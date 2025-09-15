Он "ставил на крыло" МиГи. Лётчик-испытатель Юрий Абрамович

https://ukraina.ru/20250915/on-stavil-na-krylo-migi-ltchik-ispytatel-yuriy-abramovich-1068692701.html

Фамилия Абрамович сегодня вызывает не самую лучшую реакцию, так как её носит один из самых известных и одиозных российских олигархов. Незаслуженно намного менее известен его однофамилец, лётчик-испытатель, сделавший значительный вклад в разработку новейших советских и российских истребителей

Юрий Гарриевич Абрамович родился ровно 90 лет назад, 15 сентября 1935 года, в Харькове, после чего семья перебралась в Киев. С началом Великой Отечественной войны родители увезли Юрия в эвакуацию. После возвращения в 1944 году он пошёл в Киеве школу, которую закончил девять лет спустя.Ещё в раннем детстве Абрамович решил, что свяжет свою жизнь с авиацией и все свои последующие поступки и решения выстраивал для достижения этой цели.В 1954 году он поступил в Московский авиационный институт и параллельно занимался в аэроклубе. Он на всю жизнь запомнил свой первый самостоятельный полёт на учебно-тренировочном Як-18, который состоялся 9 сентября 1955 года. Юра после приземления был возбуждён, как никогда в своей жизни. Он не понимал, как можно после всего того, что с ним произошло, когда сбылась самая сокровенная мечта его жизни, можно просто так пойти в общежитие и лечь спать. В пальто нараспашку он бесцельно бродил по осенней Москве, с наслаждением вдыхая прохладный осенний воздух… и вызвал подозрения у проезжавших мимо на машине патрульных милиционеров. Они остановили подозрительного молодого человека с шальными восторженными глазами и попросили предъявить документы. Документов у него с собой не оказалось, поэтому ночь этого замечательного дня Юрию пришлось провести в отделении милиции, пока не была установлена его личность. Об этом он, спустя две трети века, вспоминал смеясь.В 1959 году учёба закончилась, и новоиспечённый инженер-механик по самолётостроению получил направление в подмосковный город Жуковский в Лётно-исследовательский институт имени Громова. Но Юра хотел не просто работать в авиации, а самостоятельно летать, поэтому без отрыва от работы, в свободное время, в аэроклубе при его НИИ продолжал заниматься самолётным спортом. После окончания обучения он стал на общественных началах работать там же инструктором.В 1960 году после окончания соревнований, в которых присутствовали такие дисциплины, как высший пилотаж в ограниченном квадрате и полёт по маршруту, Абрамовичу присвоили звание "Мастера спорта". Его включили в группу из 21 пилота, которые в том же году на воздушном параде в Тушино показали публике фигуры высшего пилотажа, выполненные в кильватерном строю. В следующем году за пилотирование на празднике в честь Дня Воздушного Флота СССР его наградили орденом "Знак Почёта".На достигнутом Абрамович решил не останавливаться, и поступил в школу лётчиков-испытателей, которая в наше время носит название Центра подготовки лётно-испытательного состава им. Федотова. Курсанты осваивали пилотирование на целом ряде моделей турбовинтовых и реактивных самолётов самых разных типов и назначений. Здесь были и реактивные истребители МиГ-9, МиГ-15, МиГ-21, Су-9, Як-25, фронтовые бомбардировщики Як-28 и Ил-28, военно-транспортный Ан-12 и стратегический бомбардировщик Ту-16. И всю эту технику Юрий освоил всего за два года – для него это была захватывающая своей увлекательностью фантастика.Школу лётчиков-испытателей Абрамович закончил в 1965 году, и его отправили испытывать самолёты в город Луховицы, где располагался филиал Московского завода №30. В наше время он носит название Луховицкого авиационного завода имени Воронина. Нового члена команды испытателей лётчики, а также их руководитель – старший лётчик Веник Богдасарович Огаджанян – приняли радушно. На заводе как раз осваивали выпуск новейшего истребителя МиГ-21, который Юрий Гарриевич успел освоить за время учёбы.Работа лётчика-испытателя не обходится без экстремальных или, как говорят сами лётчики, нештатных ситуаций. Не стал исключением из этого правила и Абрамович. Однажды во время испытательного полёта на его МиГ-21 отказал двигатель, и сажать реактивный истребитель пришлось, планируя к земле. Его треугольные крылья не очень способствовали планированию, но пилот справился и смог благополучно посадить "балалайку" – так пилоты между собой называли МиГ-21. Однако делали они это любя, так как самолёт на самом деле был прост в управлении и очень надёжен. Абрамович помогал осваивать его пилотам других дружественных СССР стран. За это в 1969 году орденом Государственного Знамени 2-ой степени его наградило правительство КНДР.