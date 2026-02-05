"Идти в наступление некому": эксперт о том, почему Украина закрывает участки фронта одними дронами
Острая нехватка живой силы вынуждает Украину планировать оборону целых участков фронта только с помощью дронов. При этом личный состав ВСУ сосредотачивается на тех направлениях, где готовятся наступательные действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
В беседе с журналистом эксперт объяснил, что ставка ВСУ на дроны в обороне — не преимущество, а следствие банальной нехватки солдат. "Но этот подход связан с тем, что у Украины нет личного состава, чтобы закрыть линию соприкосновения", — заявил Кнутов.
По его словам, это определяет тактику противника. На некоторых участках ВСУ планируют держать оборону с помощью дронов, потому что некому идти в наступление, пояснил собеседник Украина.ру.
"А личный состав сосредоточивать на перспективных направлениях, где готовятся наступательные действия. А личный состав сосредоточивать на перспективных направлениях, где готовятся наступательные действия", — добавил эксперт.
По мнению Кнутова, это позволит российскому командованию вычислять вероятные направления ударов. "Мы тоже знаем тактику килл-зоны и используем ее. Последние операции проводятся уже с расчетом выявления пунктов управления беспилотниками", — заключил собеседник издания.
