https://ukraina.ru/20260205/idti-v-nastuplenie-nekomu-ekspert-o-tom-pochemu-ukraina-zakryvaet-uchastki-fronta-odnimi-dronami-1075196905.html

"Идти в наступление некому": эксперт о том, почему Украина закрывает участки фронта одними дронами

"Идти в наступление некому": эксперт о том, почему Украина закрывает участки фронта одними дронами - 05.02.2026 Украина.ру

"Идти в наступление некому": эксперт о том, почему Украина закрывает участки фронта одними дронами

Острая нехватка живой силы вынуждает Украину планировать оборону целых участков фронта только с помощью дронов. При этом личный состав ВСУ сосредотачивается на тех направлениях, где готовятся наступательные действия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-02-05T05:20

2026-02-05T05:20

2026-02-05T05:20

новости

украина

купянск

россия

юрий кнутов

вооруженные силы украины

украина.ру

бпла

война на украине

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/03/1075143769_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_2a9a929b7b7e47f72c00a7a8c6b91e8e.jpg

В беседе с журналистом эксперт объяснил, что ставка ВСУ на дроны в обороне — не преимущество, а следствие банальной нехватки солдат. "Но этот подход связан с тем, что у Украины нет личного состава, чтобы закрыть линию соприкосновения", — заявил Кнутов.По его словам, это определяет тактику противника. На некоторых участках ВСУ планируют держать оборону с помощью дронов, потому что некому идти в наступление, пояснил собеседник Украина.ру.По мнению Кнутова, это позволит российскому командованию вычислять вероятные направления ударов. "Мы тоже знаем тактику килл-зоны и используем ее. Последние операции проводятся уже с расчетом выявления пунктов управления беспилотниками", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: Когда закончится битва за Купянск, ВСУ попытаются сдержать прорыв России к Запорожью" на сайте Украина.ру.

украина

купянск

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, купянск, россия, юрий кнутов, вооруженные силы украины, украина.ру, бпла, война на украине, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, главные новости, главное