Тайная жизнь Андрея Ермака. Что делали колумбийские колдуны на запорожском фронте

Скандал в "благородном семействе", хотя, если честно, ни очень-то благородном и ни очень-то семействе. Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь Зеленского и советница Ермака, внезапно выкатила обвинения в оккультизме в адрес экс-главы офиса президента Украины и человека, который до сих пор остаётся в числе ключевых советчиков Зеленского.

Причём рассказала она всё это без особых экивоков: про общение с разного рода колдунами, про какие-то браслеты, которые по девять дней лежали на покойниках, а потом которые якобы носил Ермак, про кукол, хранящихся в сундуках, про шаманов и магов из Грузии, Израиля, Латинской Америки. В общем, букет ещё тот, прямо скажем, специфический.Я с этим вопросом в своё время разбирался. Более того, кое-какие интересные детали про Ермака мне уже доводилось озвучивать и в материалах, посвящённых лично ему, и в более широких аналитических текстах, в том числе в контексте причин преследования канонического православия на Украине, помимо чисто политической составляющей. И здесь, конечно, нужно смотреть шире. Формально Ермак - фигура уходящая. Его людей почти везде повыбивали. Те, кто ещё остался, стараются держать дистанцию. У него проблемы с ГБР (Государственное бюро расследований Украины - Ред.), проблемы с СБУ, проблемы с НАБУ, от которого он фактически прячется, числясь мобилизованным, то ли где-то в беспилотных подразделениях, то ли в СВР (Служба внешней разведки Украины - Ред.). Вроде бы сбитый лётчик. Но не всё так просто. Он по-прежнему остаётся личным советником Зеленского в частном, индивидуальном режиме. Он по-прежнему имеет к нему прямой доступ. И в этом смысле списывать его со счетов рано.История Ермака вообще крайне показательная с точки зрения всей этой украинской "элиты", за редкими исключениями. Элиты прогнившей, извращённой, насквозь деформированной. Именно эта внутренняя гниль во многом и стала причиной того, что сегодня происходит. Когда люди далеко заходят по пути утраты человеческого облика, я уже не говорю о морали и этике, когда они полностью отрываются от здравого смысла и элементарного приличия, для них становится вполне естественным превращаться в людоедов и кровопийц, спокойно отправляющих миллионы людей в мясорубку ради собственного выживания и сохранения власти. Речь о населении несчастного клочка земли, части русской цивилизации, превращённой в АнтиРоссию, в химеру под названием "Украина". И вот когда речь заходит об откровенно эзотерических, оккультных и даже сатанинских практиках, всё это перестаёт выглядеть случайным. История, рассказанная Мендель, не возникла на пустом месте. Кое-что из этого и раньше просачивалось в разных формах, не один раз. Не является тайной и нетрадиционная сексуальная ориентация Ермака. Откровенный содомит, окруживший себя подобными персонажами в самых разных сферах власти. Такой своеобразный негативный кадровый отбор. И про характер его отношений с Зеленским, и про степень влияния на него уже сказано немало.Но есть один момент, который стоит ещё раз зафиксировать. Я об этом говорил и раньше. Ермак уже много лет, как минимум с 2018–2019 годов, а возможно и раньше, состоит в католическом ордене "Неокатехуменат". Это не просто религиозное движение. Это структура, которую нередко называют "новыми иезуитами". Создан этот орден в шестидесятые годы в Испании. По большому счёту, это одна из ветвей глубинного Ватикана, его специфическая разведывательная и кадровая сеть, особенно активная в Латинской Америке и Восточной Европе. Туда принимают не столько воцерковлённых людей, сколько полезных и нужных Ватикану функционеров, далёких от реальной веры, но пригодных для политических и геополитических задач. И Ермак в эту логику вписывается идеально. Во многом именно этим и была обусловлена история перерождения Ермака уже в политическом смысле. Всё больше фактов указывает на то, что именно внутри этого ордена происходили ключевые коммуникации, которые в итоге привели к его вербовке британской разведкой МI6. Его куратором тогда стал Ричард Мур, уже ушедший глава службы, которого впоследствии сменила Блейз Метравели.И именно по этой линии, в том числе, выстроилась цепочка крайне неприятных и отвратительных событий, связанных с преследованием канонического православия на Украине и прежде всего Украинской Православной Церкви Московского патриархата. Разумеется, роль Варфоломея Константинопольского здесь никто не преуменьшает. Но важно понимать, что Ермак был не просто исполнителем, он был активным проводником этой линии и с подачи Лондона и Ватикана.