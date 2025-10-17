https://ukraina.ru/20251017/nepriyatnyy-syurpriz-dlya-zelenskogo-provaly-vsu--udar-po-voenkoram-khronika-sobytiy-na-utro-17-oktyabrya-1070237779.html

Неприятный сюрприз для Зеленского, провалы ВСУ, удар по военкорам. Хроника событий на утро 17 октября

Неприятный сюрприз для Зеленского, провалы ВСУ, удар по военкорам. Хроника событий на утро 17 октября - 17.10.2025 Украина.ру

Неприятный сюрприз для Зеленского, провалы ВСУ, удар по военкорам. Хроника событий на утро 17 октября

Зеленский прилетел на встречу с Трампом, а тот уже обо всем договорился с Путиным. ВС РФ уничтожают противника и технику. Удар ВСУ по российским военкорам осудили и назвали "фирменным почерком нацистов"

2025-10-17T10:00

2025-10-17T10:00

2025-10-17T10:01

хроники

эксклюзив

спецоперация

сво

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

трамп и зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067197694_93:75:768:454_1920x0_80_0_0_6a652de91b2b5d083cef7ce9b5d7cbe9.jpg.webp

Накануне состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина с начала второго срока американского президента."Этот разговор был таким продуктивным, что мы закончим (конфликт на Украине - ред.)… Мы хотим мира", - сказал после Трамп в Белом доме.Он также заверил, что третьей мировой войны из-за Украины удалось избежать."Этого не случится. Но могло бы", - добавил политик.По его словам, из-за плохих отношений российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского ему придется делать с ними раздельные встречи."Есть проблема, они (Путин и Зеленский - ред.) не очень ладят. Иногда сложно организовать встречу. Мы можем сделать что-то раздельное. Раздельно, но на равных, мы встретимся и будем разговаривать", - пояснил Трамп.Что касается поставок дальнобойных ракет "Томагавк" Киеву, после разговора с Путиным, американский лидер вдруг указал, что США сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством."Нам в США самим нужны ракеты "Томагавк". У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощить ресурсы нашей страны", - подчеркнул Трамп.В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков после общения двух лидеров рассказал, что они условились приступить к подготовке саммита."Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште", - сказал Ушаков.Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач тут же написал в социальной сети Х, что Будапешт рад принять исторический саммит РФ и США.А венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth позже уточнил, что саммит в Венгрии может состояться через неделю после встреч глав МИД двух стран, которая запланирована на следующей неделе.Также, по словам Ушакова, Трамп заверил, что во время встречи с Зеленским в пятницу учтет соображения российского лидера, высказанные в ходе разговора.Что касается Зеленского, для него общение двух лидеров стало неприятным сюрпризом. Он и его делегация, прилетевшие на встречу с президентом США с "очень оптимистичным" настроем, удивились заявлению главы Белого дома о его разговоре с российским президентом и их договоренности о будущей встрече, пишет американский портал Axios.Несмотря на казалось бы позитивные сдвиги, вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Россия и Украина еще не готовы к сделке по урегулированию конфликта."Несмотря на всю энергичную дипломатию президента США, для того, чтобы люди оказались у финишной черты, нужны две стороны, готовые к сделке. Сейчас, несмотря на всю нашу работу, и мы ее продолжим, русские и украинцы не пришли к точке, в которой они смогут заключить сделку", - заявил Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.В то же время глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что переговоры президентов РФ и США противостоят стремлению Европы к эскалации конфликта на Украине.Он отметил важность того, что Путин напрямую донес до Трампа, чем грозят поставки "Томагавков" Киеву: реально ситуацию на поле боя в пользу ВСУ они не изменят, однако процессу нормализации отношений Москвы и Вашингтона будет нанесен непоправимый ущерб.Заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич также считает, что будущие переговоры лидеров двух стран в Венгрии могут быть успешными с точки зрения украинского урегулирования, есть шанс на мир.При этом политик назвал очень символичным, что встреча пройдет в Европе, но в Будапеште, а не во Франции или Германии."Европейские лидеры, наверное, стонут, что выбрали Будапешт, не Париж (президента Франции Эммануэля) Макрона, который там из кожи лез… Не в Германии встреча… Когда-то Германия была центром Европы, а сегодня Будапешт, потому что именно Будапешт сегодня проводит независимую политику", - добавил Гайдукевич.Он также считает важным, что, несмотря на огромное давление, которое оказывают на Трампа представители европейских стран и глобалисты внутри Америки, он последовательно отстаивает диалог с Россией.Турецкий дипломатический источник сказал РИА Новости, что телефонные переговоры президентов могут стать стимулом для возобновления мирных переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле. Турция рассчитывает на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле, но пока не получала каких-либо сигналов, указал источник.Провалы ВСУНочью в Кривом Роге Днепропетровской области прогремело больше 10 взрывов, пожаловался глава военной администрации города Александр Вилкул.Утром координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по военной инфраструктуре ВСУ - железнодорожному вокзалу и аэропорту в Кривом Роге, где располагались в том числе натовские самолеты.Он добавил, что помимо аэропорта был нанесен удар по серьезному логистическому железнодорожному узлу ВСУ, где располагалось несколько ангаров и складов с вооружением.Также подпольщики подорвали станцию специальной связи оперативного командования "Север" ВСУ в Черниговской области, чтобы помочь сбежать насильно мобилизованным украинцам.