https://ukraina.ru/20260205/filial-ostrova-epshteyna-detskoe-rabstvo-i-ray-dlya-pedofilov-prodast-li-zelenskiy-ukrainu-1075243130.html

Филиал острова Эпштейна. Детское рабство и рай для педофилов. Продаст ли Зеленский Украину извращенцам

Филиал острова Эпштейна. Детское рабство и рай для педофилов. Продаст ли Зеленский Украину извращенцам - 05.02.2026 Украина.ру

Филиал острова Эпштейна. Детское рабство и рай для педофилов. Продаст ли Зеленский Украину извращенцам

Из Украины делают "страну Эпштейнию": сегодня руководство Верховной Рады предложило снизить минимальный возраст для заключения брака с девушкой с 16 до 14 лет.

2026-02-05T06:50

2026-02-05T06:50

2026-02-05T06:50

украина

турция

днепропетровская область

владимир зеленский

трамп и зеленский

джеффри эпштейн

нато

верховная рада

слуга народа

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103157/99/1031579945_0:0:2824:1590_1920x0_80_0_0_6b47b0536cbcba82d91286f3ac89b975.jpg

Формально речь идет о реформе Гражданского кодекса Украины, а инициатива принадлежит спикеру парламента Руслану Стефанчуку и его заместителю - лидеру партии "Слуга народа" Александру Корниенко. Они предлагают переписать статью 1478 "Право на брак", где предлагается установить, что право на брак имеют лица противоположного пола, достигшие брачного возраста. Для беременных или родивших девушек это может быть 14 лет. "По заявлению лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам, а в случае беременности женщины или рождения ею ребенка - четырнадцатилетнего возраста", - говорится в документе.О других изменениях Гражданского кодекса ничего не известно, что наводит на мысль о заметании неких неприятных для власти следов. Иначе зачем спикеру воюющей страны, да еще на фоне переговоров в Абу-Даби, озадачиваться проблемами детской беременности и сдвигать сроки вступления в брак? Да еще и спешно выносить этот документ на утверждение парламентариев? Сразу можно сформулировать несколько предположений о том, почему депутаты срочно взялись за переделку определенных статей Гражданского кодекса.Украинские гаремы в Турции - жену Зеленского подозревают в торговле детьмиПервая из них лежит на поверхности и связана с декриминализацией дел детей-сирот, которые подверглись насилию в Турции - куда их вывез "спасать от русских" Фонд под патронатом первой леди - Елены Зеленской. Напомним, что речь идет о проекте "Дети без войны", в рамках которого сироты из детдомов Днепропетровской области были вывезены и размещены в турецкой провинции Анталия. Пролоббировал проект днепропетровский бизнесмен Руслан Шостак (между прочим - холостой), который входит в список ста самых богатых людей Украины и знаком с семейством Зеленских. Региональный олигарх Шостак возглавляет один из отраслевых комитетов Совета предпринимателей при ОП, а свой успешный бизнес начинал с перепродажи жевательных резинок, купленных в чешском Луна-парке. Сейчас владеет торговыми сетями "Ева" и "Варус", их оборот - более миллиарда долларов. Возможно, в его магазинах Елена Зеленская и покупала "скумбрию по 8 гривен". Как бы то ни было, но жена Зеленского согласилась протекционировать благотворительный Фонд днепропетровского миллиардера, и под его эгидой в Турцию в 2022 году было отправлено более 3000 сирот из детдомов Днепропетровской области и детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Несовершеннолетние находились там три года и за это время благотворительность превратилась в настоящую торговлю детьми, которую, с одной стороны, поддерживала первая леди Украины, c другой - воспевала певица Тина Кароль. Любовница олигарха Коломойского* была культурным амбассадором проекта, а сейчас тихо слилась, как и менеджер Фонда Шостак. Кстати, за свое "покровительство" детскому рабству он даже орден отхватил - "За заслуги 3-й степени", жаль Кароль ничего на грудь повесить не успели в Офисе президента.А все потому, что соросята из "Следствие. Инфо" начали копать под клан Зеленских и обнародовать материалы, которые не слишком далеко ушли от пресловутых "файлов Эпштейна". Выяснилось, что днепропетровских сирот сначала разместили в курортной Анталии, деньги на их содержание давали различные коммерческие структуры. Однако, через какое-то время щедрость спонсоров иссякла, а "спасенных от войны" детей начали перевозить в отели попроще, снижать "пайку" и заставлять отрабатывать вложенные в них средства. Подростков заставляли сниматься в рекламных видео, выступать перед взрослыми, петь и танцевать. Тех, кто отказывался работать артистом, били, морили голодом, лишали свободы передвижения, отбирали телефоны и планшеты, лишая детей возможности обучения. Дальше - больше. Юных подопечных Елены Зеленской начали привлекать к уборке номеров в отеле, мойке посуды, а старших детей использовать в качестве нянек для младших. В итоге, 