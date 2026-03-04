Тимофей Строкач – дирижёр партизанского оркестра
© Открытый источникТимофей Строкач
© Открытый источник
В ночь на 24 сентября 1941 года в Барышевке, которую взяли ценой потери ¾ 56-го полка железнодорожных войск НКВД, состоялось совещание верхушки НКВД УССР. Прорываться крупными силами смысла не было. Сводный полк разбили на группы по 20-30 человек. Оперативную группу личного состава наркомата возглавил замнаркома полковник Тимофей Строкач
Тимофей Амвросиевич родился 4 марта 1903 года на Дальнем Востоке, в селе Белоцерковицы Приморской области в бедной семье украинских переселенцев. В 1919 году он присоединился к дальневосточным партизанам.
После окончания войны Строкач стал бойцом ЧОН – частей особого назначения, которые охраняли важные объекты и вели борьбу с контрреволюционными элементами. Однажды банда хунхузов атаковала город Спасск, после чего стала отступать назад в тайгу. Строкач, который хорошо знал местность, провёл отряд тайными тропами, и тот перерезал бандитам пути к отступлению. В результате банду чоновцы полностью разгромили.
В 1924 году Тимофей Строкач начал службу в Иманской комендатуре 58-го Никольско-Уссурийского погранотряда погранвойск ОГПУ. На него несколько раз совершали покушения. Однажды убийца попытался застрелить Строкача, когда тот с группой товарищей обедал в ресторане. Оперативник выскочил на улицу через окно и скрутил преступника.
После 2-годичного обучения во 2-й Харьковской пограншколе Строкача в 1927 году отправили на погранзаставу Нововоскресеновка 56-го Благовещенского погранотряда. Ещё через два года он вырос до помощника коменданта и начальник школы младшего командного состава 53-го Даурского погранотряда.
Обстановка на Дальнем Востоке тем временем накалялась. Назревал конфликт вокруг Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), находившаяся согласно Пекинскому и Мукденскому договорам в совместном советско-китайском пользовании.
Пограничное село Абагайтуй, где располагались пограничники, по ночам атаковали хунхузы. На то время Тимофей Амвросиевич уже был женат. Его супруга Полина, как и жены других командиров, не расставалась с винтовкой, хорошо умела стрелять.
Строкач дважды обеспечивал заброску и возвращение на нашу территорию групп разведчиков. Когда началось наступление Особой Дальневосточной Армии, Тимофей Амвросиевич также принял в нём участие – возглавил отряд пограничников. Они обеспечивали тылы наступавших в захваченных вражеских городах Маньчжурия и Чжалайнор. Затем охраняли 10-тысячную армию генерала Лян Чжун-цзяна, пленённую вместе с ним самим и его штабом.
После годичного обучения в Высшей пограншколе ОГПУ Строкача перевели на западную границу СССР – в 1933 году назначили командовать маневренной группой 20-го Славутского погранотряда УССР. После этого карьера молодого командира-пограничника быстро пошла в гору. Через два года он стал помощником начальника 24-го Могилев-Подольского погранотряда УССР, ещё через год – начальником отделения его штаба. В январе 1938 года он уже командовал 162-м полком НКВД, а конце того же года принял командование над 25-м Тираспольским пограничным отрядом, который после освобождения территории Молдавии стал Молдавским.
В ноябре 1939 года Тимофей Амросиевич уже находился в звании полковника погранвойск. В феврале 1941 года его наградили орденом Красной Звезды, а в апреле перевели в Киев, назначив на должность заместителя наркома НКВД УССР. В его ведении находились внутренние войска и… спортивный клуб "Динамо" НКВД УССР.
С началом Великой Отечественной войны Строкач стал одним из создателей истребительных батальонов и партизанских отрядов. 5 июля он присутствовал от НКВД на знаковом совещании в кабинете Хрущёва. Тогда после обращения Сталина по радио к народу принимались решения о формировании на Украине партизанских отрядов и подполья.
