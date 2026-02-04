https://ukraina.ru/20260204/tri-net-v-abu-dabi-ukraina-zelenskogo-riskuet-ostatsya-odin-na-odin-s-voynoy-----1075209896.html

Три "нет" в Абу-Даби. Украина Зеленского рискует остаться один на один с войной

2026-02-04

Практически уже никто не сомневается, что главным положительным результатом переговоров между Украиной, Россией и США в Абу-Даби является сам факт их проведения. Потому что лучше сейчас переговариваться, чем потом перестреливаться, а после пересчитываться.

Эту истину не понимали в постпереворотном Киеве в 2014 году и потеряли Крым, а потом Донбасс, Запорожье и Херсонщину, объявив им войну. Фактически – гражданскую войну, с использованием армии, что запрещено украинской же Конституцией.Не понимают и сейчас, настаивая на войне до победного конца с Россией и рискуя потерять даже саму украинскую государственность, не то что новые территории Украины, которые сейчас медленно, но уверенно переходят под контроль российских войск на фронтах специальной военной операции (СВО).И потому второй тур трехсторонних переговоров в Абу-Даби 4-5 февраля 2026 года, повторяю, очень важен именно наметившимся желанием поговорить, а не пострелять. Хотя британская газета Financial Times (FT) зашкварилась и выдала потайные планы коллективного Запада (ЕС и США) относительно России. Москве фактически будет предъявлен ультиматум: или она соглашается обдуманным на Западе планом гарантий Украине или же Запад на стороне Киева обрушивается на нее всей своей мощью. (ну, они же, дурачки, думают, что у них есть мощь, способная напугать Россию и что Россия обязательно испугается и выполнит их хотелки).Читаем в FT план и содержание гарантий, уложенный в соглашение о трех этапах, описывающих действия Запада после того, как мирное соглашение будет подписано, а потом нарушено, ясное дело, Россией. Итак: этап первый (до 24 часов): после нарушения перемирия следуют дипломатическое предупреждение и действия украинской армии для остановки агрессии.Этап второй: если боевые действия продолжаются, активируется масштабная реакция "коалиции желающих", включающая страны ЕС, Великобританию, Норвегию, Исландию и Турцию.Этап третий (до 72 часов после первой атаки): при полном вторжении запускается скоординированный военный ответ ЕС и США с участием американских войск. Европейские силы обеспечивают операции на суше, в воздухе и на море, а США предоставляют разведывательную и логистическую поддержку.FT уверена, что план согласован и будет подписан Западом и представлен России для подписания как некий коллективный результат коллективного же творчества. И Россия его якобы тоже должна подписать. Потому что, пишет газета, "это предложение неоднократно обсуждалось украинскими, европейскими и американскими официальными лицами в декабре и январе. Оно предполагает многоуровневый ответ на любые нарушения согласованного перемирия".При этом газета даже не замечает, что это фактически план начала Третьей мировой войны с перекладыванием вины за нее исключительно на Россию. А начнет его якобы Запад и ради кого? Правильно, ради Украины, которую опять обидит Россия. И что самое паршивое: генсек НАТО Марк Рютте, совершивший символическиq визит в Киев, фактически подтвердил, что такой план есть. По его словам журналистам, он видел этот материал. "В целом да, могу сказать, что намерение именно таково", – резюмировал онИ если совсем уж просто, то Абу-даби должен явить миру некий согласованный и четко юридически обязывающий все стороны – и подписанты, и гаранты – его соблюдать. Иначе – санкции и наказание в виде указанной выше трехуровневой войны.А вот это как раз сегодня и не возможно, потому что ситуация сразу встает перед тремя "нет" – возражениями по сути со стороны, как минимум, двух участников – России и США и неготовностью выполнить подписанное третьей – той самой мифической "коалицией хотюнчиков" (желающих) из числа нарванных евростран-членов ЕС, якобы готовых воевать с Россией до конца.Конечно, с трехуровневым планом гарантий однозначно согласен неонацистский режим просроченного недопрезидента-недофюрера Владимира Зеленского. План сохраняет его у власти и отсрочивает уголовное наказание за все сделанное с Украиной. Плюс как бы дает средства для жизни и для разворовывания, на чем хитрованы-неонацисты набили руку и даже позолотили на откатах все другие западные руки дающих.А вот России этот план категорически не подходит. Ну, хотя бы потому, что в нем сказано о возможных ее нарушениях и ни слова о том, что перемирие или мир может нарушить нарванная неонацистская Украина. Вот она нарушила, допустила военный инцидент, и что тогда? В плане об этом ничего не сказано.Но так же категорически могут быть против трех этапов плана FT и США, которые при президенте Дональде Трампе задекларировали и постепенно выполняют желание – выйти из украинско-российского конфликта и не допустить Третьей мировой войны.