15-летняя Настя и 17-летняя Илона вступили в связь с турецкими мужчинами, которые работали в гостинице. Настя забеременела от 23-летнего Мами, которого наняли поваром. Илона встречалась с другим 21-летним поваром по имени Салих. Воспитатели знали об их отношениях, но не пресекали, а юные наложницы потом рассказывали, что повара их подкармливали - детям не хватало еды. Приходилось платить за кебабы и пахлаву телом. Когда страшная правда вылезла наружу и начались проверки, сотрудники проекта заставили детей подписать документы о том, что все происходившее с турецкими мужчинами было по обоюдному согласию. Кроме того, после огласки обеих несовершеннолетних отправили обратно на родину и устроили их в колледжи. Обе уже родили детей. Настя назвала дочку турецким именем Мелек и передала её в приют. Илона родила мальчика и попыталась совершить cуицид, порезав себе вены. Никакой психологической или финансовой помощи девушки не получили. Менеджер Фонда Шостак заявил, что не в курсе организации турецкого гарема с несовершеннолетними, свалив всю ответственность на сотрудников проекта. Хотя украинский омбудсмен, участвовавший в проверках условий жизни днепропетровских сирот, открыто признал - детей заставляли сниматься в рекламных роликах Фонда Шостака и выбивать деньги на свое содержание. Где и кому показывали видео с юными украинцами и украинками - неизвестно, но легко можно предположить, что они могли растопить сердца и открыть кошельки педофилов из разных уголков мира. Это подтверждает и публикация международного расследовательского проекта OCCRP, и данные украинских СМИ. Сама же Елена Зеленская хранит молчание по поводу фактической торговли украинскими детьми-сиротами, в то время как придворная пресса отстирывает белый костюм первой леди - дескать, ни супруга Зеленского, ни украинское государство прямого отношения к работорговле не имели. Государство лишь оказало моральную поддержку, а жена "боневтика" договорилась с первой леди Турции Эмине Эрдоган о размещении эвакуированных детей. Впрочем, никакие оправдания тут не помогут, особенно в свете мирового скандала с файлами Эпштейна, в ходе которого уже выяснилось, что министры и принцы, финансисты и президенты пользовали на острове "Содома и Гоморры" украинских детей. Семейка Зеленского явно была в тренде и как могла подыгрывала глобалистам-извращенцам, в том числе, передавая им украинских сирот. Пока обнажилась лишь вершина айсберга, но кто его знает, сколько еще беременных девочек и изнасилованных в Европах мальчиков после войны начнут возвращаться на Украину? А еще выяснится, что украинские чиновники и политики не отставали от своих западных кумиров в извращенности и разврате. Вот тут и пригодится закон Стефанчука, согласно которому допускаются сексуальные отношения с подростками - если потом "срам" прикроют браком. Это даже выгодно педофилам: официально оформить брак с "лолиткой" и продолжать заниматься паскудством под защитой украинского закона. Так что еще раз повторим: закон ВР направлен на создание в поствоенной Украине благоприятных условий для тех, кому путь на остров Эпштейна сейчас закрыт. Не исключено, что таким образом Зеленский обещает своим покровителям продолжение утех на "острове Украина" - если в качестве гарантий ему будет обещана помощь с победой на выборах и признание их результатов. А в том, что извращенцы знают нутро Зеленского, cомневаться не приходится. В рассекреченных файлах Эпштейна обнаружены новые упоминания об экс-клоуне. В переписке с американским экономистом Ларри Саммерсом от 2019 года Эпштейн называет Зеленского восточноевропейским авантюристом, разыгрывающим дешёвую комедию на теме украинской "потужности". Правда, Эпштейн выразил сомнения в том, что Зеленский может быть вторым Рейганом: "Понимает ли он вообще, что делает? Он выглядит как типичный восточноевропейский авантюрист, играющий на теме украинской гордости, при этом являясь галахическим евреем. Очевидно, что для избирателей это дешёвая комедия, но это вызывает тревогу, когда он начинает разыгрывать всё это перед нашими инвесторами". В общем, и спонсоры и кукловоды украинского актора изначально были в курсе его умственных и менеджерских способностей, отчего же им сомневаться в том, что еврей Зеленский без всяких колебаний продаст детей гоев и для секса, и для магических ритуалов и для органов. Дали бы цену хорошую…В 14 лет можно и в постель, и на фронтВторая причина, по которой украинские депутаты занялись срочным понижением брачного возраста, кроется в новых возможностях для пополнения мобилизационного ресурса. Нынешняя ситуация с ТЦК и отловленным им "мясом" близка к катастрофической - в учебку попадают либо откровенные наркоманы, либо непригодные для штурмов "хроники" и старики. Но понижение предельного возраста для мобилизации может обернуться социальным взрывом. В 