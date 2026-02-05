"Амбиций – вагон и маленькая тележка": политолог рассказал, чем Трамп похож на Зеленского - 05.02.2026 Украина.ру
"Амбиций – вагон и маленькая тележка": политолог рассказал, чем Трамп похож на Зеленского
"Амбиций – вагон и маленькая тележка": политолог рассказал, чем Трамп похож на Зеленского
"Амбиций – вагон и маленькая тележка": политолог рассказал, чем Трамп похож на Зеленского
Политический стиль Дональда Трампа, движимый личными амбициями, наносит ущерб стратегическим интересам самих Соединенных Штатов. В этом нынешний американский лидер удивительно похож на Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ищенко заявил, что для политического лидерства в мире недостаточно одной только военной мощи. "Для этого надо иметь моральный авторитет или экономическую мощь, чтобы все смирились с вашим политическим лидерством, потому что от этого хоть какая-то польза. А у США и Трампа ничего этого нет", — пояснил обозреватель.По его мнению, инициатива Трампа с "Советом мира" — это попытка получить признание лидерства. "Конечно. Он хочет получить признание своего лидерства и таким образом победить политически. Понятно, что для политической победы необязательно выигрывать войну", — сказал эксперт.Он провел неожиданную параллель. "В этом плане он похож на Зеленского, у которого страны почти нет, а амбиций – вагон и маленькая тележка", — сказал Ищенко. Обозреватель задал риторический вопрос, подчеркивающий суть сравнения: "Чем в этом плане США отличаются от Украины? Только размерами и наличием ядерных ракет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет" на сайте Украина.ру.Также на тему Совета мира — в материале "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.
"Амбиций – вагон и маленькая тележка": политолог рассказал, чем Трамп похож на Зеленского

Политический стиль Дональда Трампа, движимый личными амбициями, наносит ущерб стратегическим интересам самих Соединенных Штатов. В этом нынешний американский лидер удивительно похож на Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ищенко заявил, что для политического лидерства в мире недостаточно одной только военной мощи. "Для этого надо иметь моральный авторитет или экономическую мощь, чтобы все смирились с вашим политическим лидерством, потому что от этого хоть какая-то польза. А у США и Трампа ничего этого нет", — пояснил обозреватель.
По его мнению, инициатива Трампа с "Советом мира" — это попытка получить признание лидерства. "Конечно. Он хочет получить признание своего лидерства и таким образом победить политически. Понятно, что для политической победы необязательно выигрывать войну", — сказал эксперт.
Он провел неожиданную параллель. "В этом плане он похож на Зеленского, у которого страны почти нет, а амбиций – вагон и маленькая тележка", — сказал Ищенко.
Обозреватель задал риторический вопрос, подчеркивающий суть сравнения: "Чем в этом плане США отличаются от Украины? Только размерами и наличием ядерных ракет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет" на сайте Украина.ру.
Также на тему Совета мира — в материале "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.
