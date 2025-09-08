Остановить кровопролитие можно только присоединив Украину к России. Украинские эксперты о войне и мире - 08.09.2025 Украина.ру
Остановить кровопролитие можно только присоединив Украину к России. Украинские эксперты о войне и мире
Остановить кровопролитие можно только присоединив Украину к России. Украинские эксперты о войне и мире - 08.09.2025 Украина.ру
Остановить кровопролитие можно только присоединив Украину к России. Украинские эксперты о войне и мире
В украинском экспертном сообществе обсуждают, поедет ли Зеленский по приглашению Владимира Путина в Москву, думают над тем, возможно ли переучреждение государства Украина и предрекают мрачное будущее сотрудникам ТЦК.
2025-09-08T05:40
2025-09-08T05:40
Покинувший страну известный украинский политолог Кость Бондаренко прокомментировал приглашение от Владимира Путина Зеленскому приехать для переговоров о мире не куда-нибудь, а прямо в город-герой Москву. По мнению эксперта, это "обычный троллинг"."Пока что это на уровне иронии, сарказма", - сказал он в в интервью журналисту Александру Шелесту*.Бондаренко также отметил, что условия РФ пока не устраивают ни Киев, ни ЕС. И пока это так, Россия продолжит наступление. Кроме того, Москва пытается донести до Дональда Трампа, что встреча с Зеленским просто ради встречи никому не интересна (кроме Трампа и Зеленского), она должна быть тщательно подготовлена, от неё должен быть кпд. Пока такой подготовки нет.А экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв в связи с этим приглашением привёл шутку из сети: "Зеленский отказался от встречи с Путиным в Москве, потому что знает — он не сможет пройти фильтрацию в Шереметьево"…Добавим, что Зеленский ехать в Москву отказался, заявив, что это президент РФ должен приехать в Киев.В свою очередь, Шелест* отметил, что некие признаки подготовки к встрече всё же есть — не зря же вытащили экс-президента Украины Януковича, не зря заговорили о референдуме и о том, что Россия против Украины в НАТО, но не имеет возражений против её членства в ЕС. На это Бондаренко ответил, что такой референдум относительно уступки территорий в принципе запрещает 158 статья Конституции Украины.Напомним, на пленарном заседании ВЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что договориться с украинской стороной по ключевым вопросам будет "практически невозможно". Он также отметил, что обеспечение безопасности Украины не должно происходить в ущерб безопасности России."Даже если будет политическая воля, в чём я сомневаюсь, есть юридико-технические трудности, которые заключаются в том, что любые договорённости по территориям должны быть подтверждены в соответствии с Конституцией Украины на референдуме, но для этого нужно отменить военное положение", - считает российский лидер.Бондаренко полагает, что в Киеве думают только об одном — как провести выборы, не отменяя военного положения. Верить социологам в нынешних условиях — это себя не уважать, и на Банковой чувствуют, что за Зеленского избиратели могут вдруг и не проголосовать.Впрочем, до отмены военного положения пока далеко. По словам политолога, нельзя исключать, что Россию вынудят воевать с "европейской частью НАТО" — в соответствующих документах-прогнозах говорится о том, что это возможно с высокой долей вероятностью в ближайшие три года. Уже было несколько моментов, когда прямое втягивание части НАТО в конфликт было возможным.Что касается будущего представителей власти и их помощников из ТЦК, то Бондаренко сделал мрачный прогноз. По его словам, "украинская власть на протяжении войны так долго работала над расчеловечиванием общества, что по мановению волшебной палочки, по щелчку пальцев, нажатием одной кнопки, объявив о том, что у нас мир — это расчеловечивание не прекратится, а просто обернётся на новую мишень".Этой мишенью, по словам политолога, "станут те, кто сегодня гонит людей на фронт, те, кто устраивает беспредел… страну охватит волна "судов Линча" над этими ТЦКашниками — у них крайне незавидная судьба".Пока противостоять силовому блоку невозможно, но если только власть даст слабину - "я боюсь, что будет очень, очень кровавое пробуждение", сказал Бондаренко.Он также отметил, что Украину начали делать "Анти-Россией" давно, с начала 90-х годов - и делали это очень последовательно. А Будапештский меморандум "забыли" ратифицировать, по сути, это просто декларация.