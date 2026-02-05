https://ukraina.ru/20260205/odnobokie-garantii-lozhnaya-sgovorchivost-obmanchivoe-obayanie-biznesa-ukraina-v-mezhdunarodnom-1075217415.html

Однобокие гарантии, ложная сговорчивость, обманчивое обаяние бизнеса. Украина в международном контексте

Однобокие гарантии, ложная сговорчивость, обманчивое обаяние бизнеса. Украина в международном контексте - 05.02.2026 Украина.ру

Однобокие гарантии, ложная сговорчивость, обманчивое обаяние бизнеса. Украина в международном контексте

Накануне нового раунда переговоров по Украине, который стартовал 4 февраля в Абу-Даби, западные СМИ искали ответ на вопрос, насколько велика вероятность, что новая встреча принесет прорыв в украинском урегулировании

2026-02-05T06:10

2026-02-05T06:10

2026-02-05T06:10

эксклюзив

россия

украина

дональд трамп

владимир зеленский

трамп и зеленский

politico

the guardian

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074517431_100:0:1920:1024_1920x0_80_0_0_dfcbc70368e2158e465b26b2b2f2f9ab.png

Теперь это не "выдергивание зубов без анестезии"Американский Politico надеялся на конкретный результат. Такой оптимизм издание строило на "некоторых признаках", которые, по словам авторов публикации, должны "наконец дать ответ на ключевой вопрос: насколько серьезен президент России Владимир Путин".Газета не упустила возможность обвинить российское руководство в том, что мирные переговоры оно воспринимает лишь как предлог "тянуть время, запутывать и изматывать противника и продолжать боевые действия".Однако поговорив с "некоторыми украинскими и американскими источниками", знакомыми с ходом переговоров, журналисты издания все-таки пришли к выводу, что можно надеется на результат."По некоторым признакам текущие переговоры могут оказаться более многообещающими, чем принято считать. Они (источники, - Ред.) говорят, что на самом деле стороны настроены более "конструктивно" — хотя, по общему признанию, эта характеристика превратилась в клише", - написало Politico в день начала новой встречи российской, американской и украинской делегаций в Абу-Даби.Politico цитирует одного из республиканских экспертов по внешней политике, который ранее являлся консультантом Киева. По его словам, "раньше переговоры походили на выдергивание зубов без анестезии", "но сейчас, они в некотором смысле и впрямь конструктивны". Неназванный эксперт объясняет это изменением отношения российской стороны к самим переговорам. Теперь русские относятся к ним более серьезно, отметил он.По его мнению, отчасти это заслуга тех, кто возглавил украинскую команду после ухода влиятельного экс-главы администрации Зеленского Андрея Ермака. Особо он подчеркнул роль главы парламентской фракции партии Зеленского "Слуга народа" Давида Арахамии, которого, по мнению американского эксперта, "русские уважают" и "видят в нем реалиста".Изображают сговорчивость, чтобы не злить ТрампаК оценке возможного успеха нового раунда переговоров в Абу-Даби британский The Guardian подошел с большой осторожностью.По словам его авторов, между позициями прибывших в ОАЭ делегаций сохраняется большой разрыв. Главным камнем преткновения они видят "территориальный вопрос"."Кремль неоднократно подчеркивал, что в рамках любого мирного соглашения Украина должна уступить весь Донбасс, включая районы, которые продолжает контролировать Украина. Киев эти условия отверг, хотя Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть альтернативные договоренности, включая вывод украинских войск из некоторых районов Донбасса и создание демилитаризованной зоны", - напоминает издание.По словам авторов публикации, "официальные лица США давят на Украину, вынуждая отказаться от Донбасса и суля гарантии безопасности лишь в том случае, если Киев сперва согласится на территориальные уступки".Но даже если по этому вопросу будет достигнут некий компромисс, остаются и другие препятствия, полагают они. Одно из них — это категорическое нежелание Москвы принять присутствие европейских войск на украинской земле в качестве "гарантий безопасности" для Киева, пишет The Guardian. Вторым большим препятствием издание считает нежелание Зеленского согласиться на жесткое ограничение численности вооруженных сил Украины."Несмотря на этот разрыв в позициях, обе стороны обхаживают Трампа, стараясь создать впечатление сговорчивости, чтобы не злить переменчивого президента США, и одновременно стремясь выставить виноватым противника", - объясняет британская газета суть текущего переговорного процесса при посредничестве США.