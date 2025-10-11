https://ukraina.ru/20251011/shtil-na-kaspii-kak-na-samom-dele-proshla-vstrecha-putina-i-alieva--1069971177.html

Штиль на Каспии: как на самом деле прошла встреча Путина и Алиева?

Штиль на Каспии: как на самом деле прошла встреча Путина и Алиева? - 11.10.2025 Украина.ру

Штиль на Каспии: как на самом деле прошла встреча Путина и Алиева?

Встреча президентов России и Азербайджана в Душанбе 9 октября стала не просто первой в текущем году, но и важным шагом по преодолению кризиса в отношениях двух стран. Охлаждение отношений спровоцировала катастрофа азербайджанского самолета в декабре прошлого года.

2025-10-11T12:30

2025-10-11T12:30

2025-10-11T12:30

эксклюзив

азербайджан

россия

баку

ильхам алиев

владимир путин

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/13/1056944408_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8607ab139aef44b686e7c30ec2d29c7a.jpg

Владимир Путин принес официальные извинения и подробно рассказал о результатах расследования, а Ильхам Алиев положительно оценил этот шаг.Итак, по итогам встречи в Душанбе Путина и Алиева стороны сделали ряд знаковых заявлений. Вначале российский лидер принёс извинения за случившуюся трагедию, а также объяснил причины катастрофы: в день инцидента ПВО России вела борьбу с украинскими беспилотниками. Выпущенные ракеты взорвались примерно в 10 метрах от самолета, не поразив его напрямую, а повреждения были нанесены обломками этих ракет. Экипаж воспринял это как столкновение со стаей птиц. Российский президент заверил, что пострадавшим и семьям погибших будет выплачена компенсация, а действиям всех должностных лиц будет дана правовая оценка.Президент Азербайджана поблагодарил Путина за личный контроль над расследованием и заявил, что у него не было сомнений в его объективности. Он также отметил успешное развитие двусторонних отношений в текущем году.Эксперты полагают, что успех встречи зависел от того, были ли требования Азербайджана искренними или же авиакатастрофа использовалась как повод для демонстрации попытки увеличения международного веса Баку. Они дали свои прогнозы, как события будут развиваться дальше.Эксперт Каспийского института стратегический исследований Александр КараваевВстреча Путин-Алиев намекает, что есть предварительная договоренность завершить конфликтную линию, начавшуюся с катастрофы самолёта Azal. В какой это будет подано форме, будет видно по итогам публикации итогового расследования в декабре.В любом случае, уже видно, что решено развести основные экономические вопросы с политическими аспектами.В понедельник в Баку ожидается встреча трехсторонней группы РФ, Азербайджан, Иран по развитию МТК Север-Юг, запланирован визит вице-премьера Алексея Оверчука.Как раз по его итогам будет понятно, насколько активизировались контакты (ранее запланированный на июль визит Оверчука в Баку был отменён из-за событий в Екатеринбурге).Ещё интересный момент, накануне в СПб состоялась четвертая встреча командующих военно-морскими силами прикаспийских государств (третья встреча была в октябре 2019). Признак возвращения к повестке совместной безопасности на Каспии.Журналист Александр ЮнашевМногие удивились, увидев, как Алиев с широкой улыбкой идёт здороваться с Путиным. Никакого сравнения с формальным проходным рукопожатием в Китае.Сразу понятно: встреча лидеров была не спонтанной, её тщательно готовили. Все острые темы обсудили заранее, сошлись во мнениях, пришли к компромиссам и широкой публике показали лишь результат.Логично начали с темы авиакатастрофы, которая и стала триггером для охлаждения между странами. Никаких дискуссий или споров. Всё сказанное на камеру было уже проговорено за кулисами.Алиев был безупречно вежлив: повторно поздравил Путина с днём рождения и пожелал "дружественному народу России" всего наилучшего.Оба лидера подчеркнули, что экономические и дипломатические контакты между странами продолжаются.Публично не говорили о задержаниях представителей азербайджанской диаспоры в России и российских гражданах в Азербайджане. Но эта тема не могла не обсуждаться во время закрытой части переговоров. И результат уже есть — как сообщает мой коллега Андрей Колесников, одного из российских журналистов освободили (перевели под домашний арест - ред.).Очевидно, обе стороны намерены налаживать отношения, открытый конфликт не нужен никому.Политолог Сергей МаркедоновАлиев-Путин: возвращение к нормальности?1. "Они сошлись, волна и камень…." Главная евразийская новость дня! Президенты Азербайджана и России встретились в Душанбе и публично обсудили один из самых эмоционально сложных моментов двусторонних отношений.2. Несколько уточняющих деталей. Встреча Ильхама Алиева и Владимира Путина стала первой в 2025 году. Мимолетные кивки "на полях" саммита ШОС в Китае не в счет! Но в данной ситуации важен не сам факт затянувшегося молчание, хотя до трагической истории с самолетом главного азербайджанского авиаперевозчика лидеры двух государств общались довольно часто. Похолодание в отношениях сопровождалось довольно жестокой риторикой. Прежде всего, с азербайджанской стороны. Москва вела себя сдержаннее, как минимум, на уровне первого лица. Но лица более низких уровней недовольство выражали, и довольно громко!3. И вот мы видим изменение политической погоды. Владимир Путин демонстрирует готовность к обсуждению щепетильной проблемы инцидента с бортом компании AZAL, а Ильхам Алиев - готовность принять российскую линию поведения. Хардлайнеры с обеих сторон будут недовольны, к Кассандре не ходи. Но, похоже, Москва и Баку приняли решение купировать последствия "заморозков".4. И пока хардлайнеры негодуют, в Баку готовятся к встрече трехсторонней группы в составе РФ, Азербайджан и Иран по развитию коридора "Север-Юг", ждут в гости российского вице-премьера Алексея Оверчука. Явно не экспромт! Незадолго до этого в нашей "северной столице" имела место четвертая по счету встреча командующих военно-морскими силами стран Прикаспия. С азербайджанским участием!5. Что же, переходим в формат "трубы затрубили"? Теперь все, как прежде? Увы, но "конца истории" не планируется, жизнь продолжается. И в ней есть разночтения во взглядах Москвы и Баку на развитие и Кавказа, в частности, и Евразии в целом. Взять хотя бы идеи по милитаризации ОТГ. Вряд ли и украинский, и натовский факторы испарятся как "сон, как утренний туман". Любая нормализация должна получать импульсы, иначе она просто выдыхается. Наверное, в Москве ожидают разблокировку работы Русского дома в Баку или конструктивных решений азербайджанских судебных инстанций по арестованным российским журналистам. Посмотрим, останется все это лишь в области ожиданий или будет позитивные изменения.6. Однако деэскалация и прагматизация - это уже кое- что. Конфликты лишь множат риски и усиливают непредсказуемость. Главное, чтобы наши интересы при этом были в приоритете! Впрочем, убежден на все 100, что мои коллеги в Баку также думают про интересы Азербайджана!Читайте также: Станислав Притчин о встрече Путина и Алиева: Пока рано говорить о потеплении отношений РФ и Азербайджана

азербайджан

россия

баку

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, азербайджан, россия, баку, ильхам алиев, владимир путин, шос