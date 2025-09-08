https://ukraina.ru/20250908/a-na-bankovuyu-11--galoperidola-chto-nagovoril-vladimir-zelenskiy-v-intervyu-abc-news-1068337004.html

А на Банковую, 11 – галоперидола! Что наговорил Владимир Зеленский в интервью ABC News

А на Банковую, 11 – галоперидола! Что наговорил Владимир Зеленский в интервью ABC News - 08.09.2025 Украина.ру

А на Банковую, 11 – галоперидола! Что наговорил Владимир Зеленский в интервью ABC News

Мы наблюдаем за Владимиром Зеленским с момента начала его политической карьеры и не можем не сказать, что он, конечно, существенно вырос над собой, с тех пор как представлялся фразой "мне 42 года и я не лох". Более того, он научился вести пусть не особенно тонкую, но действенную политическую игру. Тем не менее, иногда он "даёт петуха"…

2025-09-08T16:56

2025-09-08T16:56

2025-09-08T16:56

мнения

украина

россия

москва

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

дипломатия

переговоры

переговоры по украине 2025

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068337709_0:46:1042:633_1920x0_80_0_0_047400ed137e1a2ad0726dcad918c3e7.jpg

В последние дни Владимир Александрович действительно наговорил в интервью американскому каналу ABC News много такого, что на голову не натянешь. Хотя, конечно, это вполне соответствует его внешнеполитическому стилю — режет „правду-матку“ тупым ножиком и плюёт на дипломатический этикет. Всегда срабатывало — сейчас-то чего нет?Ну вот, например, его главная тема — противодействие России путём санкций:„Мы должны прекратить покупать любые виды энергии из России. (…) Я очень благодарен всем партнёрам. Но некоторые из них продолжают покупать российские нефть и газ. И это нечестно…“„Нечестно“ — это, конечно, сильный аргумент. Я бы даже сказал, железный. Я Вова, мне четыре года, и это — нечестно…Но речь не об этом идёт, а о логике.Сейчас в Европе расследуется дело о диверсии на стратегическом объекте. Обвиняются офицеры украинских спецслужб. Следы ведут в Лондон – по основной версии диверсанты выполняли приказы тогдашнего главкома Валерия Залужного.Что делать Зеленскому в этой ситуации?а) вывести из-под удара Украину (тем более, что она если и причастна к диверсии, то косвенно);б) использовать предоставившуюся возможность для того, чтобы подставить своего конкурента Залужного.Что делает Зеленский в этой ситуации?Косвенно признаёт, что ответственность за диверсию несёт он лично.Причём это ведь не случайно ляпнул, до этого он то же самое, в похожих выражениях, заявил по поводу ударов по нефтепроводу „Дружба“… Расписался, что Украина — страна-террорист, которая наносит удары по инфраструктуре своих „союзников“.Нет, Зеленский по-своему рационален. Он понимает, что:И всё же… И всё же риск за гранью фола. На каком этапе такая игра может выйти из-под контроля и почти наверняка выйдет? Правда, до сих пор у него всё или почти всё получается.По поводу встречи президентов США и России на Аляске:„Жаль, что Украины там не было, потому что я думаю, что президент Трамп дал Путину то, чего он хотел... Знаете, он очень хотел встретиться с президентом Трампом, с президентом Соединённых Штатов... И я думаю, что Путин это получил. И это жаль“.То есть, по версии Зеленского, российский президент съездил на Аляску ради фоточки на память? Нет, ну принижение противника — нормально. У него война всё же. Но получается, и Трамп пошёл на поводу у российского лидера и эту самую фоточку дал — так что ли? А это уже унижение Трампа.Но, если честно, не так уж Зеленский Трампа и боится. Он же видит, что США не прекращают военную помощь (помимо военных поставок, которые просто поменяли оформление, речь идёт о передаче разведданных, обеспечении связи и консультировании руководства ВСУ). Он видит, что американскому президенту можно нахамить, и за это ничего не будет. Ну так почему бы не поунижать „союзника“? Он ведь от Зеленского никуда не денется…И опять же — игра за гранью фола. Настроения Трампа непостоянны. Сегодня он милый, а завтра может и голову оторвать. Чисто инстинктивно.Критически важный для Зеленского момент — личные переговоры с Путиным:„Путин не хочет встречаться со мной. (…) Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под ракетными обстрелами, под атаками. Я не могу поехать в столицу этого террориста“.Путин как раз накануне дважды публично заявил, что готов встретиться с Зеленским, приглашает его в Москву и готов обеспечить безопасность.