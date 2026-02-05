https://ukraina.ru/20260205/ambitsiy--vagon-i-malenkaya-telezhka-politolog-rasskazal-chem-tramp-pokhozh-na-zelenskogo-1075227071.html

"Амбиций – вагон и маленькая тележка": политолог рассказал, чем Трамп похож на Зеленского

"Амбиций – вагон и маленькая тележка": политолог рассказал, чем Трамп похож на Зеленского - 05.02.2026 Украина.ру

"Амбиций – вагон и маленькая тележка": политолог рассказал, чем Трамп похож на Зеленского

Политический стиль Дональда Трампа, движимый личными амбициями, наносит ущерб стратегическим интересам самих Соединенных Штатов. В этом нынешний американский лидер удивительно похож на Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-02-05T05:10

2026-02-05T05:10

2026-02-05T05:10

новости

сша

украина

владимир зеленский

трамп и зеленский

украина.ру

дональд трамп

совет мира

геополитика

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074183833_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_a2700331a9746bd390d23c86a018582a.jpg

Ищенко заявил, что для политического лидерства в мире недостаточно одной только военной мощи. "Для этого надо иметь моральный авторитет или экономическую мощь, чтобы все смирились с вашим политическим лидерством, потому что от этого хоть какая-то польза. А у США и Трампа ничего этого нет", — пояснил обозреватель.По его мнению, инициатива Трампа с "Советом мира" — это попытка получить признание лидерства. "Конечно. Он хочет получить признание своего лидерства и таким образом победить политически. Понятно, что для политической победы необязательно выигрывать войну", — сказал эксперт.Он провел неожиданную параллель. "В этом плане он похож на Зеленского, у которого страны почти нет, а амбиций – вагон и маленькая тележка", — сказал Ищенко. Обозреватель задал риторический вопрос, подчеркивающий суть сравнения: "Чем в этом плане США отличаются от Украины? Только размерами и наличием ядерных ракет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет" на сайте Украина.ру.Также на тему Совета мира — в материале "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, украина.ру, дональд трамп, совет мира, геополитика, главные новости, война на украине, аналитики, украина аналитика