Зеленский ликвидирует каноническое православие на Украине. Кому это выгодно

03.09.2025

Зеленский ликвидирует каноническое православие на Украине. Кому это выгодно

Государственная служба по этнополитике и свободе совести Украины подала в суд на ликвидацию Украинской православной церкви, или УПЦ МП, потому что по результатам их же экспертизы подтверждена её связь с Русской православной церковью и нарушается действующее украинское законодательство.

Напомню, что этот вопрос один из важных, который обсуждается в числе прочих гуманитарных в ходе большого переговорного трека между Вашингтоном и Москвой, Москвой и Киевом, Вашингтоном и Киевом, европейскими столицами. И есть, по инсайдерской инфрмации, подтверждение от Киева по части их готовности отменить эти дискриминирующие нормы законодательства. А соответственно, то что мы сейчас наблюдаем, то, что лежит на поверхности, это то, что Киев, ускоряя процессы, связанные с ликвидацией Украинской православной церкви, единственной канонической православной церкви на территории Украины контролируемой Киевом, готовит для себя более сильную, как они считают, переговорную позицию. Это очевидно. Но есть более неприятные мотивы происходящего глубинные, грубые по отношению к каноническому православию, более жёсткие.Есть как минимум два ключевых международных актора, которые крайне заинтересованы в ускорении этих процессов. Потому что каким бы образом ни завершался украинский кризис, через переговоры или через события на фронте, всё идёт к своему эндшпилю. Это отлично понимают те, кто стоит за гонениями на православие в незалежной, и поэтому ускоряются. Кто же эти акторы, эти ключевые игроки? Помимо того, что в окружении Зеленского есть откровенные противники православия, сатанисты и язычники, которые ненавидят христианство как таковое, есть и крупные игроки. Это Ватикан, который стоит за огромным количеством событий на Украине в последние годы. Ватикан в лице прошлого папы, Ватикан в лице нынешнего папы это игрок, участвующий непосредственно в украинском кризисе, партнёр Киева. Государственный секретарь Ватикана Матео Дзуппи, персонаж небезызвестный, ключевой махинатор, стоящий за многими событиями вокруг украинского православия. Мне доводилось рассказывать о мотивах Ватикана, которые не всегда лежат на поверхности, но считываются.При всём миролюбии заявлений Ватикана, их интересует простая вещь поглощение Украинской православной церкви Московского патриархата такой квазирелигиозной организацией как ПЦУ, Православной церковью Украины, то есть раскольниками, которые формально легализовались. Но на самом деле никто, кроме вассалов Константинополя и предстоятелей, зависящих от Вашингтона, не признал их каноничность. Но это только первая часть плана. Дальше ещё интереснее. Более полутора лет назад, почти два года назад, от известного представителя ПЦУ, раскольника, члена синода так называемого Киевского патриархата, а теперь замглавы департамента по международным связям ПЦУ Евстратия Зари, прозвучало сообщение о создании межконфессиональной комиссии по объединению ПЦУ и украинских греко-католиков, напрямую подчиняющихся Ватикану.Потом эта тема почти не фигурировала, но инсайдеры подтверждали, что комиссия есть, продолжает работать и расширяет деятельность. Я не раз проводил параллели между визитами папских эмиссаров в Киев и происходящими буквально в те же дни или сразу после их визитов новыми витками эскалации в преследовании канонической православной церкви на Украине. Каждый раз после приезда этих персонажей киевская власть усиливала давление на Украинскую православную церковь.Сейчас, когда прозвучал вердикт украинской госкомиссии о связях УПЦ и РПЦ, первым комментатором был тот же Евстратий Заря. Он сообщил, что механизм дальнейших действий понятный: даже без суда начнётся массовый отъём собственности УПЦ. Это храмы, хозяйственные постройки, всё то, что находится в договорных отношениях с Фондом госимущества Украины, с местными советами, муниципалитетами. Руководствуясь решением службы, они начнут расторгать договоры. Формально всё станет бесхозным, но затем решениями тех же советов и Фонда госимущества эти объекты будут передаваться ПЦУ.А дальше, как говорится, следите за руками. Год-два-три, и происходит объединение ПЦУ с греко-католиками в единую религиозную организацию. И вся огромная собственность, массы верующих и приходов окажутся в Украинской греко-католической церкви или под любым иным названием, но факт простой: они окажутся в прямом подчинении Риму, как и греко-католики. Итого - цель Ватикана поглощение православия, искоренение православия на Украине и захват собственности Украинской православной церкви вместе со всей паствой.