Зеленский готовит почву для атаки на Приднестровье — Амерберг

Законопроект Владимира Зеленского о разрешении использования армии за рубежом вызывает большую тревогу у жителей Молдавско-Приднестровского региона. Реальная цель инициативы — не обучение моряков, а подготовка к возможной эскалации

2025-09-26T06:05

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069121026_14:0:1735:968_1920x0_80_0_0_fd17a321823c7917199642222e0a11e0.png

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг.Ранее Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который разрешает использовать ВСУ за рубежом. Официально это объясняется необходимостью обучения военнослужащих в Турции и Великобритании. Однако, как отметил эксперт, украинские военные и ранее проходили подготовку в странах НАТО без подобных разрешений.Амерберг заявил, что и в Киеве, и в Кишиневе понимают близость своего конца. По его словам, если украинская власть будет ликвидирована, то молдавская будет свергнута в результате свободного волеизъявления народа.Он также напомнил, что именно британские спецслужбы через экс-премьера Бориса Джонсона весной 2022 года сорвали возможные российско-украинские договоренности.“Именно они через Бориса Джонсона весной 2022 года сорвали возможные российско-украинские договоренности, которые могли бы спасти жизнь сотням тысяч людей”, — резюмировал Амерберг.Полный текст интервью Михаила Амерберга: Если Санду проиграет выборы в парламент, то атакует Приднестровье при поддержке Украины читайте на сайте Украина.ру.

