Зеленский заявил о риске потери независимости Украины - 05.02.2026
Зеленский заявил о риске потери независимости Украины
Зеленский заявил о риске потери независимости Украины - 05.02.2026 Украина.ру
Зеленский заявил о риске потери независимости Украины
Владимир Зеленский на фоне неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте пожаловался в интервью французскому телеканалу France 2, что Украина с поражением в конфликте "потеряет независимость"
2026-02-05T07:18
2026-02-05T07:18
"Если мы проиграем, то потеряем независимость", - ответил он на вопрос о страхе поражения в боевых действиях.Несмотря на отсутствие у Киева намерения договариваться об урегулировании он также заявил, что "надеется" на прекращение военных действий через год.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий российских военных. О других заявлениях Зеленского об СВО - в материале Владимир Зеленский заявил о потерях ВСУ в 55 тысяч человек с начала СВО на сайте Украина.ру.
Украина.ру
новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Зеленский заявил о риске потери независимости Украины

07:18 05.02.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский на фоне неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте пожаловался в интервью французскому телеканалу France 2, что Украина с поражением в конфликте "потеряет независимость"
"Если мы проиграем, то потеряем независимость", - ответил он на вопрос о страхе поражения в боевых действиях.
Несмотря на отсутствие у Киева намерения договариваться об урегулировании он также заявил, что "надеется" на прекращение военных действий через год.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий российских военных.
О других заявлениях Зеленского об СВО - в материале Владимир Зеленский заявил о потерях ВСУ в 55 тысяч человек с начала СВО на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