Я лично слышал его слова: "А что там этот патриарх Кирилл? Вот если бы папу Римского удалось в Киев привезти, вот это было бы дело". И в этих фразах как раз очень хорошо проявляется суть. Человек глубоко нездоровый, внутренне извращённый, он даже собственный католицизм, собственную формальную веру облекал в крайне специфические формы.Поэтому вся эта история с латиноамериканскими колдунами совсем не случайна. Когда публикация Мендель вышла, я специально поинтересовался, о чём, собственно, идёт речь и откуда растут ноги. И вот что мне тогда рассказали про события 2023 года. Вполне возможно, что именно по линии этого ордена неоиезуитов состоялись контакты Банковой с очень влиятельными людьми в Колумбии. В этом смысле совершенно не выглядит случайным и нынешнее присутствие большого количества колумбийских наёмников на Украине. Более того, существует устойчивое мнение, что именно колумбийцы сегодня составляют самую многочисленную группу иностранных боевиков в составе интернационального легиона и других подразделений ВСУ, теробороны и Нацгвардии. Так вот, в 2023 году, как мне рассказывали, в Киев прибыла целая делегация колдунов и шаманов из Колумбии. Причём это были не представители каких-то синкретических народных верований, которых в Колумбии действительно много, вроде кубинской Сантерии или культа Марии Лионсы, этой смеси индейских и африканских традиций с бытовым католицизмом. Нет. Речь шла о людях, связанных с откровенно тёмными культами. Культ смерти, культ силы, культ войны. В мае 2023 года, по этим сведениям, в течение недели в Киеве проходили различные ритуалы. Ходят слухи и о жертвоприношениях, но в детали я сейчас сознательно не углубляюсь. После этого эта группа отправилась на Запорожское направление, где также некоторое время находилась и проводила целую серию аналогичных обрядов.И всё это, повторюсь, ложится в одну и ту же логику. В логику деградации, оккультной подмены смыслов, утраты любых моральных и этических ориентиров. Когда политика, спецслужбы, война и религиозные структуры переплетаются с подобной мистикой, это уже признак системного разложения власти, а не отдельных странных эпизодов. Думаю, никому не нужно отдельно напоминать, что июнь 2023 года это тот самый печально известный для киевского режима "контрнаступ". И что Ермак вот таким своеобразным, извращённым способом пытался получить поддержку неких "потусторонних сил" в рамках этой авантюры. Результат, как мы помним, оказался прямо противоположным ожидаемому. Полный провал, катастрофические потери, стратегический тупик. Говорят, что после этого Ермак разочаровался в колумбийских шаманах и колдунах и переключился на представителей оккультных кругов из других стран, из других направлений этого специфического "рынка услуг". Смешно? Нет, на самом деле совсем не смешно. И здесь стоит сделать небольшое отступление от конкретной фигуры Ермака. Потому что вообще различного рода оккультизм, псевдорелигия, сатанизм и культовые практики буйным цветом цветут внутри украинских силовых структур, особенно в среде бывших националистических и неонацистских батальонов. Там эта тема давно стала частью внутренней субкультуры. Более того, подобные практики в ряде случаев доходят до вполне реальных жертвоприношений, как минимум животных. Мне доводилось слышать от людей, заслуживающих доверия, что, например, в так называемых "детских лагерях" "Азова" на глазах у детей проводились подобные ритуалы с убийством животных. И после этого возникает совершенно закономерный вопрос: чего вообще ждать от психики этих детей, которые потом оказываются на фронте, с уже сломанными, исковерканными моральными ориентирами. Поэтому весь этот глубинный оккультизм украинских неонацистских, радикальных и националистических структур совершенно не случаен. Это не экзотика и не маргиналия. Это элемент их внутренней идеологии и мировоззрения. Более того, исторические аналогии напрашиваются сами собой. В Третьем рейхе точно так же буйным цветом цвёл оккультизм. "Аненербе", общество "Туле", эзотерические культы, мистификация истории, псевдодуховные практики, всё это было частью идеологического фундамента нацизма. Так что здесь мы имеем дело, по сути, с прямым наследием. С "достойными" потомками тех самых нацистов, только в современной, деградировавшей, постсоветской оболочке.Ну так вот, вернёмся к Ермаку. Как мне рассказывают, после большого разочарования в колумбийских шаманах и колдунах он попросил присылать ему уже не "духовных наставников", а просто боевиков. Причём в подавляющем большинстве представителей известных колумбийских наркокартелей. Эти люди проходили и проходят подготовку на территории Украины, получают там вполне конкретные навыки, необходимые им для противодействия правоохранительным органам и военным в своем регионе, а заодно решают текущие задачи и зарабатывают деньги. А денег у верхушки киевского режима, как известно, более чем достаточно, по масштабам уже вполне сопоставимо с оборотами наркоструктур.