Киселев о том, почему для Зеленского происходящее между РФ и США — сущая трагедия

Киселев о том, почему для Зеленского происходящее между РФ и США — сущая трагедия - 20.10.2025 Украина.ру

Киселев о том, почему для Зеленского происходящее между РФ и США — сущая трагедия

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, а также предстоящая встреча лидеров РФ и США стали центральной темой программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" с Дмитрием Киселевым

Трагедия для УкраиныК концу недели после разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало ясно, что слова российского лидера о ракетах "Томагавк" и опасностях, которые они несут, были услышаны, отметил Киселев.В программе процитировали помощника президента РФ Юрия Ушакова, который заявил, что Путин в разговоре со своим американским коллегой повторил свой тезис о том, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут существенный ущерб не только мирному урегулированию, но и дальнейшей перспективе отношений России и США."Это был восьмой по счету телефонный разговор наших лидеров – предельно откровенный и доверительный. С нашей стороны было еще раз подтверждено, что Россия – за мирное разрешение конфликта на Украине, что мы полностью владеем стратегической инициативой, и именно поэтому киевский режим прибегает к террористическим методам – наносит удары по гражданским целям и объектам энергетической инфраструктуры, на что мы и отвечаем", - рассказал Киселев.Согласно Ушакову, один из главных тезисов американского президента сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и РФ."С обеих сторон, кстати, говорилось о глубоких взаимных симпатиях народов обеих стран, ярко проявившихся в годы Второй мировой войны. Подчеркивалось, что нынешнее положение дел в двусторонних отношениях на этом фоне выглядит парадоксально", - прокомментировал Ушаков.Как отметил Киселев, отдельно Путин высоко оценил личные усилия первой леди США Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями. В этой связи российский лидер попросил Трампа передать его супруге самые наилучшие пожелания.Важнейшее дело – лидеры России и США договорились встретиться вновь, продолжил Киселев.Трамп предложил увидеться в столице Венгрии, в Будапеште, Путин согласился. Двусторонний саммит уже готовят, ближайшие советники президентов встретятся для уточнения повестки уже на этой неделе. Большая встреча ожидается через пару недель. В сети уже появляются версии воздушного маршрута Путина в Будапешт."Для Зеленского и его друзей из европейской "партии войны" происходящее между Россией и США — сущая трагедия. На конференц-коле Зеленского с европейскими коллегами британский премьер-министр Кир Стармер не нашел ничего лучшего, как для урегулирования на Украине предложить идею на основе двадцати пунктов плана Трампа по сектору Газа. То есть – совсем в сторону, но лишь бы хоть как-то подпортить", - сказал ведущий.Пока же ясно то, что сама предстоящая встреча лидеров России и США в Будапеште "кое для кого неперевариваема".Почему БудапештСам Будапешт, продолжил Киселев, уже готовится к саммиту.Как рассказал из венгерской столицы корреспондент "Россия 1" Денис Давыдов, сразу же после разговора лидеров России и США в Венгрии был создан оргкомитет по подготовке к этому мероприятию.Где именно встретятся лидеры – пока непонятно. Одно из возможных мест – красивейший Будайский холм. На нем резиденция премьер-министра, где принимают иностранных лидеров, рассказали в сюжете.Чуть ниже у подножия находится архитектурный комплекс "Варкерт базар", где саммиты проводились неоднократно. Венгерские телеканалы транслируют кадры с Аляски. Будапешт собирается развивать переговорный импульс, который был задан летом в Анкоридже."В гуще мировой политики скоро окажутся многочисленные туристы, которые любят приезжать в Будапешт. Продавцы сувениров готовы – Путин и Трамп уже смотрят с витрин. За 20 евро гостям предлагают футболки в стилистике "Звездных войн", хотя лидеры будут говорить о мире", - рассказали в программе.Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее отметил, что его страна была единственной, кто "последовательно, открыто, громко и активно выступала за мир".Венгрию Орбан называет островком мира, но вопрос, как до него доберется Владимир Путин. Российский борт №1 должен лететь через воздушное пространство недружественных стран."Мы с уважением ждем президента Путина, разумеется, гарантируем, что он может приехать в Венгрию, успешно провести здесь переговоры и вернуться домой. Ничего согласовывать тут ни с кем не надо", - сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.В Брюсселе в шоке, принять сам факт появления Владимира Путина на территории ЕС местная пресса не может, как и не может понять маршрут перелета Москва — Будапешт.По словам представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер, санкции против российского руководства не содержат пункта, что им нельзя посещать страны Евросоюза.Сохранять лицо европейской бюрократии трудно. Очередная пощечина от американского президента – Трамп решил встретиться с Путиным в ЕС, и ЕС не пикнет. Тот факт, что Дональд Трамп и Владимир Путин собираются встретиться в Будапеште, чтобы обсудить мир на Украине, является оскорблением для Европы. Трамп и Путин будут обсуждать Украину в стране ЕС, но без участия самого Союза.Венгры понимают: их национальные интересы руководство ЕС не интересуют. В Будапеште регулярно критикуют решения фон дер Ляйен. Антиреклама на каждом углу. Главный человек из европейского сопротивления – Виктор Орбан. Он друг Трампа и его ключевой союзник в Европе. Отсюда и предложение проводить саммит в Будапеште.Современные лидеры стран Европы - многочисленная труппа клоунов. Подробнее об этом - в материале издания Украина.ру Было бы смешно, если бы не было так кроваво: Киселев о том, как политика Европы превратилась в клоунаду.

