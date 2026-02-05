Что происходит в Купянске: Кнутов раскрыл, почему город имеет важное значение для Сырского - 05.02.2026 Украина.ру
Что происходит в Купянске: Кнутов раскрыл, почему город имеет важное значение для Сырского
Что происходит в Купянске: Кнутов раскрыл, почему город имеет важное значение для Сырского - 05.02.2026 Украина.ру
Что происходит в Купянске: Кнутов раскрыл, почему город имеет важное значение для Сырского
Контроль над Купянском играет для Киева ключевую роль. Противник стремится оттянуть туда большое количество российских сил, чтобы за это время успеть выстроить оборону под Харьковом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-02-05T05:30
2026-02-05T05:30
В беседе с журналистом Кнутов рассказал, что в Купянске ВСУ пытаются применять российскую тактику просачивания мелкими группами в сам город. По мнению эксперта, контроль над Купянском для Александра Сырского играет ключевую роль. Главком ВСУ планирует "оттянуть туда значительное количество наших войск", чтобы за это время создать систему укреплений вдоль коммуникаций, ведущих к Харькову, уточнил Кнутов."Пройдя по восточному берегу Оскола, мы взяли под контроль Купянск-Узловой. Но между Купянском и Купянском-Узловым есть серая зона, которая контролируется и нашими, и украинцами", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.
Что происходит в Купянске: Кнутов раскрыл, почему город имеет важное значение для Сырского

Контроль над Купянском играет для Киева ключевую роль. Противник стремится оттянуть туда большое количество российских сил, чтобы за это время успеть выстроить оборону под Харьковом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
В беседе с журналистом Кнутов рассказал, что в Купянске ВСУ пытаются применять российскую тактику просачивания мелкими группами в сам город.
"Мы можем говорить, что контролируем Купянск, но на ряде направлений там тоже есть и группы противника. Внутри города идут боестолкновения и зачистки", — сообщил собеседник издания.
По мнению эксперта, контроль над Купянском для Александра Сырского играет ключевую роль. Главком ВСУ планирует "оттянуть туда значительное количество наших войск", чтобы за это время создать систему укреплений вдоль коммуникаций, ведущих к Харькову, уточнил Кнутов.
"Пройдя по восточному берегу Оскола, мы взяли под контроль Купянск-Узловой. Но между Купянском и Купянском-Узловым есть серая зона, которая контролируется и нашими, и украинцами", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.