Дальше, по той информации, которой я располагаю, Ермак всё глубже уходил в разного рода мистические и псевдорелигиозные практики. История, о которой рассказывала Мендель, про "колдунов из Израиля", на самом деле про околокаббалистические круги. Именно из них в Киеве сформировался довольно широкий круг персонажей, которые регулярно проводят всевозможные мероприятия подобного толка. И Ермак в этом мутном потоке был одной из самых заметных фигур. Кстати, если кто-то запамятовал, печально известный Гордон* построил значительную часть своей карьеры именно на магах, гадалках, астрологах, медиумах и прочих подобных персонажах. Он продолжает на этом зарабатывать и продолжает поставлять этих "специалистов" украинской политической среде. И Киев сегодня буквально наводнён всевозможными шарлатанами, колдунами и "проводниками энергий", которые массово окучивают политиков и бизнесменов. Это, впрочем, закономерно. Во времена декаданса, во времена морального разложения, когда власть и обслуживающие её группы совершают откровенно безнравственные, безбожные поступки, именно такие течения начинают бурно расцветать. В такие периоды общество тянется не к ответственности и рациональности, а к мистике, суевериям и иллюзиям. Киев сегодня буквально пузырится всем этим, как выгребная яма, в которую бросили дрожжи.И в этом смысле Ермак был одним из главных "заводил" киевского режима по части каббалистических и прочих оккультных практик. Причём здесь есть весьма пикантный момент. Человек, состоящий в католическом ордене, на своей англоязычной странице в Википедии разумеется, с его же подачи представлен как еврей и едва ли не как иудей. Такой вот многоликий Янус. Дальше, по тем же источникам, разочаровавшись в колумбийских "специалистах", Ермак начал активно увлекаться культом вуду. Причём не в религиозном виде, а в его луизианском, новоорлеанском изводе (колдовство, зомби, жертвоприношения). Существует информация, что в элитном посёлке Козин, к югу от Киева, с 2024 года в дорогом особняке, привезённый Ермаком поселился хунган - жрец культа вуду, и даже бокор, то есть чёрный колдун. С этим персонажем Ермак, по слухам, регулярно встречался. И вот та самая история про куклы, хранящиеся в сундуке, о которых говорила Мендель, как раз укладывается в эту картину. Это классический атрибут культа вуду, так называемые куклы-посредники. Ну и, наконец, ходят слухи, что этот "специалист" делится с Ермаком не только "магической силой", но и, так сказать, жизненной энергией. Думаю, все прекрасно понимают, о чём идёт речь, особенно с учётом известного бэкграунда самого Ермака.Ну и возвращаясь к вопросу, с которого я начинал, к теме украинской элиты. За годы работы в украинском политическом поле мне довелось наслушаться самых разных историй, в том числе откровенно отвратительных. В них фигурировали и Арсений Яценюк, и Пётр Порошенко*, и многие другие персонажи. Истории были такого уровня мерзости, что они точно не для печати и точно не для публичного обсуждения. Для меня, впрочем, в этом нет ничего удивительного, зная абсолютно гнилую, прогнившую их натуру. Люди, которые переродились вместе с этой химерой под названием "Украина", по большому счёту, сохранили только внешнюю оболочку. Всё человеческое в них давно выжжено. Всё то зло, всё то горе, которое они принесли своему населению, своему народу, для них в каком-то смысле стало даже благом, если учитывать, какие гигантские состояния они построили на крови, на несчастье, на разрушенной стране. Они просто ограбили эту бедолашную Украину, превратив её в источник личного обогащения, в территорию для выкачивания ресурсов, денег и человеческих жизней. И ждать от этих людей сейчас какого-то возвращения к нормальному человеческому облику после окончания войны наивно и бессмысленно. Этого не будет. Это сгнившие люди, сгнившая псевдоэлита, от которой ничего доброго ждать не приходится. Я очень надеюсь, что совокупность самых разных факторов в конечном итоге поставит на них крест, зачеркнёт эту страницу истории Восточной Европы и русской земли. Потому что иначе этот нарыв так и будет отравлять всё вокруг.Пожалуй, на этом достаточно и про Ермака, и про всех этих персонажей. Делать здесь какие-то отдельные выводы нет смысла они уже давно сформулированы. Здесь не будет никакой морали и никакого пафоса. Всё предельно ясно. Это предельно циничные, предельно извращённые существа, которые существуют исключительно за счёт чужой крови и чужого горя.Андрей Ермак, биография*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

