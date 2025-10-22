https://ukraina.ru/20251022/rossiya-ne-daet-zabyt-pro-pervoprichiny-pochemu-sammit-v-budapeshte-pod-voprosom-1070482047.html

Россия не дает забыть про первопричины. Почему саммит в Будапеште под вопросом

Россия не дает забыть про первопричины. Почему саммит в Будапеште под вопросом

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште еще несколько дней назад выглядела делом практически решенным, однако теперь этот саммит оказался в подвешенном состоянии

Что пошло не так после разговора Лаврова и РубиоЗа последнюю неделю американский президент снова продемонстрировал ставший уже фирменным свой дипломатический прием: сначала ругал Россию, допускал передачу дальнобойных "Томагавков" Украине, провел встречу с Владимиром Зеленским, после чего в очередной раз сменил риторику, созвонился с Путиным и объявил о договоренности провести с ним саммит в Венгрии в ближайшее время.За этим важным объявлением несколько в тени оказался тезис Трампа о том, что стороны конфликта на Украине должны остановиться по линии фронта. А это предложение, судя по всему, и является главным камнем преткновения, об который рискует разбиться сама идея будапештской встречи.Первым шагом на пути в венгерскую столицу должен был стать телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио, который состоялся в понедельник, 20 октября. Затем предполагалась их личная встреча, а уже потом саммит Трампа и Путина.Подробностей о разговоре немного. МИД РФ назвал его "конструктивным".В Госдепе и Белом доме особых комментариев не давали. Через СМИ со ссылкой на представителя американской администрации сообщалось, что разговор Лаврова и Рубио был "продуктивным", а далее отмечалось, что продуктивным он был настолько, что личная встреча глав двух ведомств теперь и не нужна.Синхронно с этим появилась информация, что вместе со встречей глав МИД РФ и Госдепартамента отменены и переговоры лидеров России и США.Как сообщает Reuters, причина отмены – позиция Кремля, которая не изменилась с момента последних переговоров Путина и Трампа."Полагаю, русские хотели слишком многого, и американцам стало ясно, что никакой сделки для Трампа в Будапеште не будет", - заявил один из европейских дипломатов.Корреспондент NBC News Гаррет Хааке со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома написал в Х, что подготовка встречи в Венгрии "приостановлена"."Первый телефонный разговор между госсекретарем Рубио и министром иностранных дел Лавровым был "продуктивным", однако президент США считает, что обе стороны пока недостаточно готовы к переговорам, чтобы продвигаться дальше", - сообщил он.Агентство РИА Новости поговорило с неназванным представителем Белого дома, который также подтвердил, что американский президент в ближайшее время не планирует встречаться с главой российского государства.Подготовка продолжается?Казалось бы, все сомнения могли бы развеять сами лидеры двух стран, но Путин пока эту тему не комментировал, а Трамп только запутал ситуацию еще больше.Сначала в СМИ разошлась его цитата, что его встреча с Путиным будет "пустой тратой времени". Затем, выступая перед журналистами, он опроверг, что когда-либо говорил такое."На этом фронте происходит много всего, между Украиной и Россией. Мы уведомим вас в течение следующих двух дней", - сказал Трамп.После этого он сразу выдал новую порцию заявлений, которые как раз были схожи с приписываемой ему фразой про "пустую трату времени"."Я не хочу проводить напрасную встречу. Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, что произойдет", - продолжил он.Несмотря на все это, власти Венгрии заявляют, что подготовка саммита идет, но дата его проведения остается неизвестной."Подготовка саммита мира продолжается. Дата все еще не ясна. Когда придет время, мы его организуем", - написал у себя в соцсетях премьер-министр страны Виктор Орбан.О подготовке мероприятия также сообщил участник переговоров с американской стороной, директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев."СМИ искажают комментарии о "ближайшем будущем", чтобы подорвать перспективы предстоящего саммита. Подготовка продолжается", - сообщил он.О попытке сорвать переговоры Путина и Трампа заявила также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Настоящий инфобалаган партии войны", - сказала она в комментарии "Комсомольской правде".