В ДНР продолжаются бои за временно оккупированный город Красноармейск. Журналист издания "Украина.ру" поработал с артиллеристами легендарного батальона "Сомали" 51-й гвардейской армии ЮВО, в составе группировки войск "Центр", что поддерживает российскую пехоту на Красноармейском направлении.

"Баллон у дороги видишь?", - скрипит водитель. "Чего-чего?" - спрашиваю, повиснув на спинке кресла. Не то, чтобы двигатель ревел слишком уж громко, просто говорит боец слишком тихо. Так, будто машина в закрытом боксе стоит. "Баллон. Серый. Справа, у дороги. Это ФАБ", - с нажимом, но все также спокойно объясняет мужик.В жухлой придорожной траве и впрямь замечаю нечто похожее на раздувшийся до неприличия советский бидон, в каких молоко развозили. Память мгновенно выдает реплику, брошенную однажды танкистом на предмет здоровенного куска бетона, что покачивался на тонкой арматурине, да прямо у нас над головой. "Однажды этот колокол по кому-нибудь зазвонит", - повторяю за ним вслух.Поздняя осень в зоне конфликта – это всегда про депрессию. Чуть затянет голубое свинцовым, едва лишь нахмурится и брызнет на грешную землю, так сразу и растекается кручина по венам: тяжелая, серая и густая, как жидкость для чистки труб.За пыльным окном проносятся все те же рыжие танки, загрустившие в бесцветной траве, скелеты многоэтажек и частных домов, полные бессмысленной надежды взгляды одичалых собак да усталые лица бойцов на постах воздушного наблюдения. Названия городов и поселков меняются, а картинка все та же. Кажется, что ни конца, ни края нет у этой дороги, но…зато дроны в такую погоду летают реже.Вялую дискуссию о взаимопонимании на войне, которая традиционно вертится вокруг фразы "ежели чего, так в одной же "буханке" гореть", обрывает тихий писк дрон-детектора. Это по началу звук выкручивали на максимум, а теперь либо скручивают, либо вовсе отключают. Покраснел экран – смотришь, чего там. Непрестанное пиликанье раздражает и лучших из нас.- Что там?- Две палки.- Тогда не паримся.В сети, что защищает дорогу от FPV-дронов, будто в гигантской паутине, висят мертвые птицы. Запутались и погибли. Пешком здесь не ходят, а потому спасти было некому. Птиц жаль, но если уж они сетку не разглядели, то и оператор "камика" через далеко не лучшую камеру ее не заметит. Это вселяет надежду.Боец с грозным позывным "Царь", сидящий на пассажирском, наблюдает за небом. За дробовик, лежащий под рукой, зазря не хватается. Опытный. Доводилось встречать здесь людей, которые вечно "на панике". Это не есть хорошо, ибо мандраж натурально передается воздушно-капельным.Где-то на грани слышимости играет музыка, окутывая лишь ребят на переднем сидении, но едва просачиваясь назад. Что там? Вновь смещаюсь к водителю. "Тучкой маленькой обернусь и над твоим крохотным домиком разрыдаюсь косым дождем. Знаешь, я так соскучился", - стелет из магнитолы один там релокант. Оба солдата чуть покачивают головами в такт, явно не замечая этого.Сказал бы кто автору, что грозные "сомалийцы" под самый лиричный хит его по фронтовым дорогам рассекают, так сто пудов не поверил бы. Но факт остается фактом: живую эмоцию умеют прочувствовать лишь те, кто живет в реальном, а не "соевом" мире. Такой вот занимательный парадокс.Из пространных размышлений об истинной и ложной целевых аудиториях вот этих "метущихся" исполнителей, предательстве немалой частью творческой интеллигенции родного солдата и бестолковом самообмане творца меня вырывает щелчок двери. Приехали.Припрятав "буханочку", двигаем в соседние развалины, где встречаем группу бойцов.- Ребята, это вы расчет Д-30?- Мы-мы, привет!- Что-то многовато вас, нет?- Так у нас плюс один: человек с ружьем. Он контролирует небо.- О! Это уже тренд.- В прошлом году, когда мы продвигались по Новодмитровке и Заре, целый рой камикадзе атаковал всех. Чуть какое движение и туда летит целый рой. Так мы работали каким образом? Наводчик стреляет, сразу берет ружье, разворачивается и стреляет в "камик". И мы вот все так: четыре человека на тот момент. Отстреливались, а потом отрабатывали по целям. Штук восемь тогда сбили.Под уютный стрекот генератора знакомимся наконец. Публика, в основном, тут собралась местная. Один лишь старший позиции с "большой земли" приехал. Остальные – дончане.Вот "Серый", чем-то неуловимо похожий на зрелого питерского рок-музыканта (популярный, кстати, типаж), воюет с 2021 года. "Заглядывая наперед, я видел, что ситуация быстро усложняется и вскоре неминуемо перерастет в то…во что она в итоге и переросла", - объясняет он свою мотивацию.