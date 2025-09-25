https://ukraina.ru/20250925/gotovyat-ne-dlya-detey-a-dlya-sviney-kak-elena-zelenskaya-reformirovala-na-ukraine-shkolnoe-pitanie-1069103774.html

"Готовят не для детей, а для свиней". Как Елена Зеленская "реформировала" на Украине школьное питание

Супруга Зеленского сейчас пытается добиться в Нью-Йорке встречи с женой Дональда Трампа, которую она именует "самым влиятельным лоббистом Украины". Встречи она ищет якобы, чтобы снова поднять вопрос об украинских детях и снова попросить денег.

Во вторник 23 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила чете Зеленских в Нью-Йорке, что выделяет еще дополнительных 200 миллионов евро на школьное питание."Владимир и Елена, сегодня я рада объявить, что мы готовы выделить около 200 миллионов евро на школьное питание. Вы рассказывали мне, как это важно, и я рада оказать в этом поддержку", – сказала президент Еврокомиссии. Ранее Зеленская рассыпалась в благодарностях американскому миллиардеру Уоррену Баффету, который милостиво отстегнул несколько миллионов на "реформу школьного питания".Тем временем, в украинском городе Николаев Елену Зеленскую поминают недобрым словом, как инициатора и лоббиста "реформы школьного питания".Как и любая реформа на Украине, она свелась к ухудшению качества при увеличении стоимости услуг. В городе на этой неделе разразился скандал, поднятый родителями школьников, которые утверждают, что детей "кормят как свиней". Родители сняли на видео, как в столовые лицеев и школ Николаева привозят некую бурду в пластиковых вёдрах, внешний вид которых буквально кричит об антисанитарии.Многие дети отказываются это есть, после чего объедки сваливают в кастрюли и, слегка разогрев, выдают следующей партии школьников. Такой случай зафиксирован родителями на видео в школе №39.На фотографиях школьных обедов, которые публикуют родители, фигурируют мизерные порции – два кусочка вареной картошки или две-три ложки вареной гречки с парой ложек шинкованной капусты. Даже в местах лишения свободы обычно кормят лучше. Здесь же речь идёт о подрастающем поколении. В итоге, дети на переменах толпятся в ближайших супермаркетах, чтобы купить булочку. В школьных буфетах такая же булочка тоже есть в продаже, но стоит в три раза дороже, поскольку прошла "ребрендинг" (стала называться на американский манер).В ноябре прошлого года Елена Зеленская выступала в Киеве на Европейском региональном саммите школьного питания, где перед послами стран ЕС рассказывала, что берётся за организацию "здорового" питания для школьников ("берётся" она за это ежегодно с 2020 г.).В своей речи Зеленская ругала советскую систему школьного питания. "Схожесть школьных столовых в 21 веке с теми, которые были в советское время, не придавала нам оптимизма, но действительно хотелось что-то менять. И началось все с того, что мы начали смотреть на иностранный опыт. Мои первые визиты как жены президента были посвящены тому, что я пыталась узнать, какие существуют возможности для питания детей в школах", - рассказывала супруга Зеленского, приводя в пример Латвию.От стран ЕС она просила профинансировать эту реформу. Они профинансировали. В рамках реформы блюда перестали называть "гречневая каша" и "салат из капусты", переназвав их малоизвестными словами из меню западных ресторанов. Но в реальности дети получили две –три ложки помоев."Пафосные декларации о полноценном питании, "современное прекрасное меню" с английскими названиями блюд разбиваются о суровую реальность. Нехорошие выводы сами лезут в голову", - пишет местная жительница Анна Шевченко, мать одной из школьниц, ставшей жертвой реформы Елены Зеленской. Женщина также подчеркнула, что заявленные 150 г отварного картофеля со сливочным маслом дети фактически не получают, а "горячим это питание называется только на слайдах докладчиков форумов""Порции мизерные, а есть порой невозможно — будто готовят не для детей, а для свиней", - пишет жительница Николаева Оксана Живак. Еще одна мать школьницы, Светлана Белошапка считает, что "в тарелке хватит только воробью", передает николаевское издание "Корабелов.инфо".Глава горсовета Николаева Александр Сенкевич пока пообещал лишь создать временную следственную комиссию по расследованию качества питания в школах. Однако руководство коммунального предприятия (поставщика услуг) утверждает, что стандарты питания вполне соответствуют нормам системы Евгения Клопотенко. Это личный друг и ресторатор Елены Зеленской, которому она и отдала на откуп систему школьного питания. Суть его "кулинарной реформы" заключается в борьбе со всем советским и русским, коварно затаившемся в меню, вроде салата "Оливье" или кунцевских булочек.Украинский телеканал "24TV" сообщает, что в реформе школьного питания участвуют десятки специалистов, которые действуют при Кабмине: разрабатывают стратегии, встречаются с западными донорами и консультируют чиновников, но имеют при этом и личную заинтересованность."У них нет служебного статуса, на них не распространяются антикоррупционные ограничения, они не подают деклараций. И если кто-то из них имеет частный бизнес-интерес в той же отрасли, которую реформирует, – за это не предусмотрено никакой ответственности", - сообщает "24TV".Эта тема "кормит" при Елене Зеленской десятки коррупционеров, хотя и ухудшает питание реальных школьников. Одним из лоббистов реформы украинские СМИ называют приближенного Елены Зеленской Ореста Степаняка, который регулярно ездит в ней по саммитам и конференциям, рассказывая о "правильном питании".По подсчетам журналистов "24TV", компании, связанные с Орестом Степаняком и его бизнес-партнерами, за последние пять лет – с тех пор как продолжается реформа школьного питания – выиграли государственных тендеров на сумму более 216 миллионов гривен.Формально он не является чиновником, а бизнесменом, который занимается продажей кухонного оборудования и продуктов питания для школьных столовых – тех самых, где "декоммунизированная" булочка стала недоступной, а объедки идут не в утиль, а на порции следующей партии детей.О странных загзагах в работе придворного украинского повара Евгения Клопотенко - в статье Полтавский борщ в гробу переворачивается