Согласно главе министерства иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто, есть силы, которые заинтересованы в срыве встречи в Будапеште."С того момента, как было объявлено о проведении саммита мира в Будапеште, было очевидно, что многие сделают все возможное, чтобы он не состоялся. Провоенная политическая элита и ее СМИ всегда ведут себя так перед событиями, которые могут оказаться решающими <…> Одна и та же история почти перед каждым заседанием Евросовета, перед решениями о санкциях или о Европейском фонде мира. Ничто не ново под солнцем. На этот раз всt будет по-другому. Пока саммит не состоялся, ждите волны "утечек", фейковых новостей и заявлений о том, что его не будет", - написал он в Х.Никто не хочет уступатьВ сухом остатке можно констатировать, что встреча Путина и Трампа если и состоится, то вряд ли в самом скором времени, как того хотели в США. В Вашингтоне заявляли ранее, что эти переговоры могут состояться уже в конце следующей недели.Максимум, что может состояться в этот срок – личная встреча Лаврова с Рубио, некоторые западные СМИ допускают, что это может произойти 30 октября. Об этом, в частности, пишет Financial Times, однако официальных подтверждений этому нет.Возможно, что глава Госдепа и есть одна из причин того, что согласование саммита в Будапеште идет с таким трудом. Рубио считается сторонником более жесткой линии в отношении России, при этом именно ему, а не более лояльному к Москве спецпредставителю Трампа Стиву Уиткоффу в этот раз доверено курировать контакты с Кремлем по данному вопросу.Тем не менее, главной причиной все же стоит считать территориальную проблему. Еще после встречи на Аляске сообщалось, что РФ готова к миру, но только при условии передачи ей полного контроля над ДНР и ЛНР.Западные СМИ утверждают, что это требование было повторено американской стороне и в этот раз, что вызвало разочарование в Белом доме. Reuters пишет, что в минувшие выходные Москва якобы направила в Вашингтон закрытую ноту со своим видением урегулирования конфликта. В этом неофициальном дипломатическом меморандуме повторялось требования вывода ВСУ из Донбасса. Передачу такой ноты Москва опровергает.По тому, как после телефонного разговора с Путиным Трамп с новой силой стал настаивать на перемирии по линии фронта, стало ясно, что либо Москва пойдет на это условие, либо переговоры встанут на паузу. Очевидно, что возобладал второй вариант.Зеленский поддержал идею остановки по линии соприкосновения и вновь отказался от передачи каких-либо территорий России, следовательно говорить в Будапеште стало особенно и не о чем.Трамп очень хочет завершить украинский конфликт по своему сценарию и приписать это себе в заслугу."Ни [бывшие президенты США Джордж] Вашингтон, ни [Авраам] Линкольн не завершили 8 войн. Я завершил уже 8 войн, и 9-я завершенная война уже на подходе", - сказал он в своем последнем к настоящему моменту выступлении перед прессой.Судя по всему, Трамп пока слишком рано решил трубить в фанфары. Если глава Белого дома так и не поймет, что добиться окончания этого конфликта можно только устранив его первопричины, то это будет сделано Россией в рамках проводимой ею специальной военной операции.Эту мысль накануне еще раз подтвердил Сергей Лавров. По его словам, остановиться сейчас – это значит забыть про первопричины конфликта."Немедленное прекращение огня, о котором сейчас стали вновь вдруг разговаривать, в отличие от необходимости урегулировать суть проблемы, устранить ее первопричины, означало бы только одно - что огромная часть Украины остается под руководством нацистского режима", - сказал он.Глава российской дипломатии отметил, что часть Украины в таком случае сохранится как единственное место на планете, где законодательно запрещен русский язык. Упоминание проблемы русского языка говорит о том, что территориальный вопрос – не единственное, что беспокоит Россию в контексте Украины. И Трампу придется это учитывать.Трамп – это очень серьезный и опасный противник. Но это никакой-то закоренелый враг России, который просыпается с мыслью о том, какую бы гадость нам сделать - подробнее об этом в материале издания Украина.ру Игорь Шишкин: Трамп пытался довести мир до грани катастрофы и сломать Россию, но ничего у него не вышло.

