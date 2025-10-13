https://ukraina.ru/20251013/v-nepogodu-pushki-ne-molchat-no-tekhnika-mozhet-zavyaznut-1070007259.html

В непогоду пушки не молчат, но техника может завязнуть

Новый, уже третий сезон дождей и осенней распутицы с начала проведения СВО на юге-востоке Украины, как и ожидалось, наступил внезапно и стремительно. В первую очередь, это касается холода.

2025-10-13T04:44

Однако, не только холод одолевает бойцов в окопах. "Сезон грязи" в Украине может длиться с октября на всю зиму, и, безусловно, вполне может влиять на ход боевых действий в зоне проведения спецоперации, затрудняя и движение техники, и пешие штурмовые атаки. К тому же холод и сырость угнетают моральный дух бойцов.Прошлогодний сильнейший шторм в акватории Черного моря, к примеру, затронул все прилегающие регионы, в том числе и практически всю зону СВО, за исключением крайне северного участка (Купянск – Сватово). Затем последовало резкое падение температур, означавшее наступление в Северном Причерноморье метеорологической зимы. Характер текущих боевых действий от этого пока существенно не изменился, но в истории прошлых великих битв и сражений погода и климат часто и серьезно меняли расклад на поле боя.Все знают, что русский "генерал Мороз" победил Великую армию Наполеона. Но и в данном случае есть разные мнения. Прежде всего, сам термин придумал лично Наполеон. Он возил с собой походно-полевые типографии, и во Францию отсылались "боевые листки". Когда Наполеон в Вильнюсе (Вильно) бросил остатки своей армии и понесся в Париж собирать новую, в этих полевых газетах и появился термин "генерал Мороз". Это должно было объяснить жителям Франции поражение непобедимого императора. На самом деле, опять же речь шла не об уникальном холоде, а о полном отсутствии у французской армии теплого обмундирования, достаточного для зимы количества калорийного питания и общей неприспособленности к холодному времени года.А вот мороз времен очередного нашествия европейских орд на Россию – 1941 года – был действительно редким по своей силе. И сказался он не только на личном составе армии Вермахта, но и на топливе танков, на двигателях машин, даже на автоматах. Замерзала смазка, разработанная для работы при совсем других температурах. Однако для проводивших контрнаступление в декабре 1941 года бойцов Красной Армии мороз оказался просто дополнительным фактором, несколько облегчившим задачу. Кстати, синоптическая служба нашей армии тогда была почти разгромлена, поскольку основные пункты ее располагались в западной части страны. И ее пришлось создавать заново.Вообще, во время Второй мировой войны погодный фактор сказывался в основном на действиях авиации. Это несколько раз переносило сроки некоторых наступательных операций. Например, высадки союзников в Нормандии. Ей помешал шторм. В наше время с развитием технологий влияние погоды на ход военных действий сильно ослабело. Военная авиация летает в гораздо более широких погодных диапазонах. Крупному кораблю шестиметровые волны в открытом море не угрожают.И все же есть нюансы, которые действительно до сих пор сказываются на текущих военных действиях. Сейчас в зоне СВО интенсивность боевых действий в экстремальных погодных условиях снижается, а когда прекращается дождь и сквозь густые облака пробивается солнце, наоборот, резко возрастает. Проблемы появляются у снайперов и минометчиков (на дальномерах нет такой опции – "ураган"), но ветер можно и переждать. Самое главное – не всегда и в полном объеме работают в условиях непогоды БПЛА (опять-таки авиация), без которых сейчас невозможно представить себе полноценную боевую работу. Неожиданно возникший шторм в считанные минуты способен разметать боновые заграждения, преграждающие украинским безэкипажным катерам выполнять диверсионные вылазки на Черном море и на Днепре.В какой-то мере можно сказать, что наступившая распутица и предстоящая зима, действительно приносит тактическое преимущество российским войскам. В частности, западная техника, обильно поставленная ВСУ, в целом более капризна к экстремальным погодным условиям. Хочу напомнить, что к весне текущего года парк боевых машин украинской армии практически на 85 процентов состоит и укомплектован из боевых машин западного производства, зачастую не самой "первой свежести" (образцов 80-90 годов минувшего столетия). Российская техника гораздо более надежна при низких температурах.