Михаил Амерберг: Если Санду проиграет выборы в парламент, то атакует Приднестровье при поддержке Украины

Россия не раз заявляла, что Приднестровье не оставит. Здесь живут более 250 тысяч граждан РФ. Здесь находятся российские миротворцы и Оперативная группа российских войск. Россия будет обеспечивать безопасность своих людей всеми доступными способами

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Михаил Амерберг - эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии, который был вынужден уехать из Кишинева в Тирасполь из-за уголовного преследованияВ это воскресенье, 28 сентября, в Молдавии состоятся парламентские выборы, которые определят политическую расстановку сил в стране на ближайшее несколько лет. Мая Санду в своем обращении к народу вновь обвинила Россию в подкупе избирателей, добавив, что в "случае победы пророссийских сил Москва может использовать республику для нападения на Одессу". При этом в СМИ фигурируют данные, что дала согласие на проведение операции по установлению контроля над Приднестровьем с привлечением ВСУ и британских военных советников на весну 2026 года.- Михаил, правильно ли я понимаю, что Санду ждет весны, полагая, что зимой в Приднестровье еще сильнее разгорится газовый кризис, из которого республика выйдет еще более ослабленной?- Начнем с начала.То, что сейчас происходит в Молдавии во время предвыборной кампании частично можно сравнить с тем, что было в 2014 году. Тогда незадолго до парламентских выборов тоже были проведены обыски и аресты. Но то, что происходит сейчас, не было даже тогда.За последнее время в Молдавии прошло более 250 обысков в региональных офисах оппозиционных партиях с использованием спецназа на бронеавтомобилях. По итогам этих обысков задержаны 74 человека. Им в качестве меры пресечения избрали 72 часа содержания под стражей до предъявления обвинения по делу о подготовке к массовым беспорядкам.Под руководством главы Генерального инспектората полиции Виорела Чернэуцану был снят некий "фильм", где нам показали комплекты старой формы типа "афганка" с советскими ремнями, которые якобы предназначалась для боевиков. Все же прекрасно знают, что силовики достали эту форму со спецхранилищ гражданской обороны. Еще каких-то два охотничьих ружья показали. То есть никаких реальных доказательств против оппозиционеров нет.Более того, власть опять развивает протухшую тему о какой-то ЧВК "Вагнер", которую якобы готовили в Сербии. Опять показали какие-то дроны. Даже показали задержанных – вообще непонятно, кто это. Это очень серьезно.Режим Санду готовился к этому. Все было спланировано заранее. Власть пытается запугать население. Создается атмосфера всеобщего страха, чтобы те, кто собирался голосовать против правящего режима, побоялись пойти на выборы.Власть понимает, что люди не дураки. Люди понимают, что это фейки. Просто Санду прекрасно понимает, что демократическим путем ее партия PAS не сможет взять власть в парламенте. И если режим Санду почувствует, что не сможет удержать власть, то пойдет на развязывание вооруженного конфликта в Приднестровье.Уже есть информация, что Румыния накапливает войска поблизости молдавской границы. Именно для быстрой переброски войск в Молдавию нужны были понтонные мосты через Прут, о которых мы говорили ранее. В Молдавии уже зафиксировали представителей вооруженных сил Франции. Минобороны республики это отрицает. Сначала говорили, что это фейк. Потом сказали, что это якобы аккредитированные дипломаты. Это ложь. Фотографии говорят сами за себя. Это настоящие военные советники и наемники, которые должны будут координировать молдавскую армию и спецназ в случае эскалации.- А что Украина?- По странному стечению обстоятельств, Зеленский только что внес в Верховную Раду законопроект, который разрешает использовать украинскую армию за рубежом. Якобы это нужно, чтобы военнослужащих военно-морских сил могли пройти обучение на кораблях в Турции и Великобритании. Но ведь им ничего не мешало делать это и ранее. Все же знают, что всушники очень давно проходили подготовку в натовских странах без всякого разрешения властей.