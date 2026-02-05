https://ukraina.ru/20260205/sovet-mira-sozdaet-pobezhdennyy-pochemu-moskva-prokhladno-vstretila-predlozhenie-trampa--ischenko-1075222985.html
"Совет мира создает побежденный": почему Москва прохладно встретила предложение Трампа — Ищенко
"Совет мира создает побежденный": почему Москва прохладно встретила предложение Трампа — Ищенко - 05.02.2026 Украина.ру
"Совет мира создает побежденный": почему Москва прохладно встретила предложение Трампа — Ищенко
За вступление в Совет мира Трампа требуется взнос в миллиард долларов, который не дает реальных преимуществ. Россия, предложившая взять эти средства из замороженных активов, заняла выжидательную позицию, чтобы не обострять отношения с США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о предложении президента России использовать замороженные активы для взноса в Совет мира, эксперт сделал уточнение. "[Президент России Владимир] Путин не такой уж хитрый ход сделал. Никакой хитрости там нет", — заявил Ищенко.Он подробно объяснил, что за миллиард можно получить что-то вроде постоянного членства в этом Совете. Оно ничего не дает, кроме того, что вас не будут ротировать. По словам Ищенко, Москва заняла дипломатичную позицию по более веской причине. России надо было отказаться от вступления в Совет таким образом, чтобы не послать США. Трамп человек обидчивый, и нам с ним ссориться пока что невыгодно, добавил политолог. "Может быть, он сам с нами поссорится, но пока что мы не собираемся этот процесс инициировать. Поэтому мы сказали, что будем думать. И до сих пор думаем", — подытожил собеседник издания.
"Совет мира создает побежденный": почему Москва прохладно встретила предложение Трампа — Ищенко
За вступление в Совет мира Трампа требуется взнос в миллиард долларов, который не дает реальных преимуществ. Россия, предложившая взять эти средства из замороженных активов, заняла выжидательную позицию, чтобы не обострять отношения с США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о предложении президента России использовать замороженные активы для взноса в Совет мира, эксперт сделал уточнение. "[Президент России Владимир] Путин не такой уж хитрый ход сделал. Никакой хитрости там нет", — заявил Ищенко.
Он подробно объяснил, что за миллиард можно получить что-то вроде постоянного членства в этом Совете. Оно ничего не дает, кроме того, что вас не будут ротировать.
"А без миллиарда вас могут ротировать. Это Трамп будет решать, кого выгнать через три года, а потом опять пригласить. Короче говоря, за миллиард вам дадут то же самое кресло. Просто скажут, что оно почетнее", — сказал обозреватель.
По словам Ищенко, Москва заняла дипломатичную позицию по более веской причине. России надо было отказаться от вступления в Совет таким образом, чтобы не послать США. Трамп человек обидчивый, и нам с ним ссориться пока что невыгодно, добавил политолог.
"Может быть, он сам с нами поссорится, но пока что мы не собираемся этот процесс инициировать. Поэтому мы сказали, что будем думать. И до сих пор думаем", — подытожил собеседник издания.