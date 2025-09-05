Трамп заявил, что вскоре переговорит с Путиным - 05.09.2025 Украина.ру
Трамп заявил, что вскоре переговорит с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре планирует переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в ночь на 5 сентября сообщает РИА Новости
"Я собираюсь, да. У нас очень хороший диалог", — заявил Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о том, планируется ли разговор в ближайшее время.4 сентября в Париже состоялась встреча так называемой "коалиции желающих", в которой приняли участие лидеры ряда европейских стран, представители Евросоюза и Владимир Зеленский. Как заявил президент Франции Макрон по итогам встречи, о готовности отправить войска на Украину или принять участие в поддержке этой коалиции и в рамках обеспечения "гарантий безопасности для Украины" заявили 26 стран.На встрече также присутствовал спецпосланник президента США Трампа Стив Уиткофф, однако по данным украинских СМИ, он покинул встречу через 20 минут после ее начала. Тем не менее, в рамках встречи участники созвонились с Дональдом Трампом по видеосвязи. Согласно информации, распространенной немецким изданием Bild, телефонный разговор между Трампом и лидерами европейских государств прошел в крайне напряженной атмосфере.Американский президент не только отказался обсуждать новые ограничительные меры в отношении Москвы, но и подверг критике существующую санкционную политику, назвав ее неэффективной и вредной для экономик самих западных стран.Европейские участники переговоров, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, выразили недоумение такой позицией, указывая на необходимость сохранения давления на Россию. Особое беспокойство европейских лидеров вызвало заявление Трампа о возможном постепенном сворачивании отдельных ограничений, введенных предыдущей администрацией.После разговора президент США разместил в соцсети Truth Social совместную фотографию с Владимиром Путиным, сделанную на Аляске, на которой они смотрят в небо на пролетающие военные самолеты.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Трамп заявил, что вскоре переговорит с Путиным

03:21 05.09.2025 (обновлено: 03:27 05.09.2025)
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре планирует переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в ночь на 5 сентября сообщает РИА Новости
"Я собираюсь, да. У нас очень хороший диалог", — заявил Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о том, планируется ли разговор в ближайшее время.
4 сентября в Париже состоялась встреча так называемой "коалиции желающих", в которой приняли участие лидеры ряда европейских стран, представители Евросоюза и Владимир Зеленский. Как заявил президент Франции Макрон по итогам встречи, о готовности отправить войска на Украину или принять участие в поддержке этой коалиции и в рамках обеспечения "гарантий безопасности для Украины" заявили 26 стран.
На встрече также присутствовал спецпосланник президента США Трампа Стив Уиткофф, однако по данным украинских СМИ, он покинул встречу через 20 минут после ее начала. Тем не менее, в рамках встречи участники созвонились с Дональдом Трампом по видеосвязи. Согласно информации, распространенной немецким изданием Bild, телефонный разговор между Трампом и лидерами европейских государств прошел в крайне напряженной атмосфере.
Американский президент не только отказался обсуждать новые ограничительные меры в отношении Москвы, но и подверг критике существующую санкционную политику, назвав ее неэффективной и вредной для экономик самих западных стран.
Европейские участники переговоров, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, выразили недоумение такой позицией, указывая на необходимость сохранения давления на Россию. Особое беспокойство европейских лидеров вызвало заявление Трампа о возможном постепенном сворачивании отдельных ограничений, введенных предыдущей администрацией.
После разговора президент США разместил в соцсети Truth Social совместную фотографию с Владимиром Путиным, сделанную на Аляске, на которой они смотрят в небо на пролетающие военные самолеты.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
