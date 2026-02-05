Трамп не выполнил обещание: почему дело Эпштейна стало ушатом холодной воды для MAGA - 05.02.2026 Украина.ру
Трамп не выполнил обещание: почему дело Эпштейна стало ушатом холодной воды для MAGA
Невыполненное Дональдом Трампом предвыборное обещание провести расследование по делу Эпштейна подрывает доверие его электората. Для сторонников MAGA это предательство базовых принципов, так как скандал стал символом морального падения элит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
На днях Департамент юстиции США опубликовал миллионы новых документов по делу Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления и умершего в тюрьме. В конце минувшей недели были опубликованы 3 миллиона страниц, 180 тысяч фото и 2 тысячи видео.Отвечая на вопрос о последствиях скандала, эксперт связал его с обязательствами президента США. "Обещание Трампа провести полноценное расследование дела Эпштейна не выполнено", — констатировал Дробницкий.Он напомнил о важности этого вопроса для победы на выборах. "Дело Эпштейна было одним из факторов победы на выборах в 2024 году. Поэтому MAGA-избиратели и MAGA-спонсоры могут чувствовать себя обманутыми", — пояснил политолог.По его словам, провал в этом вопросе имеет фундаментальное значение. "Дело Эпштейна — это предельное моральное обвинение со стороны, будем говорить громко, народа по отношению к элитам", — заявил эксперт. Дробницкий подчеркнул, что неспособность Трампа разобраться со скандалом показывает его слабость перед избирателями. "Таким образом и дело Эпштейна стало ушатом холодной воды для MAGA, потому что показало, что элита не сломлена. Если Трамп с ней сделать ничего не может, значит, на этом этапе с MAGA-революцией можно попрощаться", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Прощай MAGA? Дмитрий Дробницкий о том, как дело Эпштейна остановило революцию Трампа в США" на сайте Украина.ру.Вся шокирующая правда о деле Эпштейна — в авторской статье Павла Котова "Пожиратели младенцев, Зеленский и при чем здесь Пугачева: как прочитать досье Эпштейна и не сойти с ума" на сайте Украина.ру.
‼ Трамп недоволен тем, что постоянно упоминается в файлах Эпштейна
‼ Трамп недоволен тем, что постоянно упоминается в файлах Эпштейна - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Невыполненное Дональдом Трампом предвыборное обещание провести расследование по делу Эпштейна подрывает доверие его электората. Для сторонников MAGA это предательство базовых принципов, так как скандал стал символом морального падения элит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
На днях Департамент юстиции США опубликовал миллионы новых документов по делу Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления и умершего в тюрьме. В конце минувшей недели были опубликованы 3 миллиона страниц, 180 тысяч фото и 2 тысячи видео.
Отвечая на вопрос о последствиях скандала, эксперт связал его с обязательствами президента США. "Обещание Трампа провести полноценное расследование дела Эпштейна не выполнено", — констатировал Дробницкий.
Он напомнил о важности этого вопроса для победы на выборах. "Дело Эпштейна было одним из факторов победы на выборах в 2024 году. Поэтому MAGA-избиратели и MAGA-спонсоры могут чувствовать себя обманутыми", — пояснил политолог.
По его словам, провал в этом вопросе имеет фундаментальное значение. "Дело Эпштейна — это предельное моральное обвинение со стороны, будем говорить громко, народа по отношению к элитам", — заявил эксперт.
Дробницкий подчеркнул, что неспособность Трампа разобраться со скандалом показывает его слабость перед избирателями. "Таким образом и дело Эпштейна стало ушатом холодной воды для MAGA, потому что показало, что элита не сломлена. Если Трамп с ней сделать ничего не может, значит, на этом этапе с MAGA-революцией можно попрощаться", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Прощай MAGA? Дмитрий Дробницкий о том, как дело Эпштейна остановило революцию Трампа в США" на сайте Украина.ру.
Вся шокирующая правда о деле Эпштейна — в авторской статье Павла Котова "Пожиратели младенцев, Зеленский и при чем здесь Пугачева: как прочитать досье Эпштейна и не сойти с ума" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния