракет, оставшиеся поражают объекты нашей энергетики и города. Это должно поколебать нашу решимость воевать. Это единственный способ продолжить войну, который англичане смогли экстраполировать на Украину. Благодаря величайшему дипломатическому подвигу Владимира Путина удалось избежать второго этапа Третьей мировой- Ну и по поводу встречи в Будапеште какие у вас ожидания?- Эти ожидания коррелируются с договоренностями, которые уже есть на сегодняшний день. Но мы-то про них ничего не знаем. О чем-то договорились, но о чем – неизвестно. Трамп продолжает настаивать на заморозке конфликта по линии соприкосновения. Там это в страшном сне не может присниться, потому что ровно через 15 минут после начала заморозки Украину начнут накачивать всеми видами вооружений, а мы будем просто стоять. Нам это зачем? Учитывая, что мы сегодня начали штурмовать или почти закончили штурмовать семь городов: Степногорск, Покровск, Мирноград, Константиновка, Северск, Купянск, Волчанск.Покровск и Мирноград наполовину взяты. Более того, они в котле. Мы там перерезали ВСУ основное снабжение. Им осталось несколько недель. В Константиновке уже войска в городе. Может быть, регулярных войск еще нет, но ДРГ там точно присутствуют. Северск – войска в городе. То, что осталось от Волчанска, на три четверти зачищено. Там страшные бои шли. И, конечно, Купянск.Над центральными его зданиями российские флаги. Да, еще несколько недель потребуется на зачистку, но город уже взят. Снабжение перерезано. Украинскому гарнизону ничего не светит. А самое главное, резко участились сдачи в плен.В центре Купянска котел, северная часть которого уже зачищена. Осталось только южная часть, в которой человек 500 сидит. У них вариантов нет – либо принять смерть, либо сдаться. А зачем им умирать ради Зеленского, который в пиджак переоделся по настоятельному требованию Трампа?Раньше всушники отказывались это делать, потому что их запугали, что русские сварят из них борщ. Киевский режим ведь набирает в армию не шибко образованных людей, которые в это верят. Тем не менее, в Купянске уже по 20 человек в день сдаются. Почти по взводу. Да, кажется, что это немного, но раньше и этого не было.- Трамп настаивает на заморозке, мы гнем свою линию. Рано или поздно ему придется либо это принять, либо начинать эскалацию по образцу Байдена.- Трамп вертится как уж на сковородке. Мы его все время критикуем, но его надо понять. У него очень тяжелая ситуация. Мало того, что чуть меньше половины в обеих палатах занимают его непосредственные противники-глобалисты, так еще и в республиканской партии чуть больше трети – это неоконы.Кто такие неоконы? Это выходцы из времен Буша-Чейни. Они полностью поддерживает Трампа в том, что он делает внутри США. Они категорически против либеральной повестки и аплодируют Трампу, когда он вводит национальную гвардию в Нью-Йорк, потому что там полный беспредел, устранить который могут только войска. Но в том, что касается внешней политики, они гораздо более радикальны, чем демократы.Если демократы просто хотят взять под контроль Россию, как это было при Клинтоне, когда они назначили политиков вроде Чубайса на главные позиции, то республиканцы-неоконы хотят расчленить Россию на несколько государств. Поэтому они в любом случае будут давить на Трампа.Казалось бы, у Трампа большинство в обеих палатах. Но это большинство на поверку выглядит меньшинством. Большинство его – это MAGA. А MAGA – это лишь 1/3 и Сената, и Палаты Представителей. И Трамп скован тем, что за любое неправильное действие может получить импичмент. Потому что общих голосов демократов и неоконов хватит, чтобы его свалить. Поэтому он вынужден прогибаться.