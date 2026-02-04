https://ukraina.ru/20260204/maksim-bardin-poka-rossiya-i-ukraina-govoryat-v-abu-dabi-v-ssha-fakticheski-idt-grazhdanskaya-voyna-1075229068.html

Максим Бардин: Пока Россия и Украина говорят в Абу-Даби, в США фактически идёт гражданская война

Максим Бардин: Пока Россия и Украина говорят в Абу-Даби, в США фактически идёт гражданская война

Уход ВСУ из Донбасса в обмен на ввод войск НАТО на Украину — уловка Рютте. Трамп же на фоне шумихи с "файлами Эпштейна" проводит еще более жесткую внешнюю политику в отношении Канады, Кубы и Гренландии.

2026-02-04T19:27

2026-02-04T19:27

2026-02-04T19:30

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России" Максим Бардин.Первый день переговоров по Украине в Абу-Даби завершился, они возобновятся завтра, 5 февраля, написал портал Axios.— Максим, какие у вас ожидания от переговоров по Украине в Абу-Даби? Будет достигнут консенсус по выводу ВСУ из Донбасса и по гарантиям безопасности?— Я соглашусь с экспертное оценкой, что в Абу-Даби обсуждаются все-таки технические вопросы, связанные с послевоенным урегулированием ситуации. Вряд ли сейчас произойдут какие-то переломные политические решения.Что касается вывода ВСУ с территории Донбасса, то на фоне инициатив Рютте и Макрона о вводе на Украину военнослужащих НАТО, этот пункт серьезно нивелируется. Запад, а точнее один из политических кланов, противостоящих сегодня Трампу, сдаваться не собирается.Рютте и его политические союзники постараются воспользоваться ситуацией по полной. Определенную модель дальнейшей эскалации боевых действий они разработали. Взамен на вывод ВСУ из Донбасса они попытаются ввести на Украину неограниченный контингент НАТО, который в будущем сможет продолжить военные действия против России совместно с ВСУ. И все опять будет идти по замыслам Рютте: война против России будет вновь продолжена, и вновь она будет проходить не на территории Европы, а на территории Украины. То есть отвод ВСУ из Донбасса — это уловка, размен от Рютте, который планирует заморозить войну на Украине, а потом постараться завести туда контингент НАТО. Россия прекрасно это понимает и не согласится на такой вариант. Мы не раз подчеркивали, что контингента НАТО на Украине не должно быть. Поэтому план Рютте вряд ли будет реализован, а условия перемирия будут корректироваться дальше.— Трамп сейчас пытается избавиться от дела Эпштейна, потому что уязвим, и это влияет на его политические рейтинги. Сделать это ему пока не удается. Дело Эпштейна вовсе не утихает, а только усиливается. Американцы недовольны, что высшие органы покрывают богачей и их преступления и требуют уголовного преследования к фигурантам дела. Куда история приведет Трампа и как может повлиять на его внешнюю политику?— "Файлы Эпштейна" действительно всколыхнули информационное поле не только США, но и остального мира. В каком-то смысле они произвели некую информационную революцию. Причем, еще не известно, к каким последствиям в итоге она приведет.Допущу, что в России на все эти файлы, по большей мере, реагируют сдержанно. Все это где-то там, далеко, за океаном. Но Америка действительно бурлит. Сейчас "файлы Эпштейна" — тема номер один в информационной повестке.Что касается Дональда Трампа, то здесь, как говорится, вопрос интересный. Сейчас многие эксперты говорят, что публикация "файлов" — это происки демократов, сделанные для того, чтобы помешать республиканцам одержать победу на промежуточных выборах в Конгресс осенью 2026 года. В этой схеме Трамп, якобы, уязвим.Действительно, Трамп уязвим. Но дело в том, что его оппоненты, в том числе, и по Демократической партии, уязвимы в этой ситуации еще больше. И еще не известно кому "файлы Эпштейна" навредят больше: Трампу или его политическим недругам. Поэтому нельзя исключить, что Трамп сам сознательно пошел на публикацию “файлов”. Возможно, он выпутается, а кто-то из его оппонентов в этой трясине точно утонет.На фоне шумихи с "файлами Эпштейна" Трамп начнет проводить еще более жесткую внешнюю политику. Куба, Гренландия и Канада — это его ближайшие векторы. Особо выделим Канаду. Несколько дней назад Трамп уже в очередной раз сказал, что хотел бы видеть своего северного соседа 51-м штатом Америки.Про Канаду Белый дом не забыл. Люди работают, сценарии разрабатывают, с канадскими оппозиционерами встречаются, общаются. Процесс идет. Многим из-за "файлов Эпштейна" сейчас не до Канады, но это Белому дому и на руку. Творить геополитику во время гигантского информационного шума для Вашингтона не впервой.Геополитическими победами Трамп попытается перебить недовольство избирателей в отношении американской элиты.— Илон Маск, между тем, заявил в соцсети Х, что вторая гражданская война в Соединенных Штатах уже началась. Он прокомментировал пост автора, который утверждает, что противостояние нынешней администрации и либеральных сил, в том числе в ходе протестов в Миннеаполисе, знаменует собой начало "Гражданской войны 2.0". А вы как считаете, действительно ли США находятся в таком положении?— Илон Маск прав. В США полным ходом идет гражданская война. Эта война происходит не на поле боя (все-таки события в Миннеаполисе представляют собой несколько иной формат), без пушек и танков. Но это крупнейшее политическое внутриамериканское противостояние сторонников идеологии MAGA и условных либеральных сил.Это радикальные тектонические сдвиги американского политического процесса. Начал эту войну Трамп с разгона USAID. Закрытие агентства стало началом гражданской политической войны в США. Вместе с тем, указанная политическая война может и не привести США к катастрофе. Но коренные изменения обязательно наступят.— Глава дипломатии ЕС Кая Каллас опять заявила, что за последние 100 лет Россия якобы нападала 19 раз на различные страны, а на неё никто. Почему Каллас продолжает это говорить, если все знают, что на Россию во второй мировой войне напали Германия, Италия, Финляндия, Румыния, Венгрия? Она не в курсе, что была Вторая мировая война?— Эти заявления Каи Каллас не обсудил уже только ленивый. Но бывший премьер-министр Эстонии продолжает, словно заговоренная, повторять одно и тоже. В современном мире все всё понимают.Если Кая Каллас что-то не понимает, когда проводит некие исторические дискурсы, то всё понимают ее пресс-секретари, которые, собственно, все эти речи и пишут, а потом отслеживают реакцию аудитории. Со стороны Каллас — это примитивная PR-кампания из серии: "Если что-то повторить много раз, то возможно, что-то и изменится". Видимо, на более качественную PR-кампанию средств у нее не хватило.А на Украине запустили верификацию всех терминалов Starlink, чтобы впоследствии отключить не проверенные и не зарегистрированные, ограничив их использование российскими дронами. Насколько это осложнит задачу наших операторов БПЛА, в интервью Владимир Орлов: Если не найти ответ "Старлинку", Илон Маск продолжит диктовать свои правила на поле боя.

