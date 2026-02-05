https://ukraina.ru/20260205/soyuz-dvukh-komatoznikov-ischenko-pro-perspektivy-vstupleniya-ukrainy-v-nezhiznesposobnyy-es-1075213421.html

"Союз двух коматозников": Ищенко про перспективы вступления Украины в "нежизнеспособный" ЕС

Перспектива вступления Украины в Европейский союз не имеет ничего общего с политической и экономической реальностью. Сам Евросоюз переживает глубокий кризис, а Киев находится в состоянии огромной зависимости от внешней помощи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-02-05T06:00

https://cdnn1.ukraina.ru/img/100953/43/1009534376_0:159:2692:1673_1920x0_80_0_0_0142247338fd93c94f3b022419d0375b.jpg

Ищенко прокомментировал стремление Киева к членству в ЕС с помощью яркой метафоры. "Может быть, Украина и Евросоюз хотят перенести в политику правила математики, где минус на минус дает плюс. Но в политике умножение 27 мертвецов на одного мертвеца не делает живым это образование", — заявил эксперт.Политолог отметил, что сами страны-члены ЕС говорят, что не понимают, зачем союз существует и как долго он просуществует. При этом Украину он назвал таким же "нежизнеспособным" образованием. "То есть даже если эти два коматозника объединятся, никому от этого лучше не станет", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале Сергея Зуева: Принуждение к миру через катастрофу. Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё на сайте Украина.ру.

