Хитросделанные украинские эксперты предлагают пока отступить и подождать, когда в России начнется спад

В украинском экспертном сообществе обсуждают, как бы Киеву изловчиться и обмануть Москву, а потом дождаться удобного момента, чтобы взять своё.

2025-10-24T06:53

Украинский политолог Руслан Бортник указал, что ВСУ сейчас находятся в очень тяжёлом положении, российские войска стоят под Сумами и под Харьковом, и потому надо договариваться и искать компромиссы.Он напомнил, что РФ включила некоторые украинские области в свою Конституцию после срыва переговоров в Стамбуле и последовавшей затем эскалации, потому нельзя исключать, что в будущем — если не удастся договориться — в российскую Конституцию будут включены и новые территории.Бортник полагает, что сейчас Киеву нужны гарантии безопасности, которые США, по его мнению, готовы предоставить."Это всё, что нам нужно. Нам нужно получить гарантии безопасности, восстановить развитие нашей страны — и ждать нового исторического момента. Россия — нестабильное государство, она постоянно переживает расцвет и упадки, упадки чаще даже, нежели расцветы. Просто ждать нового исторического момента, вот и всё", - заявил политолог в интервью журналисту Вадиму Герасимовичу.По словам Бортника, в ходе этого ожидания можно будет и торговать, и получать ресурсы от России, если это будет нужно Киеву, но при этом стремиться вступить в ЕС — да, в таком случае будет утрачена часть суверенитета, но это "позволит перекрыть тяжелейшие уступки" и "всё-таки оставит чувство победы в этой войне для украинского общества".Дональд Трамп прав, пока обе стороны могут, остановившись, объявить о своей победе, ещё есть такой шанс, считает политолог. Однако – "если война дальше продолжится, то какая-то сторона точно потеряет такую возможность".Бортник также высказал предположение, что сейчас российская и американская стороны готовят документ, который может быть подписан на встрече в Будапеште, если она вообще состоится. Этим вызваны изменения в риторике Лондона и Берлина, ведь они тоже хотели бы предложить свой документ.Если не успеют выработать общую позицию, переговоры в Будапеште могут и не состояться — в таком случае у Украины "впереди ещё страдания, катастрофы", отметил эксперт, добавив, что, по его убеждению, украинский народ их переживет – он "переживал исторически и не такое".Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв в эфире одного из каналов предположил, что с Зеленским впоследствии дискутировать не будут, а просто поставят ему условия. Но при этом сейчас он в состоянии "обломать" намечающуюся сделку, поскольку ВСУ всё ещё не утратили боеспособность.А вот будущее туманно. Эксперт напомнил, что покинувшие страну украинцы вряд ли вернутся, "дурных нет", да и некуда - из уехавших миллионов вернётся разве что четверть. Это всё будет иметь серьезнейшие последствия. Если Польша решила свою демографическую проблему как раз за счёт приехавших украинцев, они закрыли там демографический провал, то кто решит демографическую проблему самой Украины?Теперь украинские чиновники уже открыто говорят о работниках из Азии и Африки, говорят, что в случае необходимости их завезут миллионы - "к этому всё идёт"."Вот только, боюсь, в этой Украине не будет места для "садка вишневого коло хаты". Это будет совершенно с иным цветом кожи и акцентом страна", - сказал политтехнолог.Напомним, украинский бизнес-омбудсмен Роман Ващук недавно заявил прямо, что с каждым уезжающим или гибнущим украинцем освобождается рабочее место для "человека из-за границы". По его словам, тенденция приезда на Украину трудовых мигрантов из стран Центральной Азии была заметна еще "до войны". Вообще - "есть большая часть мира, для которой жизнь в Украине был бы невероятным апгрейдом".Что дальше? Никаких гарантий безопасности для Киева нет, заявил экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева в эфире интернет-канала Politeka. По его словам, на Банковой умеют играть "в Чапаева", но не в шахматы — там не понимают, что главное для РФ вовсе не территории, а устранение первопричин конфликта (как и было заявлено — нейтралитет, демилитаризация, денацификация). В вопросе о территориях Россия вполне может уступить, но Зеленскому в таком случае тоже придётся уступать, причем уступать в главном.В общем, "зелёных" руководителей киевского режима "развели как котят", считает Рева. При этом он отметил, что ранее сам Зеленский "развёл" украинских олигархов, которые помогали ему прийти к власти, рассчитывая управлять им. Не получилось — и где теперь Коломойский? Но всё же "ореол величия" Зеленского давно померк и на Западе, и внутри страны, считает экс-министр.Тем временем находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский занят подсчётами."С момента объявления о любых конфигурациях мирных соглашений или планов, Украину ждет резкая "усадка" по всем финансовым показателям.Уже сегодня объемы финансовой помощи от ЕС, в ожидании завершения войны, упали вдвое - с 3,8 до 1,9 млрд € в месяц. При этом самый минимум, при котором возможно удержание фронта - 2,5 млрд €/мес. Для активных действий - 5 млрд € в месяц. Эти цифры неоднократно приводились Минфином.То, что дают сейчас - этого достаточно для плановой девальвации, сокращения бюджетных расходов (снижения зарплат и увольнений из госсектора), уменьшения темпов капитальных затрат (сейчас это, в основном, фортификации) - усадка по всем направлениям", - написал нардеп в своём блоге.Он продолжил: "Но это - подготовительный этап. Конец войны - резкое ухудшение показаний "зомби-экономики", в которую превратилась Украина".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — в статье Павла Котова "Россия не дает забыть про первопричины. Почему саммит в Будапеште под вопросом" Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Всех положат". Эксперты и политики о планах Запада и целях "боевых холопов"

2025

Сергей Зуев

