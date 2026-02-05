"Совет мира создает побежденный": почему Москва прохладно встретила предложение Трампа — Ищенко - 05.02.2026 Украина.ру
"Совет мира создает побежденный": почему Москва прохладно встретила предложение Трампа — Ищенко
"Совет мира создает побежденный": почему Москва прохладно встретила предложение Трампа — Ищенко
За вступление в Совет мира Трампа требуется взнос в миллиард долларов, который не дает реальных преимуществ. Россия, предложившая взять эти средства из замороженных активов, заняла выжидательную позицию, чтобы не обострять отношения с США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о предложении президента России использовать замороженные активы для взноса в Совет мира, эксперт сделал уточнение. "[Президент России Владимир] Путин не такой уж хитрый ход сделал. Никакой хитрости там нет", — заявил Ищенко.Он подробно объяснил, что за миллиард можно получить что-то вроде постоянного членства в этом Совете. Оно ничего не дает, кроме того, что вас не будут ротировать. По словам Ищенко, Москва заняла дипломатичную позицию по более веской причине. России надо было отказаться от вступления в Совет таким образом, чтобы не послать США. Трамп человек обидчивый, и нам с ним ссориться пока что невыгодно, добавил политолог. "Может быть, он сам с нами поссорится, но пока что мы не собираемся этот процесс инициировать. Поэтому мы сказали, что будем думать. И до сих пор думаем", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет" на сайте Украина.ру.Также на тему Совета мира — в материале "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.
"Совет мира создает побежденный": почему Москва прохладно встретила предложение Трампа — Ищенко

04:10 05.02.2026
 
За вступление в Совет мира Трампа требуется взнос в миллиард долларов, который не дает реальных преимуществ. Россия, предложившая взять эти средства из замороженных активов, заняла выжидательную позицию, чтобы не обострять отношения с США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о предложении президента России использовать замороженные активы для взноса в Совет мира, эксперт сделал уточнение. "[Президент России Владимир] Путин не такой уж хитрый ход сделал. Никакой хитрости там нет", — заявил Ищенко.
Он подробно объяснил, что за миллиард можно получить что-то вроде постоянного членства в этом Совете. Оно ничего не дает, кроме того, что вас не будут ротировать.
"А без миллиарда вас могут ротировать. Это Трамп будет решать, кого выгнать через три года, а потом опять пригласить. Короче говоря, за миллиард вам дадут то же самое кресло. Просто скажут, что оно почетнее", — сказал обозреватель.
По словам Ищенко, Москва заняла дипломатичную позицию по более веской причине. России надо было отказаться от вступления в Совет таким образом, чтобы не послать США. Трамп человек обидчивый, и нам с ним ссориться пока что невыгодно, добавил политолог.
"Может быть, он сам с нами поссорится, но пока что мы не собираемся этот процесс инициировать. Поэтому мы сказали, что будем думать. И до сих пор думаем", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: США при Трампе отличаются от Украины только размером и наличием у них ядерных ракет" на сайте Украина.ру.
Также на тему Совета мира — в материале "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.