Этот законопроект вызывает очень большую тревогу у жителей всего Молдавско-Приднестровского региона, который, слава богу, пока не коснулась война.И преступная власть в Киеве, и преступная власть в Кишиневе прекрасно понимают, что их конец близок. Если украинская власть будет ликвидирована военно-дипломатическим путем, то молдавская однозначно будет свергнута в результате свободного волеизъявления народа.Не хотелось бы сравнивать режим Санду с режимом Плахотнюком, но при Санду стало гораздо жестче и хуже. Более того, если Плахотнюк пытался играть "и нашим, и вашим", а также платил Западу за лоббирование своих интересов, то Санду – полностью подконтрольная марионетка британских спецслужб. Именно они через Бориса Джонсона весной 2022 года сорвали возможные российско-украинские договоренности, которые могли бы спасти жизнь сотням тысяч людей.- Зафиксируем. Речь идет не о том, что операция против Приднестровья планируется на весну. Опасная провокация возможна уже сейчас в том случае, если Санду начнет проигрывать.- Естественно. Провокация возможна, если молдавские власти не смогут сфальсифицировать выборы так, как это было во время президентской кампании.Мы же помним, в какой истерике билась Санду, когда она выступила с голословными заявлениями о якобы 300 тысячах подкупленных избирателей. Но в последний момент ей подмахнули. По заявлениям оппозиционных румынских политиков, именно в Румынии были проведены эти вбросы, которые позволили Санду стать "президентом диаспоры". Потому что в самой Молдавии Санду проиграла выборы даже в своем родном селе Рисипены.При этом сейчас уже максимально ограничено голосование молдавских граждан, которые проживают в Российской Федерации и в странах СНГ. И если на президентских выборах вдоль границы с Приднестровьем было открыто 40 избирательных участков, то сейчас будут работать всего два-три. То есть граждане Молдавии в Приднестровье лишены своих законных прав.Повторюсь, режим Санду понимает, что довел страну до тотального обнищания. Люди пытаются всеми способами уехать. А если, не дай бог, произойдет вооруженный конфликт, Молдавия просто перестанет существовать. И провокация вокруг Приднестровье может перерасти в столкновение России и НАТО.Россия не раз заявляла, что Приднестровье не оставит. Здесь живут более 250 тысяч граждан РФ. Здесь находятся российские миротворцы и Оперативная группа российских войск. Россия будет обеспечивать безопасность своих людей всеми доступными способами. Вне зависимости от того, где они находятся.- А если Санду сможет сфальсифицировать выборы, что она будет делать с Приднестровьем?- Если сможет, то тогда уже народ Молдавии должен будет дать свой ответ.Мы прекрасно понимаем, что российская армия будет продвигаться в нашем направлении. Одесса и Киев – города герои. Наши внуки не простят, если мы их оставим под пятой этого хуторского нацистского режима. Эти города обязательно будут свободными.А Санду пытаются сохранить дивиденды и власть хотя бы на каком-то клочке земли. Ради этого они готовы пожертвовать самой Молдавией.- Есть ли у молдавской оппозиции хоть какие-то шансы одержать победу на парламентских выборах? Есть ли у молдавского общества хоть какие-то возможности сопротивляться?- Сопротивляться становится все труднее и труднее. Огромное количество трудоспособного населения, которые могли бы сопротивляться этой власти, покинули страну. Почему Санду делает такую ставку именно на запугивание? Потому что голосовать ходят в основном пожилые люди. Молодежь в выборах в основном не участвует.Следовательно, Санду запугивает пожилых людей, которые живут за счет поступлений из-за рубежа.Санду обещала, что создаст все условия, которые позволят диаспоре вернутся. Но я еще не знаю ни одного примера, когда представители диаспоры вернулись бы на родину. Более того, за то время, когда она находилась у власти, она потеряла доверие даже среди западной диаспоры.В сети полно видеороликов от молдавских граждан в Европе, которые поддерживали ее на президентских выборах, а теперь призывают голосовать против ее партии.