Намного сложнее, чем на МиГ-21, было летать на первом советском истребителе с изменяемой стреловидностью крыла – МиГ-23. Полётов каждый лётчик-испытатель на нём делал очень много – по 200-250 часов в год. Не был исключением и Юрий Гарриевич. Однажды двигатель отказал, самолёт начал падать, и ему пришлось катапультироваться. К счастью, всё закончилось хорошо, хотя следовало бы отметить, что первые советские катапультные кресла были несовершенными, и нередко покинувший истребитель лётчик погибал или получал увечья. Но лётчики-истребители, ещё когда выбирают свой жизненный путь, прекрасно знают и понимают, на какой риск они идут.Ценность Юрия Гарриевича, как лётчика-испытателя, была в том, что его инженерное образование, его технические знания, позволяли ему в случае выявления в полёте неисправности или нештатной работы какого-либо агрегата или оборудования, самостоятельно разбираться в причине или же давать экспертам наиболее точное описание проблемы со своими комментариями и замечаниями. Это облегчало доводку конструкции самолёта.За лётно-испытательскую работу Абрамовича в 70-е годы наградили двумя орденами Трудового Красного Знамени, а в 1981 году присвоили звание "Заслуженного лётчика-испытателя СССР". С 1977 года он занимал должность старшего лётчика-испытателя, начальника лётно-испытательной службы. Это означало, что он продолжал сам летать и испытывать самолёты, но при этом руководил остальными лётчиками, "прикрепляя" их к определённым самолётам и распределяя программы полётов и испытаний.В этой должности на его долю выпала очень важная и интересная работа по освоению новейшего в 80-е годы истребителя 4-го поколения МиГ-29. Он до сих пор является одним из лучших лёгких истребителей в мире. В 1982 году началось его серийное производство на заводе в Луховицах.Для испытателей эта машина оказалась намного комфортнее в работе, чем МиГ-23. В первую очередь причина кроется в наличии у МиГ-29 сразу двух двухконтурных двигателей РД-33 – если один отказывал, до посадочной полосы можно было вполне безопасно и комфортно дотянуть на втором. Юрий Гарриевич очень любил этот самолёт за высокую тяговооружённость и отличную аэродинамику. Благодаря этим характеристикам, а также мощному бортовому вооружению МиГ-29 закупали сразу 20 зарубежных стран.В 1990 году в возрасте 55 лет по состоянию здоровья Абрамовичу с полётами на истребителях пришлось закончить. Однако он продолжал испытывать другие, не такие требовательные к физической подготовке пилотов машины. Так в начале 90-х он выполнил полётно-испытательную программу 4-местного одномоторного пассажирского самолёта Ил-103. Хотя, конечно, у него на всю жизнь сохранилась любовь к мощным, скоростным, сверхманёвренным реактивным истребителям. В конце 90-х начале 00-х годов на заводском стадионе в Луховицах ежегодно на день Военно-воздушного флота проводились авиашоу. На них присутствовал губернатор Московской области и многочисленные её жители и гости. Техническим организатором и режиссёром полётов неизменно оставался Юрий Гарриевич. Каждый раз представления проводились на самом высоком уровне, поражая зрителей совершенством отечественной авиатехники и мастерством пилотов. На пенсию Абрамович ушёл довольно поздно – в 2014 году в 79-летнем возрасте.Всего за время своей лётной практики Юрий Гарриевич налетал почти 7000 часов – это 10 месяцев непрерывного нахождения в воздухе. Он в совершенстве освоил более 40 типов различных самолётов, а также пилотировал вертолёты Ми-1, Ми-4, Ми-8. Летал на планерах, и прыгал с парашютом. Помимо КНДР наш лётчик обучал пилотов дружественных стран на Кубе, в ГДР и Чехословакии.За проявленные при лётно-испытательной работе мужество и героизм Абрамовичу 1 марта 1996 года присвоили звание Героя Российской Федерации и вручили медаль "Золотая Звезда". В мир иной отошёл прославленный лётчик на 82-м году жизни – 28 февраля 2017 года. Покоится он на Быковском мемориальном кладбище – недалеко от города Жуковского, где он начинал свою трудовую деятельность.