Что касается возможных форм урегулирования текущего конфликта, то Олег Царёв считает, что вообще такое урегулирование уже "невозможно без переучреждения украинского государства"."Добровольно переучреждать украинское государство никто не даст. Это можно сделать только после военной победы. А если/когда мы победим, то зачем нам отдельная от России Украина. Её надо будет просто присоединять", - написал аналитик в своём блоге.Пока речь не идёт о каких-то договорённостях, эскалация сохраняется, нет демилитаризации даже в информационном пространстве, скорее всего, конфликт продолжится, считает украинский социолог Евгений Копатько.Осень на поле боя будет горячей, отметил в эфире одного из ютуб-каналов покинувший страну украинский политолог Юрий Дудкин. По его словам, Россия своих планов не раскрывает, а на Украине пропагандисты имеют одну цель — убедить население в том, что не всё ещё пропало. При этом эксперт отметил, что США продолжают оказывать Киеву помощь, они вместе с Европой "стоят за то, чтобы нанести России стратегическое поражение".Дудкин подчеркнул, что на самом деле главная задача США — истощить Россию, поэтому "фаза войны по-прежнему на повестке дня". В то же время Москва требует от Киева фактически капитулировать, а если нет — то тогда продолжит выполнять задачи СВО вооружённым путём, об этом прямо сказал российский лидер Владимир Путин.Тем временем желающих погибнуть за клику Зеленского украинцев становится всё меньше. Депутаты Рады одобрили законопроект об уголовной ответственности за самовольное оставление части (СЗЧ), но многие предпочтут сесть в тюрьму, а не идти на верную смерть, заявил эксперт.Он добавил, что знает от попавших на обмен, что сейчас в ВСУ расстрел на месте за неповиновение — обычное явление. Поэтому, продолжил Дудкин, говорить о каком-то правовом поле, в котором находятся украинские военные, просто не приходится.Как уже давно вне правового поля находятся русские на Юго-Востоке Украины, продолжил Дудкин. По его словам, западные кукловоды не дали возможности как-то договориться об автономии и т. д., в американский план это абсолютно не входило — и велено было "убивать русских". Здесь-то, добавил политолог, и надо искать первопричины конфликта.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Украинские политики, которых уже расстреливают на улицах, смогут убежать разве что на Марс — эксперты"И в статье Михаила Павлива "И тьма, и холод, и скрежет зубовный. Что в меню для незалежной на ближайшую зиму"
Остановить кровопролитие можно только присоединив Украину к России. Украинские эксперты о войне и мире

В украинском экспертном сообществе обсуждают, поедет ли Зеленский по приглашению Владимира Путина в Москву, думают над тем, возможно ли переучреждение государства Украина и предрекают мрачное будущее сотрудникам ТЦК.
Покинувший страну известный украинский политолог Кость Бондаренко прокомментировал приглашение от Владимира Путина Зеленскому приехать для переговоров о мире не куда-нибудь, а прямо в город-герой Москву. По мнению эксперта, это "обычный троллинг".
"Пока что это на уровне иронии, сарказма", - сказал он в в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Бондаренко также отметил, что условия РФ пока не устраивают ни Киев, ни ЕС. И пока это так, Россия продолжит наступление. Кроме того, Москва пытается донести до Дональда Трампа, что встреча с Зеленским просто ради встречи никому не интересна (кроме Трампа и Зеленского), она должна быть тщательно подготовлена, от неё должен быть кпд. Пока такой подготовки нет.
А экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв в связи с этим приглашением привёл шутку из сети: "Зеленский отказался от встречи с Путиным в Москве, потому что знает — он не сможет пройти фильтрацию в Шереметьево"…
Добавим, что Зеленский ехать в Москву отказался, заявив, что это президент РФ должен приехать в Киев.
В свою очередь, Шелест* отметил, что некие признаки подготовки к встрече всё же есть — не зря же вытащили экс-президента Украины Януковича, не зря заговорили о референдуме и о том, что Россия против Украины в НАТО, но не имеет возражений против её членства в ЕС. На это Бондаренко ответил, что такой референдум относительно уступки территорий в принципе запрещает 158 статья Конституции Украины.
Напомним, на пленарном заседании ВЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что договориться с украинской стороной по ключевым вопросам будет "практически невозможно". Он также отметил, что обеспечение безопасности Украины не должно происходить в ущерб безопасности России.
