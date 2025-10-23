https://ukraina.ru/20251023/vsekh-polozhat-eksperty-i-politiki-o-planakh-zapada-i-tselyakh-boevykh-kholopov-1070528657.html

"Всех положат". Эксперты и политики о планах Запада и целях "боевых холопов"

В украинском экспертном сообществе обсуждают, возможен ли действительно мир или же это очередной дипломатический фантом, можно ли ожидать краха украинской экономики и зачем Запад атакует китайскую службу времени.

Мира в обозримом будущем на самом деле ожидать не стоит, всё продолжится, считает политический философ Павел Щелин. По его мнению, высказанному в беседе с журналистом Александром Шелестом*, это вовсе не будет означать поражения Дональда Трампа и США, поскольку для Америки главное сделать вид, что это не их война - а Европа, если хочет, пусть воюет, возможно, продадим им патроны...Конечно, это лицемерная позиция, на самом-то деле это война США, но в эпоху постмодерна можно сделать вид, что это не так (и все сделают вид, что верят). Теперь самый вероятный сценарий — переход к европейской войне, а воевать за Европу и за весь Запад будут "боевые холопы" - украинцы, сказал эксперт.Он подчеркнул, что сообщения западных СМИ о возможном обмене территориями и пр., являются просто когнитивными операциями, ведь Россия своих требований и целей не меняла. А эти требования — отказ Киева от вступления в НАТО, от преследований канонической УПЦ и русскоязычных - они невыполнимы при сохранении текущей модели украинской государственности.Шелест на это сказал, что "украинцы заканчиваются", массово бегут из армии, кто может ещё втянуться — ведь дураков нет. Щелин парировал — если бы дураков не было, сейчас нечего было бы и обсуждать. Войны никто не хотел, но война объективно неизбежна, если не остаётся политических способов урегулирования проблем. В данном случае проблема заключается в том, что России не нужна на своей границе "АнтиРоссия".Пространство для манёвров ограничивается в данном случае капитуляцией одной из сторон, но ни одна из сторон к этому не готова — следовательно, война продолжится, подчеркнул политолог. Он отметил, что капитуляция в какой-то срок неизбежно случится, а пока задача у людей — как-то спрятаться и выжить.Главная война на Украине идёт сейчас по духовному фронту, недаром Десятинная церковь в Киеве была уничтожена дважды — ханом Батыем и Зеленским. Возможно, спасёт нас — и украинцев, и русских — одновременное духовное прозрение, а нечестивым, как сказал пророк Исайя, нет мира, напомнил Щелин.Он добавил, что люди, конечно, хотели бы, чтобы перестали стрелять, но - по таким причинам войны не заканчиваются. Большинство пытается выжить, однако сопротивление носит индивидуальный характер.По мнению политолога, российское руководство не может отказаться от заявленных целей СВО, конечно, Владимир Путин предпочёл бы достичь их без войны, но - "контрагент (коллективный Запад — ред.) хотел воевать".Когда война закончится? Тогда, когда физически закончится украинская пехота. Если не произойдёт раньше прозападного переворота в Киеве, но такого, который исполнит де-факто требования РФ, то ситуация будет откладываться до обвала фронта, резкого продвижения российских войск, тогда - тоже переворот в Киеве, потом мирная конференция, по итогам которой будут уже рисовать границы и т. д. - таков, по мнению философа, базовый сценарий.Не все смотрят в будущее с таким оптимизмом. Надежды на исчерпание человеческого ресурса и на обрушение экономики киевского режима напрасны, ведь на деле против России руками украинцев воюют более полусотни стран, считает находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич. По его мнению, высказанному в эфире канала блогера Павла Иванова, в такой ситуации можно хоть всё население подконтрольной Киеву части Украины загнать в окопы, экономика от этого не рухнет.Евич рассказал, что продовольственные пайки у ВСУ-шников "сплошь европейские" или латиноамериканские, украинского вообще ничего нет - "разве что галеты". Если где-то разрушена инфраструктура, ремонтировать повреждения приезжают "бригады поголовно чешские, словацкие и прочие европейские твари"."То есть, мужики на фронте - и остальных мужиков на фронт загонят. Девиц уже на фронт загоняют, создают штурмовые подразделения… Всех положат", - сказал он.Украинский политолог Дмитрий Спивак полагает, что всё идёт по плану: Дональд Трамп будет делать всё, чтобы не втянуться в войну на Украине, хочет завершить её по линии боевого соприкосновения или всё равно как, для него главная задача — Китай.Трамп - бизнесмен, поэтому Россия предлагает проекты, которые могут его заинтересовать, например, тот же тоннель "Россия-Аляска" и т. д. Что ещё предложили Трампу, сложно сказать, но "Томагавков" для Киева пока не будет, поскольку это - продолжение войны, а Трамп хочет её завершения, заявил политолог в очередном выпуске своего видеоблога.По мнению Спивака, встреча президентов РФ и США в Будапеште состоится при том условии, что Владимир Путин как-то изменит свою позицию, Москва пойдёт на определенные уступки. То есть — ещё не факт, что встреча состоится.Если же состоится, а Зеленского не пригласят, то Европу это не устроит, считает украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян."Встреч Трампа с Путиным с глазу на глаз в европейских столицах боятся как огня. А точнее, не самой встречи, а того, что главы США и России могут прийти к неким соглашениям по ключевым геополитическим вопросам, что снимет остроту противостояния между США и Россией", - написала она в своём телеграм-канале.По мнению Монтян, "Европа в этой ситуации окажется в весьма глупом положении: ради геополитических интересов США, за последние годы она испортила отношения с кучей народу, включая Россию и в чуть меньшей степени Китай, и если теперь США с Россией и Китаем, наоборот, помирятся, то европейские государства окажутся в весьма идиотском и довольно опасном для них положении".Тем временем Зеленский совместно с евролидерами заявили, что боевые действия надо останавливать на текущей линии фронта, и Украина готова к этому.Пока встреча лидеров РФ и США откладывается, но она будет, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. Проблема, по его мнения, в разногласиях относительно идеи Трампа о заморозке конфликта по ЛБС. Москва против, поскольку задачи СВО этим не достигаются. Поэтому, скорее всего, стороны будут воевать до тех пор, пока одна из них не исчерпает свой ресурс.Кто первым исчерпает? Хотя до развала фронта дело не дошло, но положение ВСУ на фронте тяжёлое, вероятно, для отвлечения внимания от этого факта и понадобился "художественный свист" о "Томагавках", отметил эксперт.Ситуацию в мире спокойной не назовёшь и при всём желании. Война идёт не только на Украине, в других регионах она просто принимает иные формы. Так, Китай обвинил США в кибератаке на Национальный центр службы времени КНР, которая могла привести к сбоям в работе сетей связи, финансовой и транспортной системах, а также в снабжении электричеством. Сообщается, что получены неопровержимые доказательства атаки, целью которой было хищение секретной информации и выведения Центра из строя."Министерство госбезопасности КНР отметило, что атака была отражена. Там назвали США настоящей "хакерской империей" и главным источником хаоса в киберпространстве, отметив, что в последние годы американцы часто проводят кибератаки против Китая, стран Юго-Восточной Азии, Европы и Южной Америки", - информирует РИА Новости.По данным МГБ Китая, кибератаки АНБ "были давно спланированными и систематическими".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — в статье Михаила Павлива "Качели от Трампа? Нет – последовательность!" Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Про унижение Зеленского и откровения Буданова*. Украинские эксперты об итогах визита в Вашингтон"

