Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом

Херсон – это личная для меня история. Я участвовал в присоединении Херсона с Россией и считаю себя в каком-то смысле должным жителям этого города. Надеюсь, мы вернем его под свой контроль. При этом не будем забывать о всех сложностях этой операции

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1d/1041331928_37:0:871:469_1920x0_80_0_0_29c409a638a3b2598896b2893f6f2a70.jpg.webp

Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что освобождение русского города Херсон фактически началось. По его словам, бои идут за микрорайон Корабел, который находится на Карантинном острове. Чиновник отметил, что ВСУ продолжают прятаться по жилым и производственным помещениям на его территории, однако наши военные плотно держат ситуацию под наблюдением, наносят удары по выявленным целям и уничтожают их.- Алексей, что представляет собой микрорайон Корабел? Его надо постараться занять как можно быстрее? Или он годится для того, чтобы наносить там ВСУ один из тысячи ударов?- Если действительно началась операция по освобождению Херсона, то это очень хорошо. Хотя она сопряжена с большими рисками. Поскольку город и наши передовые позиции разделяет Днепр, войска приходится перебрасывать войска по воде. Это сложная задача. Надеюсь, у нас все продумано и просчитано.Тем более, насколько я знаю, Херсон обороняет небольшая группировка ВСУ, основанная на дронах. И если все сделать по-умному, можно и заскочить.Микрорайон Корабел – это крайняя точка Херсона. Он отделен от остального города. И если его занять, мы получим удобный плацдарм, чтобы через какое-то время высадиться в остальном Херсоне.- Правильно ли я понимаю, что мы оттуда можем свои беспилотники запускать?- Конечно. Мы полностью под огневой контроль возьмем Херсон и окраины. Логистику, подъездные дороги. Это будет очень большой успех, если мы закрепимся на Корабеле.- А что бы вы отметили из работы нашего разведывательно-ударного контура, который последние два месяца выносил врагу логистику под Херсоном?- Да там у нас в целом серьезная группировка стоит. Десантники, разведывательные бригады. Там есть, кому и чем воевать. Группировкой "Днепр" командует генерал Теплинский, что в целом внушает доверие и надежду, что операция закончится успехом.- При каких условиях противник всерьез начнет нервничать и перебрасывать силы для прикрытия Херсона, оголяя другие участки фронта, чтобы мы могли продвинуться где-то еще?- А есть ли у Украины силы, которые надо перебрасывать? Мы все-таки сразу на нескольких направлениях оказываем жесткое давление. Во-первых, противник и так тратит силы для удержания Купянска и Покровска. Во-вторых, мы фактически начали наступать на Орехов. И тут еще Херсон. Мы стараемся растянуть оборону врага и ищем возможность продвинуться там, где у противника не хватит сил. Кстати, за Херсоном у ВСУ никаких оборонительных линий нет. За исключением окопов на границе с Николаевской областью, которые мы в 2022 году сами накопали.- Извините за попсовый вопрос, но будут ли иметь значения погодные условия для этой операции? Все-таки мы начинаем освобождение Херсона не летом, а когда зима близко.- Зима наступает в Москве. В Новороссии совершенно другой климат. Там до декабря тепло. Практически не бывает снега, мало дождей. И потом, лучших погодных условий для маскировки вроде густого тумана придумать трудно.- Я больше имею в виду аспекты, связанные с работой дронов. Скажем, "спадет зеленка – маскироваться будет негде" или "в плохую погоду беспилотники не летают".- Чтобы дроны не летали, надо, чтобы совсем плохая погода была. Штормовой ветер или уж очень густой туман. Даже в туман БПЛА все равно летают. Даже в порывистый ветер научились работать. Те же дроны на оптоволокне стали тяжелее и больше.- Еще была информация, что нам под Херсоном удалось заглушить "Старлинк" с помощью нового комплекса РЭБ "Тирада-2С". Последний раз о подобных экспериментах с ним писали осенью 2022 года. Могли ли мы ее за три года настолько усовершенствовать?- Конкретно о "Тираде" я сказать не готов. Теоретически "Старлинк" подавить можно. Но лично я пока не встречал комплексов, которые на это способны. Тем более, если мы давим "Старлинк", мы должны быть на какой-то другой связи. Есть она у нас или нет – вопрос.- Как вы оцениваете наши удары по железной дороге и ужесточившиеся удары по энергетике. Можно ли сказать, что мы принципиально поменяли подход к боевым действиям?- Конечно. Просматриваются элементы некоей военной стратегии, которая ставит целью изолировать отдельные театры боевых действий и принципиально нарушить врагу логистику. Так что мы переходим к стратегическим наступательных действиям. Это очень радует. Видна мысль в действиях нашей армии. Долгосрочная, понятная мысль.- Судя по вашим рассуждениям, у вас прибавилось оптимизма по сравнению с предыдущими выступлениями.- Я стараюсь быть реалистом. Хотя Херсон – это личная для меня история. Я участвовал в присоединении Херсона с Россией и считаю себя в каком-то смысле должным жителям этого города. Надеюсь, мы вернем его под свой контроль. При этом не будем забывать о всех сложностях этой операции.Также по теме - в интервью Александра Ионова: Наступление на Запорожье и Херсон дает РФ поле для маневра, в том числе в переговорах

