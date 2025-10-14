Станислав Притчин: Для конфликта России и Азербайджана нет поводов и территориальных претензий - 14.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251014/stanislav-pritchin-dlya-konflikta-rossii-i-azerbaydzhana-net-povodov-i-territorialnykh-pretenziy-1070037884.html
Станислав Притчин: Для конфликта России и Азербайджана нет поводов и территориальных претензий
Станислав Притчин: Для конфликта России и Азербайджана нет поводов и территориальных претензий - 14.10.2025 Украина.ру
Станислав Притчин: Для конфликта России и Азербайджана нет поводов и территориальных претензий
Вероятность открытия второго фронта в Закавказье оценивается экспертами как крайне низкая, поскольку в регионе отсутствуют противоречия и территориальные претензии, способные стать поводом для конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин
2025-10-14T05:00
2025-10-14T05:00
новости
азербайджан
россия
закавказье
владимир путин
ильхам алиев
украина.ру
война
конфликт
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102992/77/1029927753_0:285:2736:1824_1920x0_80_0_0_56642cdc7397864cbbab5b8ea3b712c8.jpg
Отвечая на вопрос о возможных рисках открытия второго фронта в Закавказье, Притчин дал однозначный ответ. "Нет. Никто даже в самом негативном сценарии не воспринимает возможность вооруженного конфликта [в данном регионе], потому что для этого нет повода", — заявил эксперт.Аналитик аргументировал свою позицию, указав на отсутствие фундаментальных противоречий. "В целом у нас нет серьезных противоречий, территориальных претензий со странами региона, в том числе с Азербайджаном, которые могли бы стать поводом для конфликта", — пояснил Притчин.Таким образом, по его оценке, подобная угроза не выглядит реалистичной. "То есть это достаточно гипотетическая угроза с очень малой вероятностью исполнения", — резюмировал эксперт.При этом Притчин добавил, что, несмотря на политическую напряженность, Азербайджан демонстрирует прагматичный подход в экономической сфере, а существующие форматы взаимодействия, такие как проект "Север — Юг", продолжают функционировать.Таким образом, объективных предпосылок для реализации гипотетического сценария с обострением обстановки в регионе сейчас не наблюдается, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Станислав Притчин о встрече Путина и Алиева: Пока рано говорить о потеплении отношений РФ и Азербайджана" на сайте Украина.ру.Подробно про встречу Путина и Алиева в Душанбе — в статье Виктории Титовой "Штиль на Каспии: как на самом деле прошла встреча Путина и Алиева?" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250812/titanik-kaspiyskogo-morya-chto-znachit-amerikanskiy-mir-dlya-armenii-i-azerbaydzhana-1066866230.html
азербайджан
россия
закавказье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102992/77/1029927753_137:0:2569:1824_1920x0_80_0_0_d3c31b29f4115e45d58b0abad42185ce.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, азербайджан, россия, закавказье, владимир путин, ильхам алиев, украина.ру, война, конфликт, главные новости, аналитики, аналитика, эксперты
Новости, Азербайджан, Россия, Закавказье, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Украина.ру, война, конфликт, Главные новости, аналитики, Аналитика, эксперты

Станислав Притчин: Для конфликта России и Азербайджана нет поводов и территориальных претензий

05:00 14.10.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоенный парад в Баку
Военный парад в Баку - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Вероятность открытия второго фронта в Закавказье оценивается экспертами как крайне низкая, поскольку в регионе отсутствуют противоречия и территориальные претензии, способные стать поводом для конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин
Отвечая на вопрос о возможных рисках открытия второго фронта в Закавказье, Притчин дал однозначный ответ. "Нет. Никто даже в самом негативном сценарии не воспринимает возможность вооруженного конфликта [в данном регионе], потому что для этого нет повода", — заявил эксперт.
Аналитик аргументировал свою позицию, указав на отсутствие фундаментальных противоречий. "В целом у нас нет серьезных противоречий, территориальных претензий со странами региона, в том числе с Азербайджаном, которые могли бы стать поводом для конфликта", — пояснил Притчин.
Таким образом, по его оценке, подобная угроза не выглядит реалистичной. "То есть это достаточно гипотетическая угроза с очень малой вероятностью исполнения", — резюмировал эксперт.
При этом Притчин добавил, что, несмотря на политическую напряженность, Азербайджан демонстрирует прагматичный подход в экономической сфере, а существующие форматы взаимодействия, такие как проект "Север — Юг", продолжают функционировать.
Таким образом, объективных предпосылок для реализации гипотетического сценария с обострением обстановки в регионе сейчас не наблюдается, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Станислав Притчин о встрече Путина и Алиева: Пока рано говорить о потеплении отношений РФ и Азербайджана" на сайте Украина.ру.
Подробно про встречу Путина и Алиева в Душанбе — в статье Виктории Титовой "Штиль на Каспии: как на самом деле прошла встреча Путина и Алиева?" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 12.08.2025
12 августа, 15:23
Титаник Каспийского моря: что значит "американский мир" для Армении и АзербайджанаТрамп разрубил кавказский узел. Так представляют мировые СМИ согласованный Арменией и Азербайджаном мир. Но так ли это?
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиАзербайджанРоссияЗакавказьеВладимир ПутинИльхам АлиевУкраина.рувойнаконфликтГлавные новостианалитикиАналитикаэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:05"Нобелевский комитет подергал Трампа за усы, как Маугли Шер-Хана": эксперт о вызове Евросоюза
05:00Станислав Притчин: Для конфликта России и Азербайджана нет поводов и территориальных претензий
04:50"Будут аккуратные игрища и намеки": эксперт раскрыл, как китайский фактор повлияет на баланс сил
04:46Восточная война
04:40"Прагматичный подход приносит существенные бонусы" — эксперт о примере Грузии для Азербайджана
04:30Чужой против Хищника. И об их связи со смертью киевского криптовалютчика
04:30Павел Леонов — о ядерных амбициях Швеции: "Какой во всем этом смысл?"
04:20"Тонкий намек в виде издевки Трампу" — американист о скрытом посыле Нобелевской премии
04:10Харьков, Сумы и другие. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:10"В одночасье восстановить отношения не получится" — Притчин о перспективах России и Азербайджана
04:00"Категория черного юмора": эксперт про смысл присуждения Премии мира оппозиционерке из Венесуэлы
03:48Угроза атак ракет, БПЛА и закрытый аэропорт. Сводка по регионам России к этому часу
03:26Будут решать по "Томагавкам"? Трамп подтвердил встречу с Зеленским
03:00Боевые машины десантников "Днепра" начали оснащать новой противодроновой защитой
02:38Боец из Британии раскрыл "подноготную" воюющих в ВСУ англичан
02:06Странное мирное соглашение, суета вокруг Одессы, работа силовиков. Итоги 13 октября
01:38Наступаем и отражаем контратаки. "Дневник десантника" докладывает военную обстановку за 13 октября
01:21"Мы потеряли технику трёх бригад!" — полковник СБУ попрощался с Покровском
01:03В Киеве на рынках массово продают просроченные продукты
00:41Украинка попыталась выгнать "сотрудника ФСБ" с фестиваля в Нидерландах
Лента новостейМолния