"Совет мира создает побежденный": почему Москва прохладно встретила предложение Трампа — Ищенко

"Совет мира создает побежденный": почему Москва прохладно встретила предложение Трампа — Ищенко

За вступление в Совет мира Трампа требуется взнос в миллиард долларов, который не дает реальных преимуществ. Россия, предложившая взять эти средства из замороженных активов, заняла выжидательную позицию, чтобы не обострять отношения с США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Отвечая на вопрос о предложении президента России использовать замороженные активы для взноса в Совет мира, эксперт сделал уточнение. "[Президент России Владимир] Путин не такой уж хитрый ход сделал. Никакой хитрости там нет", — заявил Ищенко.Он подробно объяснил, что за миллиард можно получить что-то вроде постоянного членства в этом Совете. Оно ничего не дает, кроме того, что вас не будут ротировать. По словам Ищенко, Москва заняла дипломатичную позицию по более веской причине. России надо было отказаться от вступления в Совет таким образом, чтобы не послать США. Трамп человек обидчивый, и нам с ним ссориться пока что невыгодно, добавил политолог. "Может быть, он сам с нами поссорится, но пока что мы не собираемся этот процесс инициировать. Поэтому мы сказали, что будем думать. И до сих пор думаем", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет" на сайте Украина.ру.Также на тему Совета мира — в материале "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.

