Полтавский борщ в гробу переворачивается

"Борщ Клопотенка" снова нарвался на народный гнев. Недавно в Киев приезжал принц Гарри. Среди важных объектов, которые он посетил, были Музей мировой войны, места обстрелов. Также принц поговорил с ветеранами и встретился с самым распиаренным патриотичным поваром всея Украины Евгением Клопотенко.

Это тот самый кулинар, который устроил кухню в Лавре сразу после изгнания из нее монахов УПЦ, тот самый повар, который превратил борщ в национальное оружие. Именно кампания по национализации традиционного для нескольких кухонь блюда (в том числе российской) прославила Клопотенко настолько, что он стал "придворным" поваром. В том смысле, что получил госзаказ для разработки и внедрение общепита во всех школах и детсадах Украины. Его роль в украинской политике нисколько не нужно недооценивать. В когнитивной войне, которую ведет Украина как антиРоссия среди собственных граждан крайне важно выстроить всю цепочку уникальной идентичности (своего национального кода, как принято выражаться) - от веры и языка до самобытной кухни. И хотя никто не посягает на наличие у украинской кухни собственных национальных блюд и отличий, тем не менее киевский режим решил мобилизоваться и на кулинарном фронте. Выходит плохо. Сами украинцы не принимают клоунскую извращенную ради пиара традиционную кухню. Собственно, ничего общего с традициями эта кухня Клопотенка не имеет.Но возвращаясь к скандалу, который разгорелся в соцсетях в связи с визитом принца Гарри. На такой пиар-встрече Клопотенко вручил королевскому отпрыску баночку борщовой заправки. Видимо пиарщики этого визита решили, что, если жена Гарри – Меган Маркл ведёт кулинарный блог и выпускает брендированные продукты питания, значит и сам принц оценит подарок. Свой презент повар сопроводил пояснением, что мол, его мама – покойная принцесса Диана – любила борщ. "Принц Гарри приехал в Украину. И я сразу подумал: он должен ощутить вкус того, что любила его мама. Потому что, когда-то одна англичанка написала письмо во дворец, чтобы узнать, какое блюдо любила больше всего принцесса Диана. Ответ был простым – borshch soup. Немного адаптированный, но суть остаётся",- написал в своих соцсетях Клопотенко.Конечно, всё это спекуляции и дешёвый пиар. Диана никакого борщ знать не знала. Есть в открытых источниках информация, что Диана любила томатный суп. А, учитывая, что Диана страдала булимией, можно сказать деликатно, что у принцессы были сложные отношения с едой."Ничего святого для торгашей нет. Додуматься до того, чтобы навязывать борщовую заправку",- так комментировали украинцы в соцсетях.Этой новости посвятила выпуск своего блога другой популярный украинский народный кулинар - Татьяна Цирульник из Полтавы. Её настолько возмутило то, что Клопотенко рекламирует таким образом свой коммерческий продукт, так еще и спекулирует на национальной кухне, что Татьяна ради эксперимента купила ту самую заправку и решила приготовить борщ по-клопотенковски. Результат разочаровал блогера. Во-первых, баночка заправки для борща (по сути, томатный соус с добавками свёклы и специй) стоит 100 гривен (22 доллара примерно). Это довольно дорого для средней украинской семьи. Во-вторых, борщ после добавления заправки, сваренный по рецепту от Клопотенко, по мнению Цирульник был несъедобным. "Купила я эту заправку по-полтавски. Вот что входит: свёкла, смалец, слива, пшено, рис. Это кто кладёт эти продукты в борщ? Полтавский борщ переворачивается в гробу, если бы он был мёртвым. А так он у нас вечно живой",- прокомментировала Цирульник.- Я себе не куплю и на подарок, прошу, не покупайте. Как идея для сувенира очень хорошая. Но это же не украинский борщ, это не полтавский борщ. Я из Полтавы. Вот это бедняцкая похлёбка… Если такое подавали принцу Гарри, накормили значит конкретно. Ну в стране война, люди обнищали – пусть знает, какой борщ едят. Украине значит надо помогать, наверное в этом была идея".В комментариях к этому видео разбору от кулинарного блогера Татьяны Цирульник украинцы согласились с оценками. А также указали, что Клопотенко не только на принцах спекулирует, но и на украинских детях. "Из-за Клопотенко мой ребёнок вечно голодный в детском саду. Его полента, а-ля карамелизированные овощи… А где гречка, нормальный борщ, макароны?", - написала Инна Чопик-Шевченко.А Лариса Корниенко добавила: "Это ж великий повар, разработал школьное питание для наших детей. Школьники и есть не хотят, а бюджета из наших карманов столько ушло на то нововведение. Стыд такому шеф-повару"."А скумбрию по 8 гривен Гарри не предлагали?",- также задались вопросом украинцы. И здесь тонкая отсылка к знаменитому мэму от Елены Зеленской – первой леди. И это не случайно. Именно Зеленская в своё время активно пиарила Евгения Клопотенка и продвигала идею заменить "совковое" питание в украинских школах и детсадах. Именно она рекламировала новое современное, украинское, аутентичное меню для общеобразовательного общепита. Меню оказалось несъедобным и дорогим. Ну так и замысел же был не накормить, а заработать на патриотической идее. Даже принц британский оценил размах.О других нюансах визита принца Гарри на Украину - в статье Елены Кирюшкиной "Англичане на Украине: принц Гарри, лохматый Борис и ястреб(ка) Иветт откушали борща и встретили рассвет"

