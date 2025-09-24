https://ukraina.ru/20250924/tramp-i-voyna-kak-mirotvorets-stal-razzhigatelem-i-koe-chto-o-bolshoy-sdelke-1069111741.html

Трамп и война: как "миротворец" стал "разжигателем", и кое-что о "большой сделке"

Трамп и война: как "миротворец" стал "разжигателем", и кое-что о "большой сделке" - 24.09.2025 Украина.ру

Трамп и война: как "миротворец" стал "разжигателем", и кое-что о "большой сделке"

Публикация Трампа в социальной сети Truth Social, в которой он сообщил поражённым читателям о том, что Россия является "бумажным тигром", а Украина может при поддержке Европы вернуть свои территории, вызвало воодушевление на Украине, нервную реакцию части российской публики и настороженность на Западе

2025-09-24T16:16

2025-09-24T16:16

2025-09-24T16:17

мнения

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

нато

ес

запад

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069088702_0:0:1983:1116_1920x0_80_0_0_60bf947166ba964e0ebbeb4f2e7ef60a.jpg

Смысл послания Трампа очень прост – Россия сталкивается со значительными экономическими трудностями и не может решительно переломить ситуацию в свою пользу на поле боя. Ухудшение социально-экономической ситуации заставит Россию пойти на уступки, вплоть до самых нежелательных.Первое, что должно было насторожить в словах Трампа, – заявление о возможности выхода на довоенные границы – Why not? Не странно ли, что Трамп пишет именно то, что Зеленский и его лондонские партнёры хотят прочитать?Зеленского это не насторожило (ну или он сделал вид, что не насторожился – с пропагандистской точки зрения его реакция совершенно правильная). Он радостно сообщил всем желающим его слушать, что ему удалось изменить мнение Трампа по вопросу территориальной целостности Украины.Возьму на себя смелость сказать, что нет – не удалось. Геополитика, конечно, продажная девка империализма, но она совершенно логично трактует выморочные территории, которыми получили возможность управлять США (хотя в случае с Украиной и, особенно, Израилем, ещё вопрос, кто кем управляет) как плацдармы, с которых можно наводить бардак на сопредельных территориях. Кстати, в случае с Украиной целью является не столько Россия, сколько Европа – трудно не заметить, что и старая, и нынешняя администрации США приводят к общему знаменателю именно ЕС.Чтобы бардак наводился более лучше*, население и элиты плацдармов надо поддерживать в форме. Израиль справляется сам, а вот с Украиной сложнее, но пожизненно нарушенная территориальная целостность должна, по идее, сохранять нужный уровень озверина в организмах (работает это не всегда, но, в общем, ожидание логичное). Why not?В Лондоне, где, в отличие от Киева, знают толк в применении формулы "разделяй и властвуй", как раз эта нелогичная "уступка" Киеву вызвала обеспокоенность – что и нашло отражение в публикации The Telegraph.Вообще же Трамп не сказал ничего такого, чего он не говорил бы ранее. И, кстати говоря, ничего радостного для Украины и Европы он не сказал тоже.Из несказанного: Трамп не стал повторять очевидное – он не считает возможной победу Украины на поле боя. Правда, Зеленский (в отличие от Ющенко, например) тоже так не считает.Ссылка на некие новые данные о военной ситуации, якобы полученные им (от Зеленского, например, – тот рассказывал о каком-то мощном украинском наступлении в Донбассе), может быть расценена только как сарказм. Потому что даже довольно высокопоставленные украинские спикеры, вроде секретаря комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко, прямо признают, что воевать Украине некем – армия сталкивается с дефицитом личного состава. Разумеется, это "прогрев" темы снижения мобилизационного возраста, но понятно, что поможет это ненадолго.Это не говоря о том, что Трампу наверняка докладывали – принятая ВСУ натовская тактика предполагает, в первую очередь, мощную авиационную поддержку в условиях господства в воздухе. Реализовать это в украинских условиях невозможно – не хватает не только самолётов, а вообще всего. А значит, работоспособной стратегии победы на поле боя у штабов нет.Из сказанного ранее – Трамп рассчитывает, что Россия вынуждена будет пойти на переговоры в результате социально-экономического кризиса. Собственно, расчёт на это присутствует в американской стратегии начиная с 2004 года и даже имеет некое подобие исторического обоснования – было же такое в 1917 и 1991 годах? Значит, можно повторить ещё раз. То, что исторических ситуаций, когда всё было строго наоборот, – гораздо больше, как-то не учитывается.Но и тут есть интересный нюанс.