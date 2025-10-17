https://ukraina.ru/20251017/tramp-nakanune-vstrechi-s-zelenskim-pogovoril-s-putinym-i-postavil-vse-pod-somnenie---newsweek-1070240457.html

Трамп накануне встречи с Зеленским поговорил с Путиным и поставил все под сомнение - Newsweek

Трамп накануне встречи с Зеленским поговорил с Путиным и поставил все под сомнение - Newsweek - 17.10.2025 Украина.ру

Трамп накануне встречи с Зеленским поговорил с Путиным и поставил все под сомнение - Newsweek

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой смутил отслеживающих внешнеполитический курс Белого дома. Об этом 16 октября сообщило американское издание Newsweek

2025-10-17T10:54

2025-10-17T10:54

2025-10-17T11:49

новости

украина

россия

москва

владимир путин

дональд трамп

трамп и зеленский

newsweek

сша

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068205180_0:321:1136:960_1920x0_80_0_0_6f9282631745dab253c0bcad9be6ed95.jpg

"На короткий период времени создалось впечатление, что президент Трамп изменил свою стратегию в отношении Украины после месяцев безрезультатных мирных переговоров, направленных на поиск дипломатического решения войны с Россией", - сказано в публикации. Там отмечено, что в сентябре Трамп заявлял, что Украина сможет победить Россию на поле боя при большей поддержке Запада. Ранее на этой неделе он же заявил, что может вооружить Украину мощными крылатыми ракетами "Томагавк", способными наносить удары вглубь территории России, делая Москву доступной для ударов.Глава Пентагона (министерства войны) Пит Хегсет и другие высокопоставленные официальные лица США в последние дни также усилили свою риторику против Москвы. Они сделали это накануне запланированного на 17 октября визита Владимира Зеленского в Белый дом. Это изданию представляется еще одним признаком изменения мышления внутри администрации президента США на фоне растущего разочарования отказом президента Владимира Путина прекратить боевые действия."Затем в четверг Трамп поговорил с Путиным и поставил все это под сомнение", - констатировало издание. "После продолжительного телефонного разговора с российским лидером Трамп объявил, что они проведут ещё одну личную встречу, чтобы обсудить прекращение войны, - отмечено в статье. - В августе лидеры встретились на Аляске для переговоров, которые не привели к прорыву. Трамп заявил, что его следующая встреча с Путиным состоится после переговоров высокопоставленных чиновников США и России на следующей неделе".Президент США даже указал место и примерные сроки встречи с президентом России. "Затем мы с президентом Путиным встретимся в согласованном месте, в Будапеште, Венгрия, чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец этой "бесславной" войне между Россией и Украиной", — написал Трамп в социальных сетях.Это заявление Трампа удивило законодателей и аналитиков в США и на Украине, заставив многих недоумевать относительно его стратегии по прекращению войны на украинском поле битвы.Зеленский встретится с Трампом после нескольких дней переговоров в Вашингтоне между администрацией президента США и делегацией украинских чиновников."Однако эта работа быстро оказалась в тени новостей об очередном саммите Трампа и Путина, что поставило под сомнение планы Украины завершить неделю переговоров в Вашингтоне визитом Зеленского. Это также вызвало новые вопросы о том, будет ли Зеленский участвовать в переговорах в Будапеште после того, как его не пригласили на саммит на Аляске, и объявит ли Трамп о намерении отправить "Томагавки" на Украину во время встречи лидеров в пятницу", - констатировало издание. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неприятный сюрприз для Зеленского, провалы ВСУ, удар по военкорам. Хроника событий на утро 17 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

москва

сша

будапешт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, москва, владимир путин, дональд трамп, трамп и зеленский, newsweek, сша, пентагон, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, новости сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, война, война на украине, международные отношения, международная политика, "томагавк", военная помощь украине, будапешт, переговоры, переговоры по украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, результаты переговоров путина и трампа