Было бы смешно, если бы не было так кроваво: Киселев о том, как политика Европы превратилась в клоунаду

Современные лидеры стран Европы - многочисленная труппа клоунов. Они смешны, нелепы, свободны от ответственности, а еще бестолковы и карикатурны. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

Зеленский как злая версия ЧаплинаИнтересно, что и у нас, и на Западе европейских политиков все чаще называют клоунами."Мне лично цирковые клоуны всегда были симпатичны. Это сложная артистическая профессия, требующая большого таланта и постоянного труда", - сказал Киселев.По его словам, когда политиков называют клоунами, то имеются в виду не артисты, представляющие на арене клоунов, а сам клоунский образ. Клоун как персонаж – смешон, простодушен и напыщен, неумеха и растяпа, свободный от какой-либо ответственности, добавил ведущий.А еще – хвастун, позер, бестолков и вообще карикатурен. Вот здесь-то все и сходится, отметил он."Великий кинообраз клоуна, конечно же, представил Чарли Чаплин. Нынешний Зеленский – злая версия милого чаплинского бродяги. Но тоже вороват, мелковат, хитроват", - рассказал Киселев.Владимир Зеленский – некогда и сам комик, но склонен к пошлости, отметил он."Да вот сравните: сцена с фортепиано и скрипкой, где за клоунов Бастер Китон и Чарли Чаплин. А вот за клавишами Зеленский. Тоже смешно, но уже юмор с душком", - сказал ведущий, имея ввиду печально известный номер Зеленского времен "Квартала 95".Главный политический клоунКороль современных клоунов в политике, конечно же, экс-премьер Британии Борис Джонсон, считает Киселев.По его мнению, за основу Джонсон взял себе многие черты британского комика Бенни Хилла. Борис Джонсон намеренно выбрал себе клоунский образ и паразитирует на нем.В программе процитировали газету Guardian, которая описывает экс-премьера словами самого глубокого исследователя и историка цирка почетного профессора университета Торонто Поля Буиссака."Потенциальным биографам Джонсона стоит почитать Поля Буиссака, ведущего специалиста по семиотике клоунады. Клоуны – "нарушители", пишет он, культурные подрывники, которые разыгрывают ритуалы и драматические сценки, "игнорируя негласные правила социальных игр и предаваясь символическим действиям, которые… играют с этими нормами, будто они произвольны и необязательны". Клоуны "подрывают основы, на которых зиждется наш язык и наше общество, обнажая их хрупкость". Они "подчеркивают напряжение" между "инстинктом" и "ограничениями". Буиссак, возможно, имеет в виду именно Джонсона, когда добавляет: "Их актерские образы выходят за рамки приличий". Они, по его словам, "неприличны по своей сути", - говорится в публикации издания.Да, "неприличный по своей сути" Борис Джонсон – это откровенная и намеренная клоунада, согласился Киселев."Но, как говорится, все было бы смешно, если бы не было так... кроваво. И это уже не просто неприлично, а преступно. Когда один клоун в статусе премьера приезжает к другому в роли президента и уговаривает выбросить мирные договоренности и ввергает Украину, да и уже почти весь континент в войну. И до сих пор, уже будучи позорно изгнанным у себя дома из политики, продолжает разжигать, требуя все больше крови. С безответственностью и простодушным позерством клоуна", - прокомментировал он."Клоунский стиль" премьера Бориса Джонсона убийственно рецензирует та же Guardian. Речь идет про времена разгара эпидемии Covid-19, с которой Великобритания справилась в числе самых худших.Guardian: "Трудность для клоуна заключается в том, что, как только правда и серьезность были весело разбиты вдребезги, их уже нельзя собрать воедино и подать заново. Или, другими словами, шут, который только что развлекал публику, разбивая все тарелки, не может теперь сказать, что собирается использовать их для сервировки банкета в честь того, что он стал мудрым и честным королем. Все видят: тарелки разбиты вдребезги и валяются на полу".Теперь этот образ – безвозвратно перебитой посуды – уже применим и к теме активности шута Бориса Джонсона на украинском направлении, продолжил Киселев.Кто из них белый, а кто рыжий"Бориса Джонсона на посту премьера Британии сменила Лиз Трасс. Лиз Трасс запомнилась своей глупостью, неотесанностью и клоунским позерством на танке где-то в Прибалтике, дабы грозить России. В кресле премьера провела чуть больше месяца, обрушила британский фунт и была изгнана за общую бездарность", - сказал он.Нынешний премьер Британии Кир Стармер – типичный мистер Бин, полагает Киселев."Эгоистичный неудачник, смешной, нервный, нелепый чудак со странными привычками и задатками мелкого пакостника", - описал он нынешнего главу правительства этой страны.Заключая тему клоунады в политике, та же Guardian ставит Британии горький диагноз: "страна уловок, фарса, пустоты и сигналящих гудков"."Вообще по классике, наиболее распространенные клоунские амплуа – это Рыжий и Белый. Рыжего клоуна в Германии еще называют Август. Так, Борис Джонсон – типичный Рыжий. Даже по образу – взбаламученные волосы. Борис – блондин, но ведь и рыжий тоже вариант блондина. Мешковатая одежда. Грубоватые манеры. Прет напролом. Готов обидеть. Красный нос в образе означает – пьющий. Без особой рефлексии и сантиментов", - рассказал Киселев.