Более того, неоконы – это не союзники, а враги MAGA. И как только Трамп начинает выступать на стороне неоконов, то сразу же ссорится с MAGA. У него уже выпростаны из команды Карлсон, Маск и сторонники Вэнса. Вэнса нельзя выгнать из команды, потому что он конституционный вице-президент. Но люди, которые реально поддерживают изоляционистское развитие Америки, убраны из ближайшего окружения Трампа.И когда мне в четверг казалось, что Трамп пошел на поводу у глобалистов, я это говорил не обвиняя его, а понимая. У него нет другого выхода. И результат переговоров в Будапеште будет зависеть от того, насколько Трамп будет готов уступать требованиям России.Требования России – это не наши хотелки. Это геополитическая реальность. Мы вынуждены были начать СВО, чтобы спасти жизни миллионов людей. Нам надо отодвинуть НАТО от наших границ. Да, мы совершаем тактические ошибки, но стратегически все делаем абсолютно правильно. И если у Трампа хватит политической воли, он нас поймет и выйдет с нами на соглашение.А соглашение должно быть такое. Вся левобережная Украина плюс Одесса переходит в состав России. В Киеве, Черкассах и Кировограде устанавливается дружественная России украинская власть. А какие-то натовские базы пусть остаются на западной Украине. Они будут для нас опасны не больше, чем базы НАТО в Польше. Только такая конфигурация дает России право говорить о том, что СВО проведена не зря.Но есть же еще небезызвестный ультиматум Путина от декабря 2021 года, чтобы НАТО вплоть до Венгрии отодвинул всю свою военную инфраструктуру. Его никто не отменял. И этот вопрос будет постоянно стоять на переговорах с Трампом.- Если США полезут в Венесуэлу и Колумбию, как это повлияет на позиции Трампа внутри Америки и урегулирование украинского конфликта?- В Венесуэле серьезная армия, особенно авиация. Их Су-30 нашпигованы нашими противокорабельными ракетами.- А если "Томагавки" вынесут их аэродромы?- Трамп угрожает уже месяц. За это можно было подготовиться, укрыть авиацию в капонирах или рассредоточить. Если не будет предательства, как в Ираке, то американский флот понесет серьезные потери. В первую очередь авианосные группы. В сухопутное вторжение в джунгли я не верю. Поэтому я надеюсь, что операция, если она вообще будет, закончится обстрелом и убытием группировки.Более того, Венесуэлу нельзя обстреливать как Иран, потому что там очень большие расстояния. Там трудно нанести серьезный удар, не подставляясь под позиции ПВО. А ПВО там устанавливали наши, и оно неплохое. Да, "Томагавк" может прокрасться над кронами деревьев. Но давайте вспомним события в Сирии, когда американский флот обстрелял Дамаск. Они обходили наши базы в Хмеймиме, но наша ПВО все равно сработала. Сбили 90% американских ракет, в том числе "Томагавков".Чтобы понять, чем закончится авантюра в Венесуэле, нужно понимать степень решимости венесуэльских генералов. Я понимаю степень решимости северокорейских генералов, они жизнь отдадут за свою родину. Но в Венесуэле очень тяжелая экономическая ситуация, как и в Сирии.В чем проблема Асада? Он не сделал ничего для налаживания экономики за счет китайцев, хотя мог бы это сделать. Он не смог переманить суннитов, а с одними алавитами каши не сваришь. В Венесуэле тоже все сложно. Истеричка Мачадо буквально молится на иностранную интервенцию: "Мы все потом приватизируем и отдадим американцам. Только придите и убейте Мадуро". А сколько еще чиновников придерживается таких же взглядов?Что касается Колумбии, то это крышуемый государством наркокартель. Как бы Трамп не провозгласил Колумбию очередной жертвой, поняв, что в Венесуэле ловить нечего. Если потопят авианосец, как потом объясняться перед Конгрессом.На Колумбию еще легче напасть, потому что там все можно купить. Можно раздать деньги и объявить о своей победе. Он уже объявил о своей победе в Газе и переключился на Украину. А выяснилось, что в Газе ничего не закончилось, потому что Хамас не принял участие в этих договорённостях. А с Колумбией воевать проще простого, там нет серьезных вооруженных сил.