"Даже если будет политическая воля, в чём я сомневаюсь, есть юридико-технические трудности, которые заключаются в том, что любые договорённости по территориям должны быть подтверждены в соответствии с Конституцией Украины на референдуме, но для этого нужно отменить военное положение", - считает российский лидер.
Бондаренко полагает, что в Киеве думают только об одном — как провести выборы, не отменяя военного положения. Верить социологам в нынешних условиях — это себя не уважать, и на Банковой чувствуют, что за Зеленского избиратели могут вдруг и не проголосовать.
Впрочем, до отмены военного положения пока далеко. По словам политолога, нельзя исключать, что Россию вынудят воевать с "европейской частью НАТО" — в соответствующих документах-прогнозах говорится о том, что это возможно с высокой долей вероятностью в ближайшие три года. Уже было несколько моментов, когда прямое втягивание части НАТО в конфликт было возможным.
Что касается будущего представителей власти и их помощников из ТЦК, то Бондаренко сделал мрачный прогноз. По его словам, "украинская власть на протяжении войны так долго работала над расчеловечиванием общества, что по мановению волшебной палочки, по щелчку пальцев, нажатием одной кнопки, объявив о том, что у нас мир — это расчеловечивание не прекратится, а просто обернётся на новую мишень".
Этой мишенью, по словам политолога, "станут те, кто сегодня гонит людей на фронт, те, кто устраивает беспредел… страну охватит волна "судов Линча" над этими ТЦКашниками — у них крайне незавидная судьба".
Пока противостоять силовому блоку невозможно, но если только власть даст слабину - "я боюсь, что будет очень, очень кровавое пробуждение", сказал Бондаренко.
Он также отметил, что Украину начали делать "Анти-Россией" давно, с начала 90-х годов - и делали это очень последовательно. А Будапештский меморандум "забыли" ратифицировать, по сути, это просто декларация.
Что касается возможных форм урегулирования текущего конфликта, то Олег Царёв считает, что вообще такое урегулирование уже "невозможно без переучреждения украинского государства".

"Добровольно переучреждать украинское государство никто не даст. Это можно сделать только после военной победы. А если/когда мы победим, то зачем нам отдельная от России Украина. Её надо будет просто присоединять", - написал аналитик в своём блоге.
Пока речь не идёт о каких-то договорённостях, эскалация сохраняется, нет демилитаризации даже в информационном пространстве, скорее всего, конфликт продолжится, считает украинский социолог Евгений Копатько.
Осень на поле боя будет горячей, отметил в эфире одного из ютуб-каналов покинувший страну украинский политолог Юрий Дудкин. По его словам, Россия своих планов не раскрывает, а на Украине пропагандисты имеют одну цель — убедить население в том, что не всё ещё пропало. При этом эксперт отметил, что США продолжают оказывать Киеву помощь, они вместе с Европой "стоят за то, чтобы нанести России стратегическое поражение".
Дудкин подчеркнул, что на самом деле главная задача США — истощить Россию, поэтому "фаза войны по-прежнему на повестке дня". В то же время Москва требует от Киева фактически капитулировать, а если нет — то тогда продолжит выполнять задачи СВО вооружённым путём, об этом прямо сказал российский лидер Владимир Путин.
Тем временем желающих погибнуть за клику Зеленского украинцев становится всё меньше. Депутаты Рады одобрили законопроект об уголовной ответственности за самовольное оставление части (СЗЧ), но многие предпочтут сесть в тюрьму, а не идти на верную смерть, заявил эксперт.
Он добавил, что знает от попавших на обмен, что сейчас в ВСУ расстрел на месте за неповиновение — обычное явление. Поэтому, продолжил Дудкин, говорить о каком-то правовом поле, в котором находятся украинские военные, просто не приходится.
Как уже давно вне правового поля находятся русские на Юго-Востоке Украины, продолжил Дудкин. По его словам, западные кукловоды не дали возможности как-то договориться об автономии и т. д., в американский план это абсолютно не входило — и велено было "убивать русских". Здесь-то, добавил политолог, и надо искать первопричины конфликта.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Украинские политики, которых уже расстреливают на улицах, смогут убежать разве что на Марс — эксперты"
И в статье Михаила Павлива "И тьма, и холод, и скрежет зубовный. Что в меню для незалежной на ближайшую зиму"