Хотя тут Зеленский, пожалуй, не соврал. Путин готов, но не так чтобы очень хотел видеть футболку печерского карлика. Главным образом по очевидной причине — Зеленский нелегитимен и недоговороспособен. Но даже зная это, Путин демонстрирует дипломатический жест — раз международные партнёры России считают, что с фактическим руководителем киевского режима надо встречаться, — он встретится. Хотя бы просто чтобы показать, что встреча эта не имела смысла.Но в Москву Зеленский ехать отказывается. И в другие места ехать отказывается. У них там с горизонтальной коммуникацией вообще плохо — он не знает, что его Сибига иностранных дел сначала рапортовал о том, что Украина согласна провести встречу на „любой площадке“, а когда прозвучало предложение встретиться в Москве, тут же передумал и заявил, что „любая площадка“ — это не Москва. Но и про Киев он тоже не заикался. Действительно — ну кто такой Сибига, чтобы рассказывать ему о гениальных мыслях Зеленского?Ну и обозвать партнёра по переговорам „террористом“ — мощный зачин для дипломатии.Кстати, по поводу „террористической столицы“ — это не в Москве ли подчинённые Зеленского устроили массовое убийство людей в „Крокусе“? Нет, конечно, ГУР не спешит отчитываться в проведении этой „потужной“ операции, — „союзники“ не поймут. Но Зеленский-то наверняка в курсе…А не по Москве ли агенты украинских спецслужб развесили листовки (мы не уверены, что они развешаны не на задворках Офиса президента, но допускаем — как это делается, известно), комментируя которые, неназванный террорист сказал УНИАН:„После всех преступлений, совершённых московитами на нашей земле, наивно надеяться, что их обойдёт заслуженное наказание как сегодня, так и в другое время. Жители столицы так называемой России, очевидно, могут надеяться на особые поздравления от украинской военной разведки уже скоро“.Впрочем — Бандера с ними. Главное же состоит в том, что сейчас именно Зеленский и Сибига как ужи на сковородке крутятся, пытаясь не допустить встречи с российским президентом, которую Зеленский на словах требует. Да, неудобно, а что делать? Не соглашаться же в самом деле на встречу…Это уже не говоря о том, что „он может приехать“ и близко не напоминает приглашение к переговорам, не говоря о гарантиях безопасности.В общем, всё как всегда — переговоры не хочет (и не может, если уж правду говорить) вести Украина, но санкции надо вводить против России. Почему? Ну потому что против Украины нельзя — у неё лапки. А отвечать за отсутствие диалога кто-то всё же должен.Ну и самый цимес на десерт:„Цель Путина — оккупировать Украину. Конечно, хочет полностью нас оккупировать. Для него это победа. И пока он не сможет этого сделать, победа на нашей стороне“.Зеленский, разумеется, лучше Путина знает о целях Путина. Но дело даже не в этом — Украина побеждает просто потому, что нынешний киевский режим существует. А вот когда он рухнет, это, вероятно, будет окончательная победа. Всё по Берну — „мортидо“ как стремление себя уничтожить. Пусть и чужими руками.Ну и вот вам очередная четверть победы Зеленского.В ночь на седьмое сентября — рекордный по количеству использованных БПЛА удар по Украине. Нечто непонятное попало в здание Кабмина (украинская сторона уверяет, что „Искандер“, но Кличко сразу же сказал, что это попадание — результат работы ПВО).Зеленский, разумеется, радостно схватился за информационный повод: „Такие убийства сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия, — сознательное преступление и затягивание войны“.И вот уже Трамп говорит, что он абсолютно готов к введению санкций. То есть „коалиция желающих“ всё же выкрутила ему руки (ну, это если действительно хочет мира, во что трудно поверить, исходя из его действий).Почему „четверть“? Потому что пока, кроме одной фразы, ничего нет. Трамп обещает подумать и поговорить с Путиным. Не отказываться же ему от закупок урана в России из-за фантазий Зеленского?Кстати, некоторые украинские эксперты с Зеленским согласны. Об этом - в обзоре Сергея Зуева "Остановить кровопролитие можно только присоединив Украину к России. Украинские эксперты о войне и мире"

https://ukraina.ru/20250714/blesk-i-nischeta--krivorozhskoy-shkoly-diplomatii-1065237598.html

https://ukraina.ru/20250825/eto-deystvitelno-porazhenie-zapada-i-nasha-diplomatiya-dolzhna-ot-etogo-poluchit-maksimum---anpilogov-1067614450.html

украина

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, украина, россия, москва, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, дипломатия, переговоры, переговоры по украине 2025, урегулирование