Антипод Рыжего – Белый клоун. Сентиментальный простак с выбеленным лицом, отметил ведущий. Во Франции это образ крестьянина-мукомола по имени Жан-Фарин, где farine – это мука. Напускное высокомерие, ранимость, утонченность. Крахмальное жабо и манжеты, белый колпачок. Рассудителен и страдает от проделок Рыжего. Невезучий."Типичный белый клоун в европейской политике – нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц. Невозмутимый, как комик Бастер Китон. Серьезен, собран, изображает уверенного профессионала и знатока своего дела. Но за что не возьмется, ничего не выходит, только хуже становится", - рассказал Киселев.Предшественник Мерца – Олаф Шольц. Выступает в цирке без грима в образе пирата с вытекшим глазом. Настоящий рыжий клоун, не хватает только парика, добавил он.Что касается экс-министра иностранных дел ФРГ, нынешнего председателя Генассамблеи ООН Анналены Бербок, то "ей можно в цирке выступать без подготовки - клоуном-акробатом", отметил Киселев, имея ввиду ее увлечение прыжками на батуте.Труппа европейских клоунов"По классике – действия клоуна всегда бессмысленны. Символ бессмысленности – глава евродипломатии Кая Каллас. У нее не получается ровным счетом ничего. А вот прям образ нынешнего Евросоюза, где все время выясняют отношения. Вот у Федерико Феллини два рыжих клоуна Фабрицио и Джеппа непрестанно плюют друг в друга. А вот другой номер из того же фильма "Клоуны". Ну чем не Евросоюз" - прокомментировал Киселев известные номера мировых звезд клоунады, сравнив их с нынешними европейскими реалиями.Знаменитые братья Фрателлини, три клоуна – два рыжих и один белый. Сначала ласково бреют белого, чтобы потом отрубить ему голову. Чем не Украина, которую по большой любви отправляют на заклание?"В утиль на этой неделе отправлен и клоунский дуэт супругов Тихановских. После неудачной попытки переворота в Белоруссии в 2020 году Запад уже признал Тихановскую "президентом" Белоруссии. Так вот на этой неделе "президента Свету", проживающую по высшему государственному разряду в Литве, лишили госохраны на миллион евро в год. Это непосредственно охрана, автомобили, жилье и VIP-терминалы аэропортов. Ее супруг, выпущенный недавно из белорусской тюрьмы блогер Сергей Тихановский, из роли клоуна так и не вышел", - отметил Киселев.По его словам, труппа европейских клоунов – многочисленна."Ярка здесь, конечно, Грета Тунберг. Зеленая активистка, которая по идейным соображениям прогуливала школу, лет пять назад стала знаменем так называемого зеленого перехода. Дошла до трибуны Генассамблеи ООН. Ее продюсеры создали успешный бизнес-проект "Грета". Девочка стала долларовым миллиардером. Но с уходом глобального зеленого проекта ее и подзабыли. Дабы оживить память, Грету направили морем к сектору Газа. В израильской тюрьме, по словам Греты, она страдала от клопов и от того, что долго приходилось сидеть на жестком. Уже отпустили", - продолжил ведущий.Во Франции политическую ситуацию назвала "цирком" Марин Ле Пен. Еще каких-то два года назад на французском телевидении очень веселились по поводу "шапито Зеленского". На французской радиостанции RTL тогда высмеяли рабочую командировку Владимира Зеленского в Европу."Президент Зеленский и его шапито отправились в турне по Европе. Вашему вниманию – реклама в поддержку Украины! Жиль Маргарити представляет: шапито имени Зеленского начинает гастроли по Европе вместе со всем своим зверинцем! В его шапито вы увидите: прямо из Брюсселя – женщина без бороды, которая всех раздражает, – Урсула фон дер Ляйен! Взрослых и детей развлекут приглашенные клоуны Бернар-Анри Леви и Ариэль, в которых будут метать торты с беспилотников! Не пропустите: американский эквилибрист Джо Байден покажет класс на волшебных ходунках, а Мак(а)роны будут жонглировать кастрюлями! Гвоздь программы: номер "Человек-ядро" с реквизитом от НАТО".Макрон - настоящий клоунТеперь же Франции не смешно, отметил Киселев. По его словам, дружба с Зеленским стоила Макрону четырех ушедших в отставку премьеров лишь за последний год. Французы из-за Украины поиздержались, госдолг зашкаливает, идут массовые протесты."Макрон же, как настоящий клоун, всегда заботится о своем внешнем виде, как выглядит. Кося под Наполеона, хочет быть значимым и брутальным. То важно обходит строй военных, то с голым торсом боксирует. На деле – размазня со слабостью к чернокожим мужчинам. Трамп с него перхоть стряхивает, а жена – бьет", - рассказал ведущий.Лучшая пародия на Макрона-Наполеона, по его мнению, была у "известного украинского комика" Зеленского в фильме "Ржевский против Наполеона"."Ну и к Франции. Там оглушительная отставка очередного премьера – Лекорню. По сравнению с ним Лиз Трасс – просто политический долгожитель. Впрочем, подождите, клоун Лекорню, кажется, вернулся. Макрон его переназначил", - отметил Киселев.Комментарии во Франции такие: "Цирк, театр абсурда, клоунада".Влиятельный политконсультант и некогда наставник Макрона Ален Минк сегодня пишет о Макроне уже так: "Самый плохой президент Пятой республики. После сегодняшнего шоу сомнений в том, что он действительно худший, не осталось", резюмировал Киселев.Власти Великобритании, несмотря на большие внутриполитические проблемы, продолжают свой антироссийский курс, что только еще больше заостряет вопрос о дальнейшем будущем этого государства. Подробнее об этом - в материале издания Украина.ру Англичанка гадит, но из последних сил. Киселев о двойной угрозе Великобритании.