Трамп, как уже было им самим и всеми прихлебателями сказано, хочет превратить войну в Европе в сделку для получения прибыли американским военно-промышленным комплексом (ВПК). И Трамп практически добился своего: а) обязал НАТО выделать по 5% ВВП на собственную оборону; б) принудил Европу закупать оружие для Украины у ВПК США и потом только передавать его неонацистам. Это "живые" деньги в СШАЕдинственное, что говорит о заинтересованности США в этой войне, – предоставление американцами Украине разведданных для ВСУ. Это мощное подспорье неонацистам и одновременно серьезный косяк "миротворца" Трампа, но США не были бы сами собой, если подло и коварно не работали бы сразу на два фронта: и о мире типа заботились, и бабло себе на карман качали.И поэтому подпись США под документом, четко юридически обязывающим их вступать в войне не за свои, а за некие западные и – тем более! – украинские интересы, маловероятна. Да что там – практически невозможна: зачем США париться за кого-то и терять ресурсы и людей, когда можно только наживаться? Правильно, незачем. Причем делать это согласно какому-то плану или документу фактически автоматически, без предварительного анализа. США так не работают, не устает повторять Трамп.Вот американцы, скорее всего, и не подпишут никаких трехуровневых планов, втягивающих их в войну, если дурачку Зеленскому после Абу-Даби опять захочется померяться силой с Россией.И третье "нет" – это, конечно же, сама Европа. Она просто не готова к Третьей мировой войне. От слова "совсем". Даже самые яростные, но сохраняющие чуть-чуть мозгов "ястребы войны" в Европе сегодня признают, что в военном отношении они серьезно уступают России, которая при желании разнесет их вдребезги-пополам, если дернутся.Да, потенциал у Европы имеется и неслабый. Но чтобы сделать его кинетическим, завести и заставить работать, нужны и средства, и сверхусилия, и – это немаловажно! – время. Тот же Рютте уже признал: "Евросоюз не может в одиночку обеспечивать боевые действия на Украине, поэтому он должен в массовом порядке продолжать закупать вооружения у США для снабжения Киева".Но даже для того, чтобы закупить нужное для войны с Россией оружие у США, и то понадобится пару лет. Потому что достаточного количества вооружения нет и у США. Не говоря уже о качестве. Упс, как говорится, хотели надуться для пущей солидности, но получилось только воздух подпортить…Кроме того, а кто сказал, что европейцы вообще будут допущены к переговорам в Абу-Даби, чтобы сидеть там за столом и подписывать что-то на равных? Европейцы только хотят быть равноправными участниками переговоров, но это их хотелки, не более того. Та же Россия может согласиться с их присутствием только в случае признания Европой так называемого "духа Анкориджа" – понимания, что мир в Украине должен учитывать коренные национальные интересы России на украинском (читай – на европейском) направлении.Так что Украина. Как всегда, рискует остаться один на один с разоряющей её войной. А в Абу-даби тем временем стартовал второй раунд трехсторонних переговоров. И европейцев там нет.Что уже известно? На манеже – все те же, составы делегаций не поменялись серьезно ни у кого. Встреча пройдет в закрытом режиме, по ее итогам пресс-конференция не запланирована, а значит, FT и прочим сторонникам Киева в медиа придется напрячь фантазию на новые полуфейки, отбеливающие неонацистов и выдающих желаемое за действительное. Например, американская Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников уже пообещала, что второй раунд переговоров может быть более многообещающим, чем ожидается.Но может и не быть и разочаровать западных наблюдателей-русофобов. Сегодня известно, что Зеленский очень надеется на помощь Трампа. По его словам, двусторонний документ по гарантиям безопасности, над которым Украина работала с США, уже готов, и Киев рассчитывает "на дальнейшую предметную работу над документами по восстановлению и экономическому развитию".Трамп же уверен, что дела по урегулированию конфликта на Украине идут очень хорошо. А госсекретарь США Марко Рубио говорит, что самый сложный вопрос – территориальный, а совсем не гарантии безопасности. Хотя бы потому, что Киев категорически отказывается идти на уступки в вопросе территориальных претензий.В Москве, однако, думают несколько иначе: территории – это хоть и серьезный, но не единственный вопрос в повестке в Абу-Даби и вообще. А президент России Владимир Путин, как известно, давно пообещал, что Донбасс является "исторической территорией" России и что она вернет ее военным или другим путем. Для того и затеяна СВО. И, как говорится, пока все сходится.О других особенностях переговоров - в статье Переговоры в Абу-Даби: как Зеленский и Рютте работают против мирного решения

