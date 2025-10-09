https://ukraina.ru/20251009/stanistav-pritchin-o-vstreche-putina-i-alieva-poka-rano-govorit-o-poteplenii-otnosheniy-rf-i-1069873297.html

Станислав Притчин о встрече Путина и Алиева: Пока рано говорить о потеплении отношений РФ и Азербайджана

О потеплении отношений Азербайджана и России сейчас речи не идет. Мы видим первые шаги лидеров друг навстречу другу. Однако двусторонняя встреча Путина и Алиева на полях саммита СНГ — достаточно серьезный сигнал о том, что есть готовность к обсуждению наиболее острых вопросов.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 октября в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Душанбе еще раз поздравил его с прошедшим днем рождения и передал самые теплые пожелания не только российскому лидеру, но и всему народу РФ.— Станислав, в отношениях Азербайджана и России сейчас вроде бы как наметилось потепление в связи со встречей Алиева и Путина в Душанбе. Возможно ли восстановление отношений между странами и в каком ракурсе это может быть?— Во-первых, на мой взгляд, о потеплении сейчас речи не идет. Мы видим первые шаги лидеров друг навстречу другу. В частности, поздравление Путина с днем рождения со стороны Алиева мы можем рассматривать как дипломатический жест, потому что отсутствие реакции на такое событие могло быть рассмотрено со стороны РФ как враждебный шаг — с учетом того, что на протяжении долгого периода времени личные отношения у лидеров России и Азербайджана были очень и очень близкие.Во-вторых, двусторонняя встреча Путина и Алиева на полях саммита СНГ — достаточно серьезный сигнал о том, что, по крайней мере, есть готовность к обсуждению наиболее острых вопросов. Потому что, начиная с декабря прошлого года, когда произошел трагический инцидент с самолетом азербайджанских авиалиний, когда погибли граждане Азербайджана, Российской Федерации, стран Центральной Азии, у нас не было личных встреч — за исключением рукопожатия на саммите ШОС. Поэтому сейчас произошла первая встреча, от нее ждут многого, она в фокусе.Однако с учетом того, что у нас накопился пакет вопросов и претензий друг к другу, много было сказано, много было копий сломано, конечно же, в одночасье взять и восстановить отношения не получится. В среднесрочной перспективе вряд ли возможно вернуться к прежнему уровню отношений, которые мы наблюдали до декабря 2024 года.Тем не менее, мы видим, что, несмотря на политическую напряженность, заморозку фактических контактов, у России и Азербайджана все достаточно прагматично продолжает функционировать в экономической сфере.Товарооборот по итогам этого года не снизился, а только растет. В августе 2025 года состоялась встреча межправительственной комиссии, где на уровне вице-премьеров обсуждались вопросы. Ни Москва, ни Баку не собираются выходить из проекта "Север-Юг". То есть форматы взаимодействия, которые у нас есть в экономике, также являются актуальной базой для взаимодействия стран.Поэтому, да, на политическом уровне могут возникать какие-то трения, но геополитическая и геоэкономическая ситуация в регионе показывает, что, условно говоря, Россия сможет выжить без Азербайджана (потому что доля Азербайджана в нашей внешней торговле составляет менее 1%), в то время как российский рынок для Азербайджана, конечно же, остается занчимым, особенно в условиях попыток диверсификации экономики.Если прагматично смотреть в будущее, то мы друг от друга никуда не денемся, мы все равно остаемся важными партнерами. Опять же предлагаю обратить внимание на прекрасный пример Грузии, которая, несмотря на прямое военное столкновение с Российской Федерацией, сейчас демонстрирует максимально прагматичный подход и от этого получает существенные экономические бонусы.— Расскажите чуть подробнее об острых вопросах между странами. Как будем договариваться?— Самый острый вопрос для нас — освобождение российских граждан, которые находятся в Азербайджане. А с азербайджанской стороны — это справедливое расследование инцидентов в Екатеринбурге и справедливый, по мнению Баку, ответ на авиакатастрофу.Выплаты страховой компании, которые были осуществлены в начале этого года, и извинения, которые Владимир Путин принес азербайджанскому лидеру в ходе телефонного звонка, сразу же по горячим следам после катастрофы, в Азербайджане не воспринимаются как достаточные для того, чтобы восстановить отношения.— На встрече Путин вновь извинился за то, что катастрофа с азербайджанским лайнером произошла в небе России, и раскрыл новые детали. Этого тоже недостаточно?— Сложный вопрос, потому что, с одной стороны, Владимир Путин повторил то, что он и ранее говорил — просто сейчас более детализированно. Он впервые публично многие вещи проговорил. Другой вопрос, что накал страстей и слова российского руководителя настолько последнее время были жестко воспринимаемы азербайджанским обществом, что надо сейчас смотреть на его реакцию.Они требуют, чтобы были выплачены компенсации за потерю самолета. Это предмет для разговора. Поэтому здесь у нас достаточно насущные вопросы, их непросто разрешить. Тем более достаточно жесткая и безапелляционная политика была продемонстрирована, отойти от нее без каких-то имиджевых последствий [для лидеров стран] достаточно сложно. Именно поэтому я считаю, что пространство для быстрого восстановления отношений России и Азербайджана достаточно ограничено.— Россия сейчас находится в процессе ведения специальной военной операции на Украине. Со стороны экспертов и политиков много идет разговоров о том, Запад может открыть в Закавказье второй фронт против России, пока она занята Украиной. Вы видите такие риски?— Нет. Никто даже в самом негативном сценарии не воспринимает возможность вооруженного конфликта [в данном регионе], потому что для этого нет повода. В целом у нас нет серьезных противоречий, территориальных претензий со странами региона, в том числе с Азербайджаном, которые могли бы стать поводом для конфликта. То есть это достаточно гипотетическая угроза с очень малой вероятностью исполнения.Другой вопрос, что Азербайджан, конечно, на этом уровне противостояния с нами разыгрывает в том числе и украинскую карту, демонстрируя, что готов поддерживать Украину — в гражданском ключе. В публичном поле со стороны местных экспертов звучали заявления о том, что Азербайджан в случае ухудшения отношений с Россией будет готов направлять в Киев оружие. Но это официально не было подтверждено.Но даже в таком случае у нас перед глазами есть пример Турции, которая поставляет вооружение в зону СВО для Украины, но никакого серьезного, позитивного для Украины вклада это не привносит.— Но Азербайджан все-таки нам более близок, нежели Турция…— Был более близок, а сейчас сложно сказать, какие нас ждут отношения. Глобально у нас есть двухсторонние соглашения, декларация о союзническом взаимодействии. Но мы видим, что в условиях политического обострения многие элементы и параметры этой декларации не действуют.И я бы не стал делать градацию: Турция для нас менее важная, Азербайджан более близкий. Мы живем в мире реальных политических игр, где нет констант, и все быстро меняется. Поэтому здесь, конечно же, надо быть менее доктринальными.

