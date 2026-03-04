https://ukraina.ru/20260304/tri-amerikanskikh-istrebitelya-byli-sbity-po-oshibke-odnim-kuveytskim-chto-proiskhodit-na-blizhnem-1076345586.html

Три американских истребителя были сбиты по ошибке одним кувейтским. Что происходит на Ближнем Востоке

Три американских истребителя F-15E были сбиты по ошибке одним кувейтским истребителем F/A-18. Об этом и других важных событиях рассказал 4 марта телеграм-канал Украина.ру

"Один пилот F/A-18 выпустил три снаряда по американским самолётам. Все три американских самолёта были сбиты", - уточняет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.По информации источника издания, это произошло после того, как несколько иранских беспилотников пробили кувейтскую систему ПВО, из-за чего представители Кувейта "были на пределе" при обнаружении их радарами приближающихся самолётов и открыли по ним огонь.🟥 В Катаре арестовали десять агентов КСИР, отмечает Qatar News Agency. Утверждается, что семь из них выполняли разведывательные задачи, а три занимались диверсионными операциями. В том, что они работали на КСИР, подозреваемые признались во ходе допроса.🟥Иран выпустил несколько ракет по Израилю, пишут западные мониторинговые каналы.🟥Сильный взрыв прозвучал на западе Тегерана, сообщило гостелевидение Ирана.🟥Мощные взрывы прогремели в иранском городе Кередж, сообщил телеканал Al Jazeera.🟥 Иранская ПВО сбила ещё один американский истребитель F-15, указывает Tasnim.🟥 США уничтожили 17 иранских кораблей, включая самую боеспособную подводную лодку страны, заявил глава американского Центкома Брэдли Купер.🟥Саудовская Аравия перехватила две крылатые ракеты над городом Эль-Хардж, сообщили в Минобороны королевства.🟥Шесть человек погибли и восемь получили ранения в результате израильского удара по городам Армун и Ас-Саадият в Ливане, сообщает Министерство здравоохранения страны. По данным Quds, одной из целей атаки также стал отель на дороге Хазимия в Бейруте. Израильская армия угрожает нанести удары по 16 городам и деревням на юге Ливана, сообщает Al Mayadeen.🟥США начали еще одну военную операцию - против террористов в Эквадоре при участии местных сил, объявило Южное командование Пентагона.🟥ЦРУ отдало приказ об эвакуации всех свои резидентур, находящихся в пределах досягаемости иранских баллистических ракет, пишет The Hill со ссылкой на собственные источники. Решение было принято после удара иранского дрона-камикадзе по резидентуре ЦРУ на территории комплекса посольства США в Эр-Рияде.🟥Ожесточенные протесты из-за смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи продолжаются в иракском Багдаде в районе "зеленой зоны" близ посольства США, сообщают СМИ. По словам местных журналистов, митинг пытаются сдерживать силы безопасности Ирака, однако разгневанная молодежь хочет удержать позиции у первых линий заграждений на подступах к посольству США. Демонстранты принесли с собой плакаты с изображением убитого во время удара США и Израиля Али Хаменеи.🟥Самолет МЧС РФ с покинувшими Иран россиянами приземлился в подмосковном Жуковском.Подробнее - в материале Иран будет мстить за Хаменеи, Трамп начал опасную игру: востоковед обозначил сроки "холодной мести" на сайте Украина.ру.

