Весной 2026 года в Лондоне представят царские врата из Киево-Печерской лавры, похищенные в 20-х годах ХХ века. Это далеко не первая церковная ценность, на которую положили глаз британцы

О том, что утерянная реликвия будет экспонироваться в Лондоне, сообщил российский военкор Андрей Афанасьев."Весной 2026 года в музее Виктории и Альберта в Лондоне представят царские врата из Киево-Печерской лавры, похищенные в 1920-х годах. Среди представленных предметов — две пары позолоченных серебряных врат из Киево-Печерской лавры, которые ранее считались утраченными", — написал Афанасьев в своём телеграм-канале 10 октября.Он напомнил историю врат."Царские врата были изготовлены мастером Алексеем Тимофеем Ищенко около 1784 года по заказу российской императрицы Екатерины II. После разграбления Лавры в 1920-х годах они исчезли и вновь появились только в 1935 году, когда их приобрёл медиамагнат Уильям Рэндольф Херст у арт-дилеров С. и Дж. Голдшмидтов", — отметил Афанасьев.Также военкор обратил внимание на то, как ведут себя британцы."Они буквально пользуются любой дестабилизацией, чтобы как падальщики урвать свой кусок. Из любой страны они делают колонию, которую начинают медленно, но верно удушать и высасывать", — подытожил он.История с вратами — не единственный пример воровства британцами артефактов.Церковь — под особым прицеломВ августе премьер-министр Украины Юлия Свириденко дала распоряжение министерству культуры "инвентаризировать" мощи в Киево-Печерской лавре. Православных это встревожило. Поползли слухи о том, что по итогам святыню планируют подменить, отправив подлинные мощи в Великобритании. Якобы такое обещание лично дал Владимир Зеленский королю Великобританию Карлу III."Читаю новости о том, что киевские бандиты изымают мощи святых из Киево-Печерской лавры с неясными целями. Продолжается разгром православия на Украине. И это конечно еще одна причина, по который "цели СВО должны быть достигнуты" непременно. Удивительно конечно то, что украинское общество так легко соглашается на насилие, но с другой стороны и не удивительно уже. Дали же надругаться над памятью, историей, могилами предков. В РПЦ изъятие мощей назвали "одержимостью и проявлением богоборческого духа" и это еще очень дипломатичные формулировки. Здесь очень к месту: "Если Бог с нами, то кто против нас?"" — прокомментировал эти публикации российский военкор Евгений Поддубный.Профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин в комментарии с ВФокусе Mail называл действия украинских властей "кощунством и оскорблением чувств верующих, не имеющим никакого прагматического смысла". Дворкин указал: подобные шаги лишь усиливают поляризацию общества и настраивают против украинского руководства значительную часть населения.В то же время, отметил он, на чёрном рынке такие предметы не очень востребованы, да и в музеи их не передашь."А зачем музеям в Великобритании эти мощи, которые никакой ценности кроме религиозной не представляют? Там у них запасники тоже не резиновые. У них много чего и своего есть. Это не предмет искусства, это действительно просто внутренние святыни, которые дороги и важны для православных верующих", — подытожил Дворкин.Впрочем, с учётом печальной славы Британского музея как мирового "склада награбленного", есть и те, кто уверен: мощи вcё же заберут британцы. Тем более, в 2023 году СМИ сообщили, что власти Украины и ЮНЕСКО договорились вывезти из Киево-Печерской лавры мощи и другие ценности под предлогом "спасения от российских ракетных ударов". Реликвии планировали передать на хранение европейским музеям.Киево-Печерская лавра — не единственный церковный объект, чьи ценности интересуют британцев.В феврале 2023 года Национальная академия наук сообщила о том, что в течение двух лет на уникальных древних фресках Софийского собора в Киеве "появились пятнистые поражения".Результаты исследований опубликовали в 2022 году в журнале "International Biodeterioration and Biodegradation". При этом вопросом активно занимались британцы.Но главное другое: несмотря на всю опасность, власти Украины продолжили проводить в Софийском соборе мероприятия c использованием софитов, т.е. провоцировать рост грибка. Тогда ряд комментаторов предположил, что в итоге фрески могут демонтировать — современные технологии это позволяют — и отправить на реставрацию в Великобританию. Откуда фрески уже не вернутся.Остаётся добавить, что не только Великобритания приглядывается к церковным ценностям с Украины.Так, в январе 2024 года издание The Wall Street Journal сообщило о том, что c Украины во Францию в мае 2023 года вывезли 16 редких православных икон. Эти иконы VI-VII веков ранее хранились в Национальном музее искусств им. Богдана и Варвары Ханенко, что в Киеве. Пять из них сразу же включили в экспозицию выставки "У истоков священного образа" в Лувре. Еще 11 икон находятся в музейном хранилище, их должны отреставрировать мастера парижского музея.По информации издания, иконы вывезли с Украины "в условиях строжайшей секретности": их поместили в специальные контейнеры с климат-контролем и под военным конвоем направили во Францию через Польшу и Германию."Никто, кроме узкого круга, не знал, что мы этим занимаемся", — рассказал глава отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильен Дюран.При этом СМИ всё же удалось познать о том, что в Лувре планируют выставлять вывезенные с Украины иконы: в июне 2023 года об этом писал ряд изданий. Четыре иконы — "Мученик и мученица", "Иоанн Предтеча", "Богоматерь с младенцем" и "Святые Сергий и Вакх" — принадлежат к числу редких молельных образов, написанных красками на дереве.И вряд ли Украина дождётся возвращения этих артефактов.Читайте также: Зеленский ликвидирует каноническое православие на Украине. Кому это выгодно

