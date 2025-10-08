https://ukraina.ru/20251008/okruzhenie-trampa-obespokoeno-ukhudsheniem-ego-umstvennykh-sposobnostey---khersh-1069784708.html
Окружение Трампа обеспокоено ухудшением его умственных способностей - Херш
В окружении президента США Дональда Трампа растет обеспокоенность в связи с ухудшением его когнитивных способностей. Об этом заявил 7 октября американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на собственные источники
2025-10-08T08:21
По его словам, присутствовавшие на недавнем выступлении Трампа на базе морской пехоты в Куантико военные и чиновники отметили у американского лидера признаки "умственной дезорганизации и неспособности концентрироваться на ключевых темах".Отмечается, что Трамп, который ранее умел чувствовать настроение аудитории, перестал это делать.Херш отмечает, что в окружении президента считают подобные выступления тревожным симптомом "нарастающих когнитивных нарушений", которые проявляются в потере концентрации и многократном повторении одних и тех же фраз.Сам Трамп в сентябре в социальной сети Truth Social заверял, что "никогда в жизни не чувствовал себя лучше".
сша
По его словам, присутствовавшие на недавнем выступлении Трампа на базе морской пехоты в Куантико военные и чиновники отметили у американского лидера признаки "умственной дезорганизации и неспособности концентрироваться на ключевых темах".
Отмечается, что Трамп, который ранее умел чувствовать настроение аудитории, перестал это делать.
"Вместо этого зрители вновь стали свидетелями перечисления "величайших триумфов" Трампа. Президент вернулся к одному из своих самых ошибочных взглядов — представлению о себе как о миротворце", — пишет журналист.
Херш отмечает, что в окружении президента считают подобные выступления тревожным симптомом "нарастающих когнитивных нарушений", которые проявляются в потере концентрации и многократном повторении одних и тех же фраз.
Сам Трамп в сентябре в социальной сети Truth Social заверял, что "никогда в жизни не чувствовал себя лучше".