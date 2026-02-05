Мрачная правда о деле Эпштейна: Дробницкий о неразорвавшейся бомбе для западных элит - 05.02.2026 Украина.ру
Мрачная правда о деле Эпштейна: Дробницкий о неразорвавшейся бомбе для западных элит
Мрачная правда о деле Эпштейна: Дробницкий о неразорвавшейся бомбе для западных элит
Мрачная правда о деле Эпштейна: Дробницкий о неразорвавшейся бомбе для западных элит
Скандальное дело Джеффри Эпштейна, несмотря на публикацию документов, навсегда останется "нерасследованным взрывом". Власти США решили его похоронить, обрушив на публику тонны материалов без юридических последствий для фигурантов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
На днях Департамент юстиции США опубликовал миллионы новых документов по делу Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления и умершего в тюрьме. В конце минувшей недели были опубликованы 3 миллиона страниц, 180 тысяч фото и 2 тысячи видео.Комментируя вопрос о силе удара по западной элите, эксперт констатировал, что реального расследования не будет. "Бомба, на самом деле, взорвалась, но расследовать этот взрыв никто не собирается. Дело Эпштейна было решено похоронить", — заявил Дробницкий.Он пояснил, что публикация файлов не имеет доказательной силы. "Вываливают кучу неотсортированного материала, который не имеет никакой доказательной силы, потому что не было проведено расследование. Допрос Клинтонов проигнорируют, и Минюст не будет против них выдвигать обвинения", — сказал политолог.По словам эксперта, единственным итогом станут информационные спекуляции. "Зато теперь будет повод поговорить, что Трамп друг Эпштейна", — отметил Дробницкий. Он подчеркнул, что настоящие виновные избегут наказания."На основании опубликованной кучи материалов никого не посадить и не гарантировать, что такого больше не будет. Это и есть мрачная правда о деле Эпштейна", — заключил собеседник издания.
Мрачная правда о деле Эпштейна: Дробницкий о неразорвавшейся бомбе для западных элит

05:50 05.02.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ Эпштейн интересовался проектом по созданию "дизайнерских детей" с лабораторией на Украине
‼ Эпштейн интересовался проектом по созданию дизайнерских детей с лабораторией на Украине - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Скандальное дело Джеффри Эпштейна, несмотря на публикацию документов, навсегда останется "нерасследованным взрывом". Власти США решили его похоронить, обрушив на публику тонны материалов без юридических последствий для фигурантов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
На днях Департамент юстиции США опубликовал миллионы новых документов по делу Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления и умершего в тюрьме. В конце минувшей недели были опубликованы 3 миллиона страниц, 180 тысяч фото и 2 тысячи видео.
Комментируя вопрос о силе удара по западной элите, эксперт констатировал, что реального расследования не будет. "Бомба, на самом деле, взорвалась, но расследовать этот взрыв никто не собирается. Дело Эпштейна было решено похоронить", — заявил Дробницкий.
Он пояснил, что публикация файлов не имеет доказательной силы. "Вываливают кучу неотсортированного материала, который не имеет никакой доказательной силы, потому что не было проведено расследование. Допрос Клинтонов проигнорируют, и Минюст не будет против них выдвигать обвинения", — сказал политолог.
По словам эксперта, единственным итогом станут информационные спекуляции. "Зато теперь будет повод поговорить, что Трамп друг Эпштейна", — отметил Дробницкий. Он подчеркнул, что настоящие виновные избегут наказания.
"На основании опубликованной кучи материалов никого не посадить и не гарантировать, что такого больше не будет. Это и есть мрачная правда о деле Эпштейна", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Прощай MAGA? Дмитрий Дробницкий о том, как дело Эпштейна остановило революцию Трампа в США" на сайте Украина.ру.
Вся шокирующая правда о деле Эпштейна — в авторской статье Павла Котова "Пожиратели младенцев, Зеленский и при чем здесь Пугачева: как прочитать досье Эпштейна и не сойти с ума" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния