https://ukraina.ru/20250924/nuzhno-usilit-lyzhi-ukrainy-kak-zelenskiy-v-sb-oon-opozorilsya-nu-khot-pidzhak-nadel-1069096215.html

"Нужно усилить лыжи Украины": как Зеленский в СБ ООН опозорился. Ну хоть пиджак надел

"Нужно усилить лыжи Украины": как Зеленский в СБ ООН опозорился. Ну хоть пиджак надел - 24.09.2025 Украина.ру

"Нужно усилить лыжи Украины": как Зеленский в СБ ООН опозорился. Ну хоть пиджак надел

Все последние 10 лет визиты президентов Украины на Генеральную Ассамблею ООН не обходились без скандалов или неловких ситуаций. Не стал исключением и нынешний приезд Владимира Зеленского, утратившего свою легитимность

2025-09-24T10:52

2025-09-24T10:52

2025-09-24T11:09

эксклюзив

оон

совбез оон

генассамблея оон

владимир зеленский

дмитрий полянский

марко рубио

украина

сша

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069097066_0:271:3052:1988_1920x0_80_0_0_866bff0b860b07ec5bdf4ce783e5b862.jpg.webp

Первый день недели высокого представительства в ООН выдался богатым на мероприятия, посвящённые ситуации на Украине.В заседании Совета Безопасности принял участие глава киевского режима Владимир Зеленский, по такому поводу даже пиджак надел (взбучка в Белом доме не прошла бесследно). На международных мероприятиях он принципиально не говорит на русском - своём родном языке - и предпочитает английский, однако его недостаточные познания порой ставят в неловкое положение."Если мы могли бы усилить наши лыжи единой системой, чтобы сбивать … небо единой системой, чтобы сбивать российские ракеты и дроны, это заставит Россию остановить воздушные удары", - заявил Зеленский по-английски.Говоря о противовоздушной обороне, он перепутал, точнее неправильно прочитал с бумажки, слова skyes и skis ("небо" и" лыжи").В привычной манере Зеленский призвал оказать давление на Россию, чтобы "принудить к миру". Хотя Москва на всём протяжении конфликта выражает готовность к конструктивному диалогу и поиску мирного способа урегулирования. В отличие от Киева, который раз за разом срывает все договорённости."Российские представители здесь, но, безусловно, не те, кто принимает реальные решения. Этот человек боится сидеть лицом к лицу с Украиной и совсем миром и открыто признать, что он хочет лишь войны", - заявил Зеленский.Тот, кого президент РФ Владимир Путин пригласил на переговоры в Москву, заверив об обеспечении мер безопасности на период пребывания в стране, но он отказался. Судя по всему как раз из-за страха сидеть лицом к лицу с Россией.Зеленский утверждал, что Украина с партнёрами по "коалиции желающих" якобы выстраивает новую архитектуру безопасности. В действительности же они ничего не созидают, а только разрушают, на что в своём выступлении указал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.Европейские спонсоры режима Зеленского хотят, чтобы СБ ООН жил, как и они, в некой параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя, теряя город за городом, а украинские граждане выстраиваются в очередь за тем, чтобы погибнуть в бессмысленной мясорубке за западные геополитические интересы, но те, кто подыгрывает в этом европейским кукловодам Украины, должны понимать, что по сути становятся соучастниками преступной манипуляции, цель которой – не допустить долгосрочного, справедливого и устойчивого мира на Украине, подчеркнул российский дипломат."Всем нам сегодня понятно, что в ЕС и НАТО сильно "влипли" с антироссийским украинским проектом, запутались и заврались, и не очень представляют как выпутаться из ситуации, в которую сами себя загнали. Раньше всех начали прозревать в Вашингтоне после прихода к власти новой американской администрации. Однако вместо того, чтобы присоединиться к усилиям, направленным на установление мира, в Брюсселе и союзных столицах по-прежнему, по инерции или сознательно, раскручивают маховик войны, последовательно и без каких-либо оснований лепят из России образ врага, который неминуемо на них нападёт, стоит ему только разделаться с Украиной", - заявил Полянский.