Зеленский готовит почву для атаки на Приднестровье — Амерберг - 26.09.2025
Зеленский готовит почву для атаки на Приднестровье — Амерберг
Зеленский готовит почву для атаки на Приднестровье — Амерберг - 26.09.2025 Украина.ру
Зеленский готовит почву для атаки на Приднестровье — Амерберг
Законопроект Владимира Зеленского о разрешении использования армии за рубежом вызывает большую тревогу у жителей Молдавско-Приднестровского региона. Реальная цель инициативы — не обучение моряков, а подготовка к возможной эскалации
2025-09-26T06:05
2025-09-26T06:05
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг.Ранее Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который разрешает использовать ВСУ за рубежом. Официально это объясняется необходимостью обучения военнослужащих в Турции и Великобритании. Однако, как отметил эксперт, украинские военные и ранее проходили подготовку в странах НАТО без подобных разрешений.Амерберг заявил, что и в Киеве, и в Кишиневе понимают близость своего конца. По его словам, если украинская власть будет ликвидирована, то молдавская будет свергнута в результате свободного волеизъявления народа.Он также напомнил, что именно британские спецслужбы через экс-премьера Бориса Джонсона весной 2022 года сорвали возможные российско-украинские договоренности."Именно они через Бориса Джонсона весной 2022 года сорвали возможные российско-украинские договоренности, которые могли бы спасти жизнь сотням тысяч людей", — резюмировал Амерберг.Полный текст интервью Михаила Амерберга: Если Санду проиграет выборы в парламент, то атакует Приднестровье при поддержке Украины читайте на сайте Украина.ру.
Зеленский готовит почву для атаки на Приднестровье — Амерберг

06:05 26.09.2025
 
Законопроект Владимира Зеленского о разрешении использования армии за рубежом вызывает большую тревогу у жителей Молдавско-Приднестровского региона. Реальная цель инициативы — не обучение моряков, а подготовка к возможной эскалации
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг.
Ранее Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который разрешает использовать ВСУ за рубежом. Официально это объясняется необходимостью обучения военнослужащих в Турции и Великобритании. Однако, как отметил эксперт, украинские военные и ранее проходили подготовку в странах НАТО без подобных разрешений.
Амерберг заявил, что и в Киеве, и в Кишиневе понимают близость своего конца. По его словам, если украинская власть будет ликвидирована, то молдавская будет свергнута в результате свободного волеизъявления народа.
“Не хотелось бы сравнивать режим [президента Молдавии Майи] Санду с режимом Плахотнюка, но при Санду стало гораздо жестче и хуже. Более того, если Плахотнюк пытался играть "и нашим, и вашим", а также платил Западу за лоббирование своих интересов, то Санду – полностью подконтрольная марионетка британских спецслужб”, — подчеркнул эксперт.
Он также напомнил, что именно британские спецслужбы через экс-премьера Бориса Джонсона весной 2022 года сорвали возможные российско-украинские договоренности.
“Именно они через Бориса Джонсона весной 2022 года сорвали возможные российско-украинские договоренности, которые могли бы спасти жизнь сотням тысяч людей”, — резюмировал Амерберг.
Полный текст интервью Михаила Амерберга: Если Санду проиграет выборы в парламент, то атакует Приднестровье при поддержке Украины читайте на сайте Украина.ру.