Украина и ЕС надеются на санкции со стороны США. Но Трамп не хочет вводить ещё более сильные санкции. Причин этому много, описаны они неоднократно. Собственно, он это и сказал в очередной раз – да, США готовы вводить санкции против России, но… Но Европа должна отказаться от российских энергоресурсов, ввести санкции против Китая и Индии и т. п. В общем, когда европейцы мужественно выйдут в окно шестнадцатого этажа, Трамп помашет им платочком.Впрочем, это не означает, что Трамп отказывается от какого-либо воздействия на Россию. Он:Интересно, конечно, понять, что он будет делать, когда Россия найдёт противоядие против этой стратегии (как мы понимаем, там сложность в необходимости решать проблему даже не на стыке интересов ведомств, а на стыке интересов государственного и частного секторов – обычный для рыночной экономики способ национализации ущерба и приватизации прибыли тут не работает). Но это сейчас не особенно актуально.Но и здесь для европейских союзников и, отчасти, для Украины, есть небольшой сюрприз. Ключевая фраза: "мы продолжим поставлять оружие в НАТО, чтобы НАТО делало с ним то, что считает нужным". Вы поняли? При том, что НАТО, в общем-то, является инструментом геополитического доминирования США, Трамп противопоставляет Америку НАТО.Это, разумеется, не означает, что он собирается отказаться от этого инструмента. Просто он подтверждает, что отношения в НАТО будут строиться на твёрдой товарно-денежной основе и, главное (тут, кстати, полная преемственность с предыдущей администрацией), пресловутая 5-я статья Североатлантического договора будет работать только в одну сторону.В смысле, если США потребуется помощь европейских союзников, они обязаны её предоставить, а вот если наоборот… В 2022 году Байден предупредил Польшу, что в случае подписания пакта Дуды–Зеленского и ввода польских войск на Украину США защищать Польшу не будут. Теперь это повторил Трамп – в ответ на вопрос о пресловутых "российских беспилотниках" сказал, что сбивать надо, но США будут поддерживать сбивальщиков удалыми покриками… В Литве уже поинтересовались – а можно ли им какую-то зенитную пулялку? Можно. За ваши деньги… Хотя какие деньги у шпрот – у них даже карманов нет.Ну а уподобление России "бумажному тигру" должно позлить российское руководство, а пожелание удачи относится ко всем субъектам процесса – в том числе и к России.Таким образом, Трамп, убедившись в неготовности обеих сторон идти на уступки, обозначил границы вмешательства США в кризис и дал сторонам ещё один тайм-аут. Типа на месяц, но мы помним, что он уже неоднократно менял сроки прекращения горячей фазы конфликта.Я бы не стал называть это "самоустранением" – США продолжают держать руку на пульсе и разжигать, если начнёт тухнуть, и тушить – если начнёт подгорать.Отмечу также, что дело не в том, что есть какие-то объективные причины для невозможности заставить стороны идти на переговоры. Мы считаем, что Трамп может заставить Украину пойти на уступки, в Киеве считают, что Трамп может ввести санкции и заставить Россию пойти на уступки. Трамп, конечно, может надавить (но не факт, что может заставить – даже Зеленского), но дело в другом – он не хочет. Украинский конфликт создаёт уникальные возможности для того, чтобы ещё более сильно подмять под себя европейских союзников. Перспективы тут просто шикарные, так зачем прекращать конфликт?И, в заключение, о сделке со США.Ещё во время первого срока Трампа мне в суждениях представителей секты свидетелей "большой сделки" было непонятно, так это полное отсутствие мотивации.Что должно заставить Трампа пойти на сделку?Понимание того, что мы хорошие?С "хорошими" не заключают сделки – в чём смысл? Они же хорошие – сами всё уступят и не попросят ничего взамен, потому что неудобно.Понимание того, что мы сильные?Простите, но это ещё доказать надо, причём доказать так, чтобы Трампу было понятно. Пока Трампу понятно (во всяком случае, он так говорит), что Россия – "бумажный тигр".В Кремле это отлично понимают, и сейчас Дмитрий Песков прямо говорит – чтобы с нами считались и заключали сделки, мы должны победить. Именно "победить в войне", а не "достичь целей спецоперации", что бы это ни значило. Очевидная вроде мысль, но только одиннадцать лет назад (и даже три года назад) это понимали не все…* Это не ошибкаО выступлении Зеленского в ООН можно прочитать в статье Евгении Кондаковой "Нужно усилить лыжи Украины": как Зеленский в СБ ООН опозорился. Ну хоть пиджак надел"

https://ukraina.ru/20250924/1069106157.html

украина

россия

сша

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато, ес, запад, война, мир, переговоры по украине 2025, переговоры, виктор ющенко, оон