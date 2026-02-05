https://ukraina.ru/20260205/veroyatnost-udara-pochti-stoprotsentnaya-sposoben-li-iran-otrazit-napadenie-ssha--mnenie-knutova-1075203710.html

Вероятность удара "почти стопроцентная": способен ли Иран отразить нападение США — мнение Кнутова

Вероятность удара "почти стопроцентная": способен ли Иран отразить нападение США — мнение Кнутова - 05.02.2026 Украина.ру

Вероятность удара "почти стопроцентная": способен ли Иран отразить нападение США — мнение Кнутова

Вероятность нанесения США удара по Ирану оценивается как почти стопроцентная. Внутриполитическая ситуация подталкивает администрацию Трампа к развязыванию "маленькой победоносной войны" для отвлечения внимания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

Отвечая на вопрос журналиста о том, способен ли Иран отразить воздушное нападение, Кнутов дал свой собственный прогноз относительно действий США.Он сообщил, что авианосная группировка США находится в районе Персидского залива, это в том числе эсминцы и атомная подлодка типа "Огайо" с крылатыми ракетами, которых около 600 штук. "Наряд сил для нанесения удара крылатыми ракетами состоит из порядка тысячи единиц. Плюс к этому бомбардировщики и другие самолеты, которые базируются на аэродромах Ближнего Востока", — перечислил эксперт задействованные силы американцев.Кнутов добавил, что также в регион были переброшены комплексы противоракетной обороны THAAD и комплексы Patriot для прикрытия девяти американских баз на Ближнем Востоке."Вероятность удара по Ирану почти стопроцентная. <...> Очень много будет зависеть, как сработает Иран. У Ирана есть гиперзвуковые ракеты "Фаттах-1" и "Фаттах-2". Ни одна из этих систем не была перехвачена ни американским THAAD, ни израильским Arrow-2", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.Также на тему геополитики — в материале "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке".