Позывной его коллеги заряжающего – "Амбал", что мигом вызывает хиханьки да хаханьки у всех присутствующих. Тут надо объяснить, что заряжающим, в большинстве случаев, назначается самый крепкий боец в расчете, поскольку 122-миллиметровый гаубичный снаряд – это вот совсем не пушинка. Притом, что таскать их приходится много, часто и, что особенно важно, максимально быстро. Довелось однажды работать с заряжающим под позывным "Юрист". Так этот здоровяк 155-миллиметровые снаряды для Д-20, которые заметно тяжелее, что твои мандаринки подбрасывал. Человек-гора с пудовыми кулачищами.Так вот "Амбал" не таков. Это невысокий, худощавый, улыбчивый и звонкий мальчишка 26 лет отроду. "Это еще с Мариуполя пошло. Стреляли много, а снаряды тяжелые. Вот как-то так…но я все равно справлялся. Надо было справляться", - обезоруживающе улыбается он.Смотришь на этого паренька и даже не верится, что воюет он с 2018 года. То есть почти взрослая жизнь этого парнишки с едва пробивающейся бородкой прошла на войне, а СВОшный боевой путь легендарного батальона "Сомали" — это его боевой путь. "Самое трудное – находиться далеко от семьи, а все остальное – мелочи", - говорит боец.- "Амбал", а ты кто по гражданской специальности?- Автослесарь.- Ого! Ты вообще знаешь, сколько автослесарь теперь в Донецке зарабатывает?- Наслышан. Вообще после войны хотелось бы поработать по специальности.Тут же выясняется, что детство "Амбала" прошло в километре от моего, но на десять лет позже. То есть никакого мирного детства, по сути дела, у будущего артиллериста и не было. Чуть повзрослел и началась свистопляска.В спокойную беседу под раскидистым деревцем вклинивается артиллерия. Это выходы. Задушевные разговоры меж земляками – дело хорошее, но продвижение наших войск на Красноармейском направлении, которое федеральные СМИ зачем-то Покровским называют, продолжается.Почему так уверен, что выходы? Во-первых, они совсем по-другому звучат, а во-вторых, классическую артиллерию неприятель применяет нечасто. Тут мнения разнятся, поскольку одни бойцы уверены, что дело в снарядном голоде, другие – что виной тому износ импортных орудий, который не мог не сказаться на точности. Версии, к слову, не взаимоисключающие. Так или иначе, но украинская оборона сегодня держится на дронах."Их орудия сейчас не отличаются меткостью. Да, рядом прилетало, но прямых попаданий не было. Поэтому ставку ВСУ делают на дроны-камикадзе и "мавики". Как только выстрелим, дрон прилетит обязательно и начнет нас искать. А вообще они количеством берут. Я вот много езжу по фронтовым дорогам и вижу, что дроны частенько бьют в никуда. Их стратегия в том, что хотя бы один из десяти куда-нибудь должен попасть. Сказать, что операторы их прямо какие-то асы, я не могу", - отмечает командир орудия с позывным "Ара".Мало того, что "Ара" - единственный урожденный россиянин на этой позиции, так еще с интересной историей. В 2008 году подписал свой первый контракт, в 2021 ушел на гражданку, а уже в 23-м вновь надел зеленое и отправился на СВО.Шел целенаправленно в "Сомали". Почему? Посмотрел документальный фильм Макса Фадеева о боях за Мариуполь, послушал несколько песен, посвященных батальону, вдохновился и стал наводить справки у старых товарищей. "Мне сказали, что подразделение реально боевое. Всегда на переднем крае. Если вдруг какие локальные проблемы на линии фронта, то "сомалийцы" отправляются туда. А я чего-то такого и хотел", - вспоминает "Ара".- Как приняли "донецкие сепары"?- Хорошо! Слушай, да местные – очень душевные ребята. По сравнению с жителями Москвы или Питера, здесь очень открытые и в чем-то уникальные люди. Начиная разговор, обязательно наткнешься на какую-нибудь шутейку, и вот уже беседа продолжается. Можно полночи так проговорить.Основных задач у артиллерии на Красноармейском направлении две, но как минимум. Первая – это поддержка наступающей пехоты. Вторая – нанесение ударов по заранее разведанным целям: точкам взлета БПЛА и позициям операторов. И тут важно понимать, что еще относительно недавно трата снарядов на какие-то там антенны считалась чем-то неслыханным, а экспертное (без иронии) сообщество прямо гудело о том, что в приоритете должны быть удары по тем, на ком и держится оборона ВСУ. Что тут скажешь? Мы учимся на ошибках, и это не может не радовать.- Та чего мы?- Ждем команды!- А цель?- Точка взлета БПЛА.- Какая хорошая цель!- Еще бы! Минус одна точка взлета FPV или "Бабы яги" — это плюс одна спокойная ночь для пехоты. Да и для нас тоже.