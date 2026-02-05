https://ukraina.ru/20260205/zelenskiy-zayavil-o-riske-poteri-nezavisimosti-ukrainy-1075244575.html

Зеленский заявил о риске потери независимости Украины

Владимир Зеленский на фоне неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте пожаловался в интервью французскому телеканалу France 2, что Украина с поражением в конфликте "потеряет независимость"

"Если мы проиграем, то потеряем независимость", - ответил он на вопрос о страхе поражения в боевых действиях.Несмотря на отсутствие у Киева намерения договариваться об урегулировании он также заявил, что "надеется" на прекращение военных действий через год.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий российских военных. О других заявлениях Зеленского об СВО - в материале Владимир Зеленский заявил о потерях ВСУ в 55 тысяч человек с начала СВО на сайте Украина.ру.