2024 году с трудом прошел закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет, тем не менее, вопрос снижения призывного возраста активно обсуждается и в кулуарах власти и в силовых структурах, особенно на фоне обещаний главкома ВСУ Сырского организовать очередной "контрнаступ". Да и недавнее выступление генсека НАТО Марка Рютте перед украинским парламентом, не оставляет сомнений в желании Альянса еще пару годиков повоевать с Россией украинскими руками. Очень молодыми руками. Взамен Рютте пообещал ВСУ поддержку НАТО на море и в воздухе, а также ввод иностранных военных контингентов на Украину. Но все эти "гарантии" не отменяют ключевого факта: сухопутные боевые действия предполагают постоянное восполнение личного состава - за счёт всё более молодых возрастных групп. И те, кто эти группы будут бросать в окопы, смогут опереться на закон Стефанчука: если можно заключать брак в 14 лет, то почему в этом же возрасте нельзя воевать за Украину? Тем более, что ряд радикальных политиков, вроде лидера "Братства" Дмитрия Корчинского** давно выступают с подобными предложениями. "Если страна будет на грани уничтожения, можно снизить возраст мобилизации до 14 лет. В этом возрасте молодой человек уже может поднять автомат. Мы знаем прогрессивные страны Центральной Африки, где дети воюют с 12-14 лет", - заявлял "браток" в конце прошлого года.Украинские девочки - жены для мусульман-гастарбайтеров?Третья причина связана с катастрофической демографической ситуацией в стране. Все понимают, что в случае завершения конфликта и включения плана восстановления Украины стране понадобятся рабочие руки. За пределы Украины выехало около 10 миллионов трудоспособных граждан и большинство из них не намерено возвращаться в Руину. Так, поездивший по Канаде комик-волонтер Сергей Притула скорбно констатировал, что диаспоряне не рвутся в вышиванках отстраивать Неньку, которую предпочитают любить издалека. В свою очередь, британские СМИ пишут, что в Англии проживает более 60 000 украинских детей, которые вместе с родителями видят свое будущее исключительно в Соединенном королевстве и очень боятся, что после завершения войны их выдавят обратно в Украину. Аналогичная ситуация и в Польше, и в Чехии, и в других европейских странах.Ну, а украинские работодатели давно не скрывают, что делают ставку на привозную рабочую силу: филиппинцев, индусов, пакистанцев. По прогнозу президента Киевской школы экономики, бывшего министра экономики Тимофея Милованова, Украине потребуется не менее 10 миллионов гастарбайтеров."Миллионов 10 трудовых мигрантов. Готовьтесь к новой Украине. Если мы сами не научимся быть умнее, будем импортировать не десятками тысяч, а миллионами. В основном на рабочие профессии. Посмотрите, сколько у нас пенсионеров, посчитайте соотношение между теми, кто работает, и теми, кто вышел на пенсию. Это критично", - объяснял соросенок осенью прошлого года. Из-за дефицита работников предприятия уже начали завозить трудовых мигрантов из Бангладеш, Пакистана и других стран, признал депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Богдан Кицак.По оценкам экспертов украинского Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, численность работоспособного населения в стране летом 2024 года уменьшилась на 40% по сравнению с 2021 годом. В общем, без мусульманских рабочих рук не обойтись. И закон Стефанчука о "понижении" брачного возраста готовится, в том числе, c прицелом на ситуацию, когда Украину заполонят рабочие неславянской внешности и вероисповедания. На этом фоне обсуждение поправок в Гражданский кодекс, допускающих заключение брака с 14 лет, приобретает дополнительное измерение. Формально такие изменения подаются как гармонизация норм и реформа гражданско-правовых отношений, однако фактически они снижают возраст социального взросления и размывают существующие защитные барьеры для несовершеннолетних. "Еще осталось ввести временный брак, как в некоторых мусульманских странах: женился на 14-летней, пожил с ней пару месяцев и пошел искать другую, помоложе", - возмущаются новой законодательной инициативой украинцы и указывают, что последствием такого шага станет узаконенное детское рабство и рост извращенных отношений, где подростки окажутся в заведомо слабой позиции. "А что, девочек в 13 лет замуж за мусульман, мальчиков с 18 -утилизировать на фронте, земли американцам, море - британцам, работу - индусам, и никаких проблем. Можно в ЕС и в НАТО вступать", - констатируют оставшиеся еще на Украине граждане.*- внесен в список экстремистов и террористов**-внесен в список экстремистов и террористов

украина

турция

днепропетровская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

украина, турция, днепропетровская область, владимир зеленский, трамп и зеленский, джеффри эпштейн, нато, верховная рада, слуга народа, эксклюзив