Из-за деревьев появляется наводчик: невысокий, усатый, лицо тут и там пересекают шрамы. Позывной его – "Султан". И это прямо золотая донбасская классика: шахтер и ополченец первой волны. "Я в протестах не участвовал, а воевать пошел уже летом, когда начались бои за Донецк. Поначалу мы все пехотинцами были. Подразделения, как таковые, еще толком не сформировались. Кто-то со своим ружьем приходил, а кто-то вообще без ничего. Я попал в восьмую роту. И так пехота-пехота, а потом, когда появилась артиллерия, ушел туда. Поначалу снаряды подносил, а потом выяснилось, что могу быть классным наводчиком. А почему пошел? Дед у меня артиллерист. Много рассказывал об этом, когда я маленьким был. Всегда хотелось попробовать", - вспоминает "Султан".Поступает команда и мы по одному выбираемся на дорогу. "Ара" остается на месте. Он будет корректировать огонь, получая картинку с разведывательного БПЛА.- "Султан", а как противник с тех пор изменился?- И он изменился, и мы изменились. Да и война изменилась. Ты же видишь, что сейчас всюду дроны. Мы все набрались опыта, чего уж там. Главное – они, как люди, сильно изменились.- То есть?- Ну вот раньше ВСУ были нормальными солдатами. Если стояли где в поселке, то и помогать могли людям, и продуктами делиться. Если "Азов"* или "Правый Сектор"* туда заезжал, то начинался беспредел, да. Мы выбивали их, а потом захоронения с телами гражданских тут и там находили.- А теперь?- А теперь они все такие. Все творят беспредел.В других развалинах обнаруживаем замаскированную "тридцатку". Замаскированную, к слову, отлично. Даже с трех-пяти метров замаскированная гаубица выглядит, как неотъемлемая часть развалин. "Мы тут сетку металлическую сверху оборудовали, чтобы гаубицу от дронов защищать", - комментирует "Султан", параллельно руководя подготовкой орудия к работе."Работаем?" - спрашивает "Серый". "Да, начинаем", - кивает "Султан". Тут же откуда-то появляется "Амбал" с новеньким снарядом в объятиях. Несет, кстати, без особого труда. "Так, наблюдаем за небом", - напоминает кто-то у меня за спиной.Прильнув к радиостанции, "Султан" получает от "Ары" координаты цели. Повозившись с приборами, наводчик докладывает о готовности. "Огонь!" - командует рация.Пространство вокруг орудия будто разбивается на миллион осколочков. Ограниченное пространство накрывает облаком пыли, грязи и строительного мусора. Наблюдая боевую работу тяжелой артиллерии по телевизору, вы слышите лишь звук, который аппаратура не способна передать в полной мере, но выстрел – это, в первую очередь, тяжелейший удар, сила которого пломбы от зубов отрывает.Вновь оживает рация: "Ара" дает поправки. "Султан" вновь колдует над приборами, пока "Серый" и "Амбал" перезаряжают орудие. "Стрельба по готовности", - резюмирует командир."Выстрел!" - подает команду "Султан", пригибаясь и зажимая уши. Члены расчета делают то же самое, а я лишь успеваю пожалеть, что снова проигнорировал наушники.Интересно, кстати, что, находясь в непосредственной близости, ты прямо слышишь в первую секунду, как снаряд покидает орудие и устремляется к цели, вспарывая чисто небушко. А может это лишь игра воображения. Шут его знает."Есть попадание! Маскируйтесь!" - радостно шипит рация. И начинается суета. Пока остальные "упаковывают" орудие, "Султан", скрутив крышку с измятой пластиковой бутылки, заливает оружейное масло в канал ствола. "Это зачем?" - спрашиваю. "А сейчас оно маленько откиснет и я наведу чистоту. Чтобы девчонка наша безотказной оставалась", - улыбается он, демонстрируя белоснежную тряпку. Прежде, чем на орудие ложится последний элемент маскировки, наводчик быстро, но тщательно протирает канал ствола. Уходим.Повернув голову, замечаю, что все это время нас прикрывал боец с дробовиком. И сейчас, когда расчет двигает в укрытие, он продолжает стоять на позиции с ружьем наизготовку.На долгие прощания времени нет. "Все, мужики, валите, пока "птички" не прилетели", - торопит "Ара". Жмем руки и ныряем в "буханку". Минут через несколько экран "Булата" краснеет. "Включи штуковину", - спокойно говорит водитель. Обернувшись, "Царь" клацает тумблером черной коробки. Еще секунда и экран дрон-детектора вновь делается голубым. "Вот и все", - как-то бесцветно произносит водитель. Машина ныряет в поворот, едва не цепляя сгоревший пикап. Из-за тучек показывается солнышко. Ни к месту и не ко времени, а настроение поднимает. О том, как в условиях непогоды ведет себя российская армия - в статье Геннадия Алёхина "В непогоду пушки не молчат, но техника может завязнуть".Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ как экстремистских и террористических

