https://ukraina.ru/20260205/chto-proiskhodit-v-kupyanske-knutov-raskryl-pochemu-gorod-imeet-vazhnoe-znachenie-dlya-syrskogo-1075197494.html

Что происходит в Купянске: Кнутов раскрыл, почему город имеет важное значение для Сырского

Что происходит в Купянске: Кнутов раскрыл, почему город имеет важное значение для Сырского - 05.02.2026 Украина.ру

Что происходит в Купянске: Кнутов раскрыл, почему город имеет важное значение для Сырского

Контроль над Купянском играет для Киева ключевую роль. Противник стремится оттянуть туда большое количество российских сил, чтобы за это время успеть выстроить оборону под Харьковом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-02-05T05:30

2026-02-05T05:30

2026-02-05T05:30

новости

купянск

харьков

киев

юрий кнутов

вооруженные силы украины

александр сырский

украина.ру

купянск новости

купянское направление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/01/1072444811_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_970bc6338687132693d922d64a906b5e.jpg

В беседе с журналистом Кнутов рассказал, что в Купянске ВСУ пытаются применять российскую тактику просачивания мелкими группами в сам город. По мнению эксперта, контроль над Купянском для Александра Сырского играет ключевую роль. Главком ВСУ планирует "оттянуть туда значительное количество наших войск", чтобы за это время создать систему укреплений вдоль коммуникаций, ведущих к Харькову, уточнил Кнутов."Пройдя по восточному берегу Оскола, мы взяли под контроль Купянск-Узловой. Но между Купянском и Купянском-Узловым есть серая зона, которая контролируется и нашими, и украинцами", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.

купянск

харьков

киев

купянское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, харьков, киев, юрий кнутов, вооруженные силы украины, александр сырский, украина.ру, купянск новости, купянское направление, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, война на украине