Санду очень боится, поэтому фактически взяла в заложники пожилых родителей тех, кто находится в Европе.А 500-тысяч молдавских граждан в России голосовать не будут. Наверное, откроют два-три участка, которые на общий результат не повлияют.- Когда мы говорим о каких-то провокациях, возникает вопрос, в каком порядке будут действовать: сначала Молдавия, а потом Украина, все вместе, или сначала Украина, потом Молдавия?- Как я уже говорил, власть раскручивает тему тренировочных лагерей в Сербии, где некие люди проходили какую-то подготовку, используя дроны, взрывчатые вещества, зажигательные смеси. Показывают при этом каких-то женщин и девушек. Все это вызывает большие сомнения. Исходя из этого, власть всегда может заявить, что часть этих людей находится на свободе.Бывший премьер-министр Молдовы в 1990-е годы Стурза, тот самый, который выдавал зарплату галошами, незадолго до начавшегося террора сделал заявление, что "по его информации (откуда у него такая информация, он что сотрудник СИБ?) в Кишиневе находятся провокаторы со специальной подготовкой из Приднестровья".Такими говорящими головами, как Стурза пользуются молдавские спецслужбы. Провокация может быть до невозможности простая. Уже сняли третью часть фильма-расследования об этих "ЧВК Вагнер" из Сербии. Часть из них задержана, а часть нет. Какой вывод из этого можно сделать? Те, кого не задержали, по мнению властей, прячутся в Приднестровье и могут совершить теракт, чтобы сорвать выборы.Когда власть поймет, что проигрывает выборы, может произойти какая-нибудь история с применением дрона, как в ходе выборов, так и при подсчете результатов.Выборы могут быть отменены и без всяких провокаций. Это то, к чему Санду и готовилась во время президентской кампании, сделав заявление о 300 тысячах подкупленных голосах. Как только ей натянули результаты, эта тема сразу же сошла на нет.Но полиция начала тотальный террор в отношении пенсионеров, пожилых людей, которых обвиняли в получении каких-то средств за голос на выборах. Если и представить, что этим пенсионерам кто-то перечислял деньги, чтобы они сводили концы с концами, как можно юридически доказать, что эти деньги выплачены за то, чтобы человек проголосовал на выборах. И как доказать, что человек действительно проголосовал за того кандидата, за которого ему заплатили. Это абсолютная юридическая вакханалия.- Украина подключится потом, или будет ждать, чем закончится самодеятельность Санду?- Да. Украина будет выжидать. У нее сейчас не самая хорошая ситуация.Минувшей ночью ей дали это понять, когда были нанесены удары по аэродрому "Школьный" и по базам в Татарбунары в Одесской области. Накрыли тех самых спецназовцев, которые были причастны к удару по санаторию в Фаросе. Если такие удары повторять регулярно, давая понять, что никаких шансов для полноценной военной операции у них не будет, тогда станет возможным сохранить здесь мир.Надо понимать, что в Приднестровье нет укрепрайонов, нет линии Мажино. Тирасполь — это не Сталинград. Поэтому они рассчитывают здесь на блицкриг, на предателей внутри самого региона, на недовольство людей определенными процессами. На это делается ставка западных спецслужб через социальные сети, через СМИ, подогревая и разжигая настроения некоторых людей. Многие могут поддаться на такую провокацию, считая, что там будет лучше.Россия должна будет в этой ситуации действовать максимально жестко и дать понять всем горячим головам, что в случае вооруженного конфликта ответ будет молниеносный.- Какова сейчас экономическая и гуманитарная ситуация в Приднестровье, как планируете пережить зиму?- Социально-экономическая ситуация в Приднестровье сложная. Зарплаты выплачиваются с задержками, но дефицита нет. Что касается энергетического кризиса, то все службы в этом направлении работают максимально. Все государственные организации запасаются дровами и углем на случай прекращения или ограничения поставок газа. Делаем то, что можем, выживая в нынешних условиях.Также по теме - в материале Татьяны Стоянович: С избирательных участков прямо на фронт. Секретные планы Санду для поствыборной Молдавии