- Вернемся к Украине. На ваш взгляд, в чем смысл наших ударов по энергетике именно в Черниговской области? Может ли привести к отключению остальной территории под контролем киевского режима?- Это связано с необходимостью вывести из строя несколько подстанций, которые питают юг Украины. Это свидетельствует о том, что на определенном направлении будет нанесен мощный удар. А чтобы удар пришелся не в кирпич, а в масло, надо бы немножко вывести из строя энергетические мощности, которые и так пребывают в мало функциональном состоянии.Нам не нужно, чтобы Украина замерзла, потому что замерзнут люди. Нам нужно, чтобы киевский режим не мог привозить на электровозной тяге снаряды и прочую амуницию. Да, они будут возить ее на тепловозах. Но проблема в том, что мы наносим колоссальные удары по сортировочным железнодорожным станциям, когда львиная часть этих ударов наносится по тепловозным депо. Поэтому у противника сейчас дефицит тепловозов.У них есть в эллингах на глубоком хранении в солидоле паровозы. Не надо смеяться над ними. Паровозы – это отличная машина, которая зависит не только от электричества, но и от мазута. Паровоз может на дровах ездить, а с дровами на Украине все в порядке. Тем не менее, мы бьем, бьем, бьем, а это уже отражается на снабжении первой линии фронта.Мы уже выходим к крупным приднепровским агломерациям – Днепропетровску и Запорожью. Без их присоединения в состав РФ война не может считаться законченной.- Учитывая происходящее на фронте и наши удары по украинским тылам, можно ли сказать, что мы собираемся добить киевский режим в 2026 году?- Не думаю. Если все будет идти так, как идет, без каких-то договоренностей о мире, мы дойдем до западных границ Украины к 2028 году. И то не факт. За 2026 год нам, дай бог, освободить Левобережье. Да, пока ВСУ цепляются за каждое село. Но фронт может рухнуть.- Просто вы как-то вскользь сказали про наши успехи в Покровске/Мирнограде, а ведь Украина много сил бросила, чтобы заткнуть эту дыру.- И в Покровск, и в Купянск было введено несколько бригад, которые там методично уничтожаются. Киевский режим не может постоянно перебрасывать силы для парирования наших каскадных ударов с юга на север и с севера на юг. Где-то фронт рухнет. Где-то мы подойдем к Днепру. Основные войска противника отойдут, чтобы задержать подошедшие к Днепру наши части, а в других местах наши войска снова резко подойдут к Днепру.Это может произойти очень быстро, а может – очень медленно. Есть одна проблема – вовлечение большого количества наемников в ВСУ. Мои знакомые ребята, которые сражаются на юге, говорят, что там в ВСУ до 70% наемников. Может быть, это одна локация, а, может быть, общая тенденция. Мне кажется, что соотношение такое: 30% наемников и 70% украинцев. Но даже 30% наемников – это очень много.Кстати, семьи колумбийских боевиков не перестают обращаться в посольство России с просьбами помочь им с репатриацией тел и поиском пропавших без вести. По мелочи они обращаться не стали бы. В Европе такого нет. Следовательно, их потери уже под тысячу.Привлекать колумбицев – это тоже британское ноу-хау. "Спасибо" Карлу III за такую "заботу" о нашей стране.Также по теме - в интервью Дмитрия Дробницкого: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет

https://ukraina.ru/20250902/1068010845.html

https://ukraina.ru/20251020/rostislav-ischenko-mir-podoshel-k-globalnomu-kollapsu-potomu-chto-obschestvo-perestalo-boyatsya-yadernoy-1070273119.html

украина

россия

венесуэла

купянск

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, венесуэла, дональд трамп, владимир путин, карл iii, вооруженные силы украины, нато, сво, "томагавк", третья мировая война, купянск, покровск/красноармейск, энергетика, переговоры