Станислав Притчин: Для конфликта России и Азербайджана нет поводов и территориальных претензий
Станислав Притчин: Для конфликта России и Азербайджана нет поводов и территориальных претензий
Вероятность открытия второго фронта в Закавказье оценивается экспертами как крайне низкая, поскольку в регионе отсутствуют противоречия и территориальные претензии, способные стать поводом для конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин
Отвечая на вопрос о возможных рисках открытия второго фронта в Закавказье, Притчин дал однозначный ответ. "Нет. Никто даже в самом негативном сценарии не воспринимает возможность вооруженного конфликта [в данном регионе], потому что для этого нет повода", — заявил эксперт.Аналитик аргументировал свою позицию, указав на отсутствие фундаментальных противоречий. "В целом у нас нет серьезных противоречий, территориальных претензий со странами региона, в том числе с Азербайджаном, которые могли бы стать поводом для конфликта", — пояснил Притчин.Таким образом, по его оценке, подобная угроза не выглядит реалистичной. "То есть это достаточно гипотетическая угроза с очень малой вероятностью исполнения", — резюмировал эксперт.При этом Притчин добавил, что, несмотря на политическую напряженность, Азербайджан демонстрирует прагматичный подход в экономической сфере, а существующие форматы взаимодействия, такие как проект "Север — Юг", продолжают функционировать.Таким образом, объективных предпосылок для реализации гипотетического сценария с обострением обстановки в регионе сейчас не наблюдается, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Станислав Притчин о встрече Путина и Алиева: Пока рано говорить о потеплении отношений РФ и Азербайджана" на сайте Украина.ру.Подробно про встречу Путина и Алиева в Душанбе — в статье Виктории Титовой "Штиль на Каспии: как на самом деле прошла встреча Путина и Алиева?" на сайте Украина.ру.
Отвечая на вопрос о возможных рисках открытия второго фронта в Закавказье, Притчин дал однозначный ответ. "Нет. Никто даже в самом негативном сценарии не воспринимает возможность вооруженного конфликта [в данном регионе], потому что для этого нет повода", — заявил эксперт.
Аналитик аргументировал свою позицию, указав на отсутствие фундаментальных противоречий. "В целом у нас нет серьезных противоречий, территориальных претензий со странами региона, в том числе с Азербайджаном, которые могли бы стать поводом для конфликта", — пояснил Притчин.
Таким образом, по его оценке, подобная угроза не выглядит реалистичной. "То есть это достаточно гипотетическая угроза с очень малой вероятностью исполнения", — резюмировал эксперт.
При этом Притчин добавил, что, несмотря на политическую напряженность, Азербайджан демонстрирует прагматичный подход в экономической сфере, а существующие форматы взаимодействия, такие как проект "Север — Юг", продолжают функционировать.
Таким образом, объективных предпосылок для реализации гипотетического сценария с обострением обстановки в регионе сейчас не наблюдается, подытожил собеседник издания.