Воздушно-космические силы (ВКС) России ударили управляемыми авиабомбами по целям в Сумской области.Об успехах ВС РФ рассказал и военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, в ходе успешных боев у Боровской Андреевки Харьковской области россияне продвинулись вдоль реки Лиман более чем на километр и закрепились на новых позициях.А Минобороны РФ показало видеоролик с боями за Новопавловку в ДНР и российскими военнослужащими с флагами в освобожденном населенном пункте.На опубликованных кадрах видны удары по укрепленным позициям и технике ВСУ с помощью дронов. Также показано, как российские бойцы закидывают блиндажи украинских войск гранатами. Кроме того, демонстрируется таран украинского беспилотника российским дроном.Командир штурмового взвода Сергей Божков рассказал, что бойцы группировки "Центр" долго просачивались небольшими группами в Новопавловку в ДНР, после чего зачистили населенный пункт от ВСУ за полдня.Разведчики российской Южной группировки войск провели успешную операцию в тылу ВСУ под Северском, уничтожив группу украинских операторов БПЛА, рассказал РИА Новости командир с позывным "Фанат"."Мы убили двух зайцев: уничтожили позицию (операторов БПЛА - ред.) и также непосредственно уничтожили в этой позиции расчет БПЛА. В данный момент расчет (БПЛА - ред.) имеет наиболее важную силу со стороны противника", - отметил командир.Вооруженные силы Украины (ВСУ) же терпят неудачи. Так, они предприняли попытку контратаковать в районе Алексеевки в Сумской области, однако это обернулось провалом — украинская штурмовая группа потеряла примерно половину бойцов. Оставшиеся военнослужащие противника приняли решение отступить на исходные позиции.Также украинцы испытывают дефицит техники и оружия. В том числе, дефицит пикапов и квадроциклов для быстрой переброски личного состава назревает в ВСУ в Сумской области. Все чаще для этого задействуются медлительные грузовики и микроавтобусы, которые еще более уязвимы для дронов.Удар по военкорамНакануне военкор РИА Новости Иван Зуев погиб при выполнении журналистского задания в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника, также был тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Раненого успешно прооперировали, он находится в стабильном состоянии.Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что Зуев был мужественным, смелым и талантливым журналистом, погиб смертью храбрых при выполнении редакционного задания.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала выздоровления раненому военкору , а также отметила, что делается все возможное."Царство Небесное нашему замечательному репортеру Ивану Зуеву... Юрию выздоровления! Делается все, что возможно", - написала Симоньян в своем телеграм-канале.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования близким и коллегам погибшего военкора.Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин также выразил соболезнования в связи с гибелью Зуева и из-за ранения Войткевича, подчеркнув, что без работы военных корреспондентов никто не знал бы правды об СВО.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал атаку ВСУ на военкоров очередным преступлением киевского режима.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что Украина последовательно атакует правду, убийства военных журналистов противоречат международному гуманитарному праву."Ответят за каждого! Соболезнования родным, близким", - сказал Слуцкий.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что при попустительстве "цивилизованных" Банковая убивает корреспондентов."Журналисты давно стали мишенью для киевского терроризма... При абсолютном попустительстве со стороны так называемых "цивилизованных" Банковая убивает корреспондентов", - посетовала она.Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью Зуева."Соболезнуем в связи с гибелью военкора агентства Ивана Зуева, желаем скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу", - сказала она.Член Общественной палаты РФ от Запорожской области Владимир Рогов назвал произошедшее фирменным почерком нацистов и попыткой заставить замолчать людей, говорящих и показывающих правду. По его словам, киевский режим страшит правда, именно поэтому они и объявили охоту за журналистами.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заверил, что удар БПЛА ВСУ по военкорам был преднамеренным."Это военные преступления, совершенные преднамеренно украинскими нацистами, пребывающими в страхе быть разоблаченными", - сказал Мирошник.Он добавил, что дронный удар был нанесен по журналистам, рисковавшим своей жизнью ради поиска и подтверждения правды о продолжающемся конфликте и о совершаемых Киевом преступлениях."Это циничное нарушение ключевых норм МГП (международного гуманитарного права - ред.), совершенное прислужниками режима, являющегося самым большим распространителем лжи о конфликте, подходах и действиях его участников", - отметил он.Вероятнее всего, военкоры стали жертвами слежки и циничной охоты с использованием военных возможностей против представителя гражданской профессии, считает Мирошник.По его словам, вся информация об атаке БПЛА на погибшего военкора будет собрана, расследована и передана в международные инстанции."Эта часть работы будет непременно выполнена, однако у нас мало веры в действенность этих структур, давно смотрящих сквозь пальцы на деяния украинских нацистов", - добавил он.Подробнее о погибшем - в материале МИД России выразил соболезнования в связи с гибелью военкора Ивана Зуева на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251016/poshliny-pobedy-ssha-khotyat-zastavit-soyuznikov-platit-za-ukrainu-khronika-sobytiy-na-1300-6-oktyabrya-1070189422.html

https://ukraina.ru/20251015/risk-ogromnoy-eskalatsii-uspekhi-vs-rf-zatyagivanie-konflikta-zapadom-khronika-sobytiy-na-1300-15-1070124867.html

https://ukraina.ru/20251015/igry-trampa-provaly-vsu-svedenie-schetov-s-merom-odessy-khronika-sobytiy-na-utro-15-oktyabrya-1070115959.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, вооруженные силы украины, госдума, лдпр, взрыв, удары, владимир путин, телефонный разговор, мид