Я не раз упоминал, что один из кураторов этого процесса на Украине глава офиса Зеленского Андрей Ермак, состоящий в одном из католических орденов. Это человек Ватикана. А еще не лишним будет напомнить, что с 2022 года Зеленский и Ермак в общей сумме более тридцати раз посещали Ватикан (публично и непублично). Вряд ли они ездили туда просто говорить о мире или помолиться.Этому их регулярному "паломничеству" есть объяснение - Ватикан ключевой партнёр европейских Ротшильдов, конкретно лондонских Ротшильдов. И за этими теневыми коммуникациями скрывается ещё одна отвратительная сторона происходящего, так называемая инвентаризация мощей православных святых в Киево-Печерской лавре, которая формально идёт с весны этого года. Что там происходит на самом деле, мы почти не знаем. Но по инсайдерской информации всё выглядит крайне некрасиво. В числе прочего, речь идёт о заборе биологического материала. Если говорить прямо у тех, кто стоит за этой инвентаризацией, на руках окажется огромный банк частиц православных мощей Киево-Печерских святых.Важно отметить: Ватикан, по непубличным данным, является одним из ключевых игроков теневого криминализированного рынка святынь, включая мощи святых. В этом контексте интересно и заявление депутата Верховной Рады Александра Дубинского, находящегося сейчас в СИЗО. Он утверждал, что мощи киевских православных святых будут вывезены в Великобританию и переданы в тамошние музеи. Это близко к правде, но, как часто бывает с Дубинским, лишь часть правды. Речь идёт о другом: Лондон ключевой игрок сразу на нескольких криминальных и полукриминальных рынках.Известно, что штаб-квартиры морских пиратов всего мира находятся именно в Лондоне: Красное море, Малукский пролив везде, где действуют пираты, их координируют "офисы" в британской столице. Лондон мировая столица контрабанды, одна из операционных столиц наркоторговли и одновременно один из центров чёрного рынка святынь. И сейчас те биоматериалы, которые забираются в ходе безбожной "инвентаризации" в Киево-Печерской лавре, с большой вероятностью окажутся в Лондоне. Не в музеях, а в частных депозитариях воротил чёрного рынка святынь. Ну и про еще один аспект происходящего. Есть ещё одна история, связанная с гонкой за собственностью Украинской православной церкви. Ещё одним актором является патриарх Константинопольский Варфоломей. Простите, верующие, но иначе как Бармалеем этого человека назвать не могу. Уже сейчас Константинополю на условиях ставропигии, то есть прямого управления, принадлежат несколько храмов на Украине. В частности, храм на Андреевском спуске.Сейчас, подогреваемый европейскими игроками и демократическим лагерем США, Константинополь активизирует усилия. Наибольшее количество приходов у Константинополя находится именно в Соединённых Штатах, и он тесно сотрудничает с Демпартией. И хотя среди православных в США велика доля сторонников Республиканской партии, глобалистский интернационал видит в патриархе Варфоломее одного из партнёров.И предпринимаются серьёзные усилия Варфоломея для того, чтобы перехватить собственность УПЦ, которую начнут отнимать. То есть получить в ставропигию максимальное количество приходов и храмов. Этот план некоторые персонажи на Банковой представляют как более каноничный вариант, который может воспринять Вашингтон. Да, Ермак продавливает курс Ватикана, но он не единственный игрок. Те, кто имеют тесные связи с Вашингтоном, даже с нынешней администрацией, считают, что передача собственности Константинополю была бы воспринята спокойнее и в Вашингтоне, и среди республиканцев, озабоченных темой православия.Ну, и повторюсь, в своём безбожном деле все они сильно торопятся. Увы я жду быстрого развития событий крайне негативных для Украинской православной церкви. Да, по суду её будут запрещать долго, и этим будут торговать на переговорах. Но по собственности, по храмам, территориям, монастырям всё будет гораздо проще: не нужны никакие судебные решения. И здесь может произойти много беды и горя. Будем надеяться, что Господь сбережёт украинских православных и отведёт эту беду или хотя бы минимизирует её.Подробности ликвидации УПЦ - в статье "На Украине подан иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ"