Односторонние гарантииКак это выглядело бы, если бы Россия стала абсолютно "сговорчивой" по западным меркам? Ответ на этот вопрос частично предлагает немецкий Der Tagesspiegel в статье, в которой излагаются детали западного плана по прекращению огня на Украине.Судя по изложенному, все этапы разработанного многоступенчатого механизма гарантий безопасности направлены исключительно против России. Возможность нарушения перемирия со стороны Украины в нем не учитывается, также как и возможная реакция на эти нарушения.По сведениям немецкого издания, в декабре и январе план неоднократно обсуждался европейскими, американскими и украинскими представителями."Он предусматривает многоступенчатую реакцию на нарушения. Предполагается, что на каждое нарушение перемирия со стороны России будут реагировать в течение 24 часов: сначала — дипломатическим предупреждением, а при необходимости — действиями украинской армии", - пишет Der Tagesspiegel.Но если боевые действия после этого не прекратятся, в бой на стороне Украины вступают военнослужащие так называемой "коалиции желающих". Помимо Германии, в нее входят многие страны ЕС, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция, напоминает издание."В случае расширения атаки через 72 часа после первоначального нарушения должна последовать скоординированная реакция с участием вооруженных сил США", - говорится в публикации.Немецкие журналисты называют план гипотетическим. По их мнению, все попытки склонить Россию к прекращению огня до сих пор успеха не имели, а Москва продолжает настаивать на максимальных требованиях.Но если западные союзники Киева готовы предоставить гарантии только одной стороне, реакция Москвы на это нисколько не удивляет.Бизнес не может заменить политикуБизнес не способен преобразить политические взаимоотношения — администрация Трампа заблуждается, когда полагает, что возрождение торговых связей между Россией и США может помешать возобновлению военных действий и что американские инвесторы при этом обогатятся, пишет американское издание Foreign Policy.Ключевой фигурой, которая продвигает такую политику, авторы статьи считают спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа."Если все процветают, все в этом участвуют, и для всех в этом есть положительные стороны, это естественным образом становится бастионом, защищающим от будущих конфликтов", - цитирует издание взгляды спецпредставителя президента США на переговорах с Россией.Уиткофф и остальные члены президентской администрации видят в России "неосвоенное Эльдорадо" с огромными ресурсами, утверждает издание. С другой стороны, многие американские аналитики, долгое время работавшие в России, указывают на серьезные риски, отмечается в статье."Ну вот, мы опять думаем, будто бизнес способен преобразить политические взаимоотношения… Однако мне кажется, что ответ на такое предположение на самом деле отрицательный. Нет, не способен", - заявил в комментарии изданию консультант по рискам Черльз Хекер.Для Москвы соображения безопасности традиционно важнее экономической выгоды, а инвестиционный климат остается сложным, подчеркивают эксперты, опрошенные Foreign Policy. Они считают, что прямые инвестиции в Россию будут сопряжены с огромными трудностями даже в случае мира."Инвестировать в Россию будет чрезвычайно сложно еще очень длительное время", - говорит генеральный директор Macro-Advisory Крис Уифер, ссылаясь при этом на сохраняющиеся военные расходы, медленное восстановление экономики и риски для бизнеса.Наиболее вероятными бенефициарами могут стать компании из сырьевого сектора, привыкшие к высоким политическим рискам, например, в области нефти, газа или атомной энергии, отмечается в публикации. Некоторые союзники Трампа уже проявляют активность в переговорах по арктическим газовым проектам или активам вроде "Северного потока – 2", напоминает издание.Однако большинству американских компаний, как полагают эксперты, придется взвешивать потенциальную прибыль против серьезных репутационных рисков и угрозы возобновления конфликта, что заставит их занять выжидательную позицию, резюмирует Foreign Policy.Другие нюансы переговорного процесса - в статье "Переговоры в Абу-Даби: как Зеленский и Рютте работают против мирного решения"

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, politico, the guardian