Скорое наступление зимы заставит срочно перекрашивать в белый цвет технику. Нужны маскхалаты, маскировочные сетки теперь должны быть белыми, а не зелеными или земляного цвета. Все это потребует денег и ресурсов, в том числе человеческих, а их у России заметно больше. Впрочем, есть особенности, касающиеся обеих сторон конфликта. Влияние на работу танков может оказать замерзшая земля, повышающая проходимость почвы и создающая танкоопасные направления там, где еще вчера они были танконепроходимыми. Кроме того, при появлении снежного покрова резко повышается эффективность тепловизоров. Это имеет прямое отношение к противотанковым действиям российских вертолетов в ночное время.И тем не менее изменение погодных условий чаще всего сказывается не на ходе военных действий как таковых, а на их условном комфорте (если таковое можно оценить) и на интенсивности. На стратегические планы и расклады погодные условия никак не влияют. От количества и выучки войск, от оперативного искусства командиров, от эффективности ВПК и, наконец, от воли к победе результат СВО зависит в итоге гораздо больше, чем от любого шторма, мороза и снегопадаС наступлением "некомфортных условий" на линии боевого соприкосновения и в тыловых районах расположения войск, бесспорно, вызывают уже сейчас определенные трудности для солдат, участвующих в СВО. Погодные условия, такие как грязь, распутица и осадки, оказывают негативное влияние на передвижение и боевые действия. В ближайшие месяцы вполне возможны изменения и корректировки в характере боевых операций на фронте. Специалисты-метеорологи отмечают, что зима в Донбассе, как обычно, будет слякотной — с выпадением снега, ледяными дождями, грязью и туманами. По их словам, до весны будет наблюдаться самый сложный период для ведения боевых действий, и погода окажет влияние на тактику и характер маневренных и наступательных действий, а также использование различных видов вооружений.Уже сейчас на некоторых участках фронта началась грязевая распутица, сопровождаемая дождями. Наступление метеорологической осени произошло буквально в последние выходные, резко понизились температуры, начался процесс листопада. В такой ситуации, по мнению специалистов, слякоть и грязь снижают проходимость тяжелой техники на 20-30%, а осадки, низкие облака и туманы усложняют полёты авиации, в том числе беспилотной. Климатолог и доктор географических наук Нина Зайцева отметила, что зимы в зонах конфликта, особенно в Донбассе, традиционно крайне суровые и полны резких изменений погодных условий. Хотя снег здесь выпадает, он, как правило, недолго держится на земле. Зайцева также добавила, что чернозём, характерный для новых регионов России, создает дополнительные трудности для военной техники, пояснив, что "никакая глина не идет ни в какое сравнение" с этим.Зайцева подчеркнула, что зимы в новых регионах России, как правило, не продолжительные. По её словам, наибольшее ухудшение погодных условий наблюдается в декабре и январе, а уже в феврале начинается переход к весенним погодным условиям. Температурный режим на северо-востоке Харьковской области, а также в ДНР и ЛНР, по-настоящему осенне- зимний. В районе Купянска температура в ночные часы уже в октябре может опускаться до -3-5 градусов по Цельсию.Порывистый ветер, плотная пелена дождя, сплошной туман, безусловно, отражаются на ведении боёв. Обороняться на полевых опорных пунктах противнику нелегко, но и наступать нашей армии не легче.В такой ситуации особую роль снова играет артиллерия: от фронтовой до дальнобойной, ствольная и реактивная. Здесь у нашей армии есть заметное преимущество. При этом не стоит забывать, что при долгих, затяжных дождях и раскисании почвы даже высокотехнологическая армия полностью уравнивается с армией, у которой технологии отсутствуют вообще. Потому что передвижение по полям, по таким дорогам невозможно или возможно с огромными затратами, которые не окупает ни один результат. Более того, в такую погоду редко применяется авиация, а при сильном тумане и дожде не применяются и беспилотники. Многие считают, что нужно дождаться окончания демисезонья, когда появится в прямом и переносном смысле почва для наступления, а черноземная земля Донбасса после дождей становится даже для танков непроходимым болотом.Однако, на мой взгляд, боевые действия в условиях скученной агломерации, на примере Купянска и Красноармейска, будут продолжены и приобретут более интенсивный характер за счет нестандартных тактических приемов и способов со стороны российской армии.О том, что в эти дни происходит в зоне специальной военной операции - в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивы"