Процесс создания отрядов шёл тяжело – не хватало опытных командиров, были потеряны ликвидированные в годы репрессий базы и тайники. Строкач сожалел, что отступавшие от границы погранотряды, военачальники бездумно бросали в бой, как обычную пехоту, хотя они могли бы принести больше пользы, как диверсанты и партизаны. В результате в партизаны набирали всех подряд, пограничников хватало только на командный состав, и то не всегда. Практически все сформированные в 41-м году на скорую руку отряды вскоре погибли.
В сентябре 1941 года, после разгрома защищавших Киев войск, Строкач оказался во главе небольшого отряда чекистов численностью 30 человек. Он повёл его не на восток, по кратчайшему пути, а на север, к Новой Басани, посчитав, что немцам ещё не удалось создать там сплошную линию окружения. Кроме того, оттуда было рукой подать до Черниговских лесов, где у него были подготовленные для партизан явки.
В селе Ракитное Новобасанского района Строкачу удалось переодеть своих бойцов в гражданскую одежду и раздобыть проводника. В расположение наших войск у городка Малоархангельск Орловской области его отряд, преодолев более 475 км, вышел одним из последних – уже заканчивался октябрь. Строкач так вспоминал этот марш:
"Партизаны были истощены непрерывными боями, голодные, в порванных ботинках, в которые едва влезали распухшие от голода ноги, в лёгкой одежде. А зима того года выпала ранняя и холодная".
© "Военный альбом"Начальник штаба украинского партизанского движения Тимофей Строкач награждает партизана. На фото на втором плане справа от Строкача — заместитель начальника Украинского штаба партизанского движения по диверсиям Илья Старинов, слева — комиссар 1-й Украинской партизанской дивизии Семён Руднев. 1943 год
Начальник штаба украинского партизанского движения Тимофей Строкач награждает партизана. На фото на втором плане справа от Строкача — заместитель начальника Украинского штаба партизанского движения по диверсиям Илья Старинов, слева — комиссар 1-й Украинской партизанской дивизии Семён Руднев. 1943 год
Когда Строкач добрался до Москвы, началось разбирательство, почему он не вывез часть архива НКВД УСССР. Его даже на несколько месяцев уволили из органов, пока не удалось доказать, что это было невозможно.
В июне 1942 года Строкача назначили на должность начальника Украинского штаба партизанского движения (УШПД). Под его руководством украинские партизаны превратились в мощную боевую силу, способную совершать масштабные диверсии, пускать под откос вражеские эшелоны, проводить длительные рейды.
Так, например, под "занавес" крупного т.н. Сталинского рейда Сумского партизанского соединения Сидора Артемьевича Ковпака на Западную Украину осенью-зимой 1942 года партизаны, взорвав сразу пять мостов, парализовали работу Сарненского ж/д-узла полностью на две недели, и частично на 1,5 месяца. По мнению Строкача, эта акция непосредственно повлияла на ход боёв под Сталинградом:
"Что бы подбросить живую силу, которую нужно было послать к Волге, немецкое командование было вынуждено разгружать эшелоны, подходившие к станции Сарны с запада, и перевозить эти войска и грузы автомобильным транспортом по шоссейным дорогах".
Строкач неоднократно вылетал за линию фронта и лично принимал участие в разработке операций.
