https://ukraina.ru/20260205/khotet-v-es-pozhiznenno-i-posmertno-ischenko-obyasnil-pochemu-mechta-ukrainy-stala-ee-tragediey-1075214721.html

Хотеть в ЕС пожизненно и посмертно: Ищенко объяснил, почему мечта Украины стала ее трагедией

Хотеть в ЕС пожизненно и посмертно: Ищенко объяснил, почему мечта Украины стала ее трагедией - 05.02.2026 Украина.ру

Хотеть в ЕС пожизненно и посмертно: Ищенко объяснил, почему мечта Украины стала ее трагедией

Стремление в Евросоюз превратилось для Украины из цели в разрушительную идею-фикс. Евросоюз сейчас другой, но это не мешает Украине хотеть туда вступить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-02-05T05:00

2026-02-05T05:00

2026-02-05T05:00

новости

украина

россия

сша

ростислав ищенко

дональд трамп

ес

украина.ру

евросоюз

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101088/80/1010888019_0:351:3018:2048_1920x0_80_0_0_c2a0381f1c716205c2539648dc39f13b.jpg.webp

Отвечая на вопрос, зачем Украине вступать в меняющийся и слабеющий ЕС, Ищенко заявил, что это традиционно желание. "А чего Украине еще хотеть? Кофе и мороженого? Это желание у нее традиционное. Этим объясняются все ее проблемы и потери", — сказал обозреватель.Эксперт отметил, что с течением времени меняется не только Евросоюз, но и все государства, включая Россию. Однако, по его словам, это не отменяет фатальной привязанности киевского режима к одной цели. "Да, Евросоюз сейчас другой. Но это не мешает Украине хотеть туда вступить", — подчеркнул Ищенко.При этом Ищенко дал исчерпывающий прогноз: "И если теперь они скажут, что не хотят в Евросоюз, зачем все это было? Так что они будут хотеть вступить в Евросоюз пожизненно и посмертно", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале Сергея Зуева: Принуждение к миру через катастрофу. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё на сайте Украина.ру.

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, ростислав ищенко, дональд трамп, ес, украина.ру, евросоюз, главные новости, главное, новости украины, новости украина ру