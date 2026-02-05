https://ukraina.ru/20260205/tyanut-vremya-peresidet-trampa-chto-govoryat-na-ukraine-o-taktike-na-peregovorakh-v-abu-dabi-1075242569.html

Тянуть время, пересидеть Трампа. Что говорят на Украине о тактике на переговорах в Абу-Даби

Тянуть время, пересидеть Трампа. Что говорят на Украине о тактике на переговорах в Абу-Даби - 05.02.2026 Украина.ру

Тянуть время, пересидеть Трампа. Что говорят на Украине о тактике на переговорах в Абу-Даби

В среду 4 февраля в столице ОАЭ начался второй раунд закрытых переговоров по поводу урегулирования конфликта на Украине. Сначала они планировались на 1 февраля, но затем, по данным американских СМИ, дату перенесли после встречи спецпосланника РФ Кирилла Дмитриева с американской делегацией в Майами 31 января.

2026-02-05T06:40

2026-02-05T06:40

2026-02-05T06:40

эксклюзив

украина

россия

киев

дональд трамп

владимир зеленский

рустем умеров

нато

вооруженные силы украины

politico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075223481_0:46:958:585_1920x0_80_0_0_f6ab8b56598aee33c1653d5c0f05b517.jpg

Глава украинской делегации Рустем Умеров заявил 4 февраля, что переговорный процесс стартовал в трехстороннем формате – Украина, США и Россия, а далее планируется работа в отдельных группах по направлениям.Украинские паблики анонсировали еще до начала переговоров, что их итогом уже стал обмен пленными 157 на 157.Западные СМИ заранее обнадежили украинцев, сообщив, что второй раунд может быть более многообещающим, чем ожидалось, и дать шанс закончить войну весной. Эксперт-республиканец в интервью изданию Politico связывает эти надежды с включением в переговорную группу Давида Арахамии (главы фракции "Слуга народа").Однако украинский оппозиционный Telegram-канал "Легитимный" предупреждает, что надежды могут вновь оказаться напрасными, поскольку на переговорах Украине будет сделан условный устный ультиматум. "Если Зеленский не даст добро на то, чтобы украинские переговорщики подписали то, о чем договорились США и Россия, то Украину ждут сильные ракетные-дроновые удары", - предупреждает "Легитимный".Накануне и генсек НАТО Марк Рютте сказал в Киеве, что завершение конфликта на Украине потребует принятия Киевом "тяжелых решений".Однако Зеленский обещал в тот же день, что после массированного удара по Украине работа украинской переговорной группы в Абу-Даби будет "соответствующим образом скорректирована", то есть грозил ужесточением позиции Киева.Ранее он заявил об отказе выводить ВСУ с Донбасса и сказал, что не отдаст без боя ЗАЭС, которая и без того под контролем РФ с 2022 года. В четверг 5 февраля он заявил, что россиянам якобы придется положить 800 000 человек, чтобы взять Донбасс. О количестве украинцев, которые при этом погибнут, он умолчал. Зеленскому сейчас важно продать гипотетические смерти россиян (и украинцев) западным "ястребам", как условие сохранения своей власти. Его слова – ничто иное как отказ Трампу и любым мирным инициативам.В интервью 5 февраля он также сказал, что надеется на достижение мира к 2027 году, то есть, намерен погубить за год еще тысячи украинцев, а также дождаться выборов в Конгресс США, а в перспективе – пересидеть Трампа.Однако нардеп Александр Дубинский в связи с очередным раундом переговоров в Абу-Даби отмечает, что Украина подошла к ним не в лучшем положении, поскольку ВСУ постоянно отступают. "Невозможно бесконечно что-то требовать от других, не делая уступок, либо не добиваясь успехов. А это и есть текущее положение Украины в переговорах - уверенность в том, что нам все должны и неспособность при этом удерживать линию фронта", - пишет нардеп.Спикер МИД Украины Тихий заявил, что Киев хочет понять на переговорах в Абу-Даби, каковы реальные намерения РФ и США. Из этого украинские эксперты делают вывод, что о чем-то договариваются без участия Киева, а Зеленский вообще не в курсе, о чем идет речь за закрытыми дверьми. Украинскую делегацию, дескать, приглашают лишь для проформы, чтобы поставить в известность о заключенных договоренностях.Оппозиционный Telegram-канал "ЗеРада", отмечает на основании опубликованных фото встречи, что украинская делегация выглядит "иронично". "Буданов*, Арахамия и Умеров на всё согласны. Позиция РФ известна, Штаты возражений к требованию по территориям не имеют, гарантии безопасности США готовы дать сразу после мирного договора - дело лишь за подписью Зе. Все три стороны сегодняшних переговоров всё прекрасно понимают и заняты по сути утрясанием деталей соглашения", - резюмирует "ЗеРада".Украинский институт политики (УИП) под руководством политолога Руслана Бортника подчеркивает, что на начало нового раунда переговоров в Абу-Даби (4-5февраля 2026г.) наиболее проблемными вопросами для согласования мирных договоренностей по Украине остаются: вопрос территорий (вывод украинских войск с Донецкой области) и вопрос гарантий безопасности для Украины. "Украинская сторона на самом деле по-прежнему не демонстрирует готовности принять российские условия, несмотря на ряд косвенных уступок. В частности, тема вступления в НАТО фактически исчезла с политической повестки, что объясняется не столько внутренними решениями, а позицией новой Администрации США", - резюмирует УИП.СМИ, близкие к украинским "соросятам" и Демпартии США перед первым раундом переговоров (в январе) крайне тревожились, опасаясь, что Зеленский поддастся давлению Трампа и пойдет на какие-то уступки, заключив перемирие. Сейчас же они таких опасений не высказывают и поддерживают Зеленского, что свидетельствует об уверенности в том, что никаких прорывов на переговорах не будет.Политолог Олег Саакян рассказывает близкому к "соросятам" изданию "Радио НВ", что сам подход к этим переговорам основан на неких иллюзиях Трампа. "Первая — трамповская иллюзия, что Россию можно оторвать от Китая. Вторая — что Украину можно принудить к территориальным уступкам, к унизительному миру", - вещает украинский политолог, уверенный, что Трампу не удастся склонить Киев к миру.В то же время Telegram-канал "Резидент" считает, что на текущих переговорах давление на Киев по ключевым вопросам будет возрастать, причем не только со стороны Москвы, но и со стороны Вашингтона – "разными методами, но в одном направлении". Тем не менее, "Резидент" напоминает, что позиция Трампа ещё может измениться – под влиянием европейских союзников или внутрипартийных "ястребов".О других особенностях переговорного процесса - в статье Владимира Скачко "Три "нет" в Абу-Даби. Украина Зеленского рискует остаться один на один с войной"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, рустем умеров, нато, вооруженные силы украины, politico