Россия не отказывается ни от каких переговорных форматов, но выступает исключительно за серьёзный и незашоренный разговор, не отказывается и от переговоров с Украиной, несмотря на крайне сомнительную легитимность её нынешних властей, сказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН. Оптимальный формат для этого уже найден – переговорная площадка в Стамбуле, добавил он.В заключении Полянский напомнил слова, произнесённые на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в 2023 году бывшим на тот момент президентом Польши Анджеем Дудой, которые стали пророческими - "Украина как утопленник тянет нас всех на дно".А фраза российского дипломата о прозрении Соединённых Штатов после смены власти здесь же получила практическое подтверждение - перед началом заседания США не присоединились к антироссийскому заявлению по Украине.Американский госсекретарь Марко Рубио в своём выступлении был краток (его речь длилась меньше 5 минут) и сдержан. Войну между РФ и Украиной он назвал самым трудным из всех мировых конфликтов. Глава Госдепартамента подчеркнул, что эта война не может закончиться военным путём - она закончится за столом переговоров. Белый дом прикладывает все усилия для достижения этой цели."Президент Трамп проявил выдающееся терпение, не вводя дополнительных санкций в надежде, что можно добиться прорыва в этом направлении. Сейчас кажется, что это не просто тупик, а ошибка. Нам кажется, мы оказались перед лицом потенциальной эскалации. Президент - очень терпеливый человек, но, тем не менее, он неоднократно говорил, что у него есть возможности и опции, например, внедрить дополнительные экономические последствия для РФ. Также у него есть опции продать оборонительное и даже наступательное вооружение, чтобы Украина могла защититься", - заявил Рубио.В публичном пространстве американские чиновники стараются соблюдать баланс, адресуя требования сделать шаги к миру как Москве, так и Киеву, а вместе с тем предупреждают обе страны о возможных действиях Вашингтона по принуждению к деэскалации опять же обеих сторон. Однако источники крупных мировых СМИ рассказывают, что Трамп в последнее время дистанцировался от украинских дел, передавая инициативу партнёрам по НАТО и Евросоюзу."Я настоятельно призываю Совет Безопасности, присутствующие здесь государства-члены, а также тех, кто не является частью этого процесса, сделать все, что в их силах. Включая Российскую Федерацию, сделать всё, что в их силах, и украинскую сторону, если уж на то пошло, - все стороны - прекратить эту войну до того, как она превратится в нечто такое, что продлится ещё 3-4 года, приведёт к ещё большим разрушениям, как экономическим, так и материальным, к гибели людей и потере имущества, к потере будущего", – подытожил своё выступление на заседании СБ ООН Рубио.Так что добиться от западных партнёров незамедлительного "усиления лыж" Зеленскому не удалось. Более того, сегодня, 24 сентября (на следующий день после заседания), произойдёт событие, которое его мягко говоря не обрадует - впервые с 2021 года в рамках недели высокого представительства ООН состоится встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США. Сергей Лавров уже прибыл в Нью-Йорк, а 27 сентября он выступит на Генеральной Ассамблеи ООН.О других скандалах во время приездов президентов Украины в Нью-Йорк за последние 10 лет читайте в статье Встреча с Лавровым в русской комнате, отворот-поворот от Обамы: чем запомнились Порошенко и Зеленский на Генассамблее ООН

https://ukraina.ru/20250915/1068678859.html

https://ukraina.ru/20250924/dali-mesyats-na-pobedu-nad-rossiey-chto-govoryat-na-ukraine-o-novykh-gastrolyakh-zelenskogo-v-ssha-1069082866.html

https://ukraina.ru/20250923/a-ya-ne-znayu-zelenskiy-skomkal-press-konferentsiyu-i-vystupil-v-oon-s-prizyvom-k-miru-1069078650.html

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, оон, совбез оон, генассамблея оон, владимир зеленский, дмитрий полянский, марко рубио, украина, сша, дональд трамп, санкции, сергей лавров