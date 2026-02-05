Хотеть в ЕС пожизненно и посмертно: Ищенко объяснил, почему мечта Украины стала ее трагедией - 05.02.2026 Украина.ру
Хотеть в ЕС пожизненно и посмертно: Ищенко объяснил, почему мечта Украины стала ее трагедией
Хотеть в ЕС пожизненно и посмертно: Ищенко объяснил, почему мечта Украины стала ее трагедией - 05.02.2026 Украина.ру
Хотеть в ЕС пожизненно и посмертно: Ищенко объяснил, почему мечта Украины стала ее трагедией
Стремление в Евросоюз превратилось для Украины из цели в разрушительную идею-фикс. Евросоюз сейчас другой, но это не мешает Украине хотеть туда вступить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос, зачем Украине вступать в меняющийся и слабеющий ЕС, Ищенко заявил, что это традиционно желание. "А чего Украине еще хотеть? Кофе и мороженого? Это желание у нее традиционное. Этим объясняются все ее проблемы и потери", — сказал обозреватель.Эксперт отметил, что с течением времени меняется не только Евросоюз, но и все государства, включая Россию. Однако, по его словам, это не отменяет фатальной привязанности киевского режима к одной цели. "Да, Евросоюз сейчас другой. Но это не мешает Украине хотеть туда вступить", — подчеркнул Ищенко.При этом Ищенко дал исчерпывающий прогноз: "И если теперь они скажут, что не хотят в Евросоюз, зачем все это было? Так что они будут хотеть вступить в Евросоюз пожизненно и посмертно", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале Сергея Зуева: Принуждение к миру через катастрофу. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё на сайте Украина.ру.
Хотеть в ЕС пожизненно и посмертно: Ищенко объяснил, почему мечта Украины стала ее трагедией

© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМилиция штурмует баррикады в Киеве
Стремление в Евросоюз превратилось для Украины из цели в разрушительную идею-фикс. Евросоюз сейчас другой, но это не мешает Украине хотеть туда вступить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос, зачем Украине вступать в меняющийся и слабеющий ЕС, Ищенко заявил, что это традиционно желание. "А чего Украине еще хотеть? Кофе и мороженого? Это желание у нее традиционное. Этим объясняются все ее проблемы и потери", — сказал обозреватель.
Эксперт отметил, что с течением времени меняется не только Евросоюз, но и все государства, включая Россию. Однако, по его словам, это не отменяет фатальной привязанности киевского режима к одной цели. "Да, Евросоюз сейчас другой. Но это не мешает Украине хотеть туда вступить", — подчеркнул Ищенко.
При этом Ищенко дал исчерпывающий прогноз: "И если теперь они скажут, что не хотят в Евросоюз, зачем все это было? Так что они будут хотеть вступить в Евросоюз пожизненно и посмертно", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в материале Сергея Зуева: Принуждение к миру через катастрофу. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё на сайте Украина.ру.