Украинские партизаны вели борьбу не только с иностранными оккупантами, но и с боевиками УПА. Генерал в своих донесениях руководству постоянно отмечал многочисленные факты их сотрудничества с немцами. Например, в справке от 29 января 1944 года он указал:
© "Военный альбом"Секретарь ЦК КП(б) Демьян Коротченко, Алексей Фёдоров, Семён Руднев, Тимофей Строкач. 1943 год
Секретарь ЦК КП(б) Демьян Коротченко, Алексей Фёдоров, Семён Руднев, Тимофей Строкач. 1943 год
"14 января 1944 г. из г. Камень-Каширский (50 км северо-восточнее Ковель) полностью эвакуировался немецкий гарнизон, а через час в город вступило до 1 тыс. националистов, которые немедленно приступили к организации обороны с целью оказать сопротивление Красной Армии. По данным агентуры замена Камень-Каширского гарнизона националистами была осуществлена по договоренности с немцами. (…) В ночь на 9 января 1944 г. в с. Белашувка (65 км северо-восточнее Ровно) националисты вырезали 15 красноармейцев, а в с. Моквин (55 км северо-восточнее Ровно) отравили 30 красноармейцев 181 стрелковой дивизии".
В мае 1944 года уже комиссар госбезопасности Строкач направил командующему 1-м Украинским фронтом маршалу Жукову докладную записку, в которой, среди прочего, указал:
"При разгроме штаба УПА* захвачен приказ за подписью "Клима Савура". В приказе говорится: "Борьбу с мадьярами, словаками, литовцами и другими союзными войсками Гитлера не вести".
В январе 1946 года Тимофея Амвросиевича, носившего к тому времени на погонах генерал-лейтенантские звёзды, назначили наркомом внутренних дел УССР. Одной из главных поставленных перед ним задач стал разгром УПА. Для этого при активном участии Строкача было создано более 3500 истребительных отрядов, в которые привлекались бойцы СМЕРШ, НКВД, регулярной армии. Строкач настоял на том, чтобы туда включали также бывших партизан.
При непосредственном участии наркома ликвидировали "Клима Савура" – Дмитрия Клячкивского. Строкач смог разговорить захваченного чекистами командира группы УПА "Север" Юрия Стельмащука и тот выдал место пребывания "Клима Савура". 12 февраля 1945 года оперативно-войсковая группа Клеванского райотдела МГБ и 233-го отдельного батальона ВВ НКВД при прочесывании леса возле Оржевских хуторов Клеванского района Ровненской области обнаружила троих подозрительных мужчин. Те оказали вооруженное сопротивление, попытались скрыться, но были ликвидированы. Один из них и оказался тем самым "Климом Савуром". Всего же только с января по май 1945 года были уничтожены 12704 бандеровца и взяты в плен ещё более 33 тысяч.
В марте 1953 года, после смерти Сталина, Строкач вступил в конфликт с министром внутренних дел СССР Лаврентием Павловичем Берией. Строкача понизили до начальника управления МВД СССР по Львовской области, а затем, за отказ предоставления информации о нацсоставе местной партэлиты, сняли и с этой должности, грозились выгнать из органов и репрессировать. Но вскоре Берию арестовали, и в июле Тимофей Амвросиевич вновь занял кресло министра внутренних дел УССР.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанк Никита Хрущев, Иосиф Сталин, Георгий Маленков, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов
Никита Хрущев, Иосиф Сталин, Георгий Маленков, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов
Хрущёв принимал в его судьбе непосредственное участие. Даже в постановлении об аресте Берии упоминалось:
"Обязать т. Руденко… немедленно приступить… к выявлению и расследованию фактов враждебной антипартийной и антигосударственной деятельности Берия… а также к расследованию вопросов, связанных со снятием т. Строкача".
Письмо Строкача в ЦК, в котором он изложил суть конфликта с Берией, послужило основанием для одного из главных обвинений на суде.
В 1956 году Строкач стал зам. министра внутренних дел СССР, начальником Главного управления пограничных и внутренних войск МВД СССР. Однако вскоре он ушёл в отставку – то ли по болезни, то ли из-за конфликта с руководством. Боевой офицер был далёк от интриг и его быстро "сожрали".
Скончался он в 1963 году, в Киеве, всего лишь в 60-летнем возрасте. Зато он остался в истории одним из главных руководителей украинских партизан и борцов с бандеровцами.
* Террористическая организация, запрещённая в России.
