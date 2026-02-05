Трамп попытается нанести Тегерану "болезненный укол", чтобы поднять свой рейтинг — Кнутов - 05.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260205/tramp-popytaetsya-nanesti-tegeranu-boleznennyy-ukol-chtoby-podnyat-svoy-reyting--knutov-1075205476.html
Трамп попытается нанести Тегерану "болезненный укол", чтобы поднять свой рейтинг — Кнутов
Трамп попытается нанести Тегерану "болезненный укол", чтобы поднять свой рейтинг — Кнутов - 05.02.2026 Украина.ру
Трамп попытается нанести Тегерану "болезненный укол", чтобы поднять свой рейтинг — Кнутов
Возможность Ирана ответить несимметрично является сдерживающим фактором для США. Но велика вероятность, что Трамп попытается нанести Тегерану болезненный удар, чтобы поднять рейтинг. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-02-05T04:45
2026-02-05T04:45
новости
иран
тегеран
сша
юрий кнутов
дональд трамп
украина.ру
вооруженные силы украины
ракеты
геополитика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075202257_0:54:3449:1994_1920x0_80_0_0_4121fafd3219cd15abf9bfc12b157368.jpg
Эксперт дал развёрнутую оценку ситуации вокруг Ирана, связав внешнеполитическую угрозу с внутриполитическим кризисом в США и объяснив, что может сдержать Вашингтон.Кнутов отметил, что вероятность удара по Ирану "почти стопроцентная". По его мнению, сначала американцы должны будут подавить ПВО, а потом нанести удары по объектам атомной программы и госуправления. Зарубежные эксперты полагают, что удары будут направлены и на физическое устранение ведущих политиков, добавил собеседник Украина.ру.Кнутов пояснил, что если Иран применит эти ракеты, пострадают американские корабли и базы. А если Тегеран ударит этими ракетами по ядерному комплексу Израиля, то последствия будут тяжелыми для всего Ближнего Востока, добавил он.По словам аналитика, возможность Ирана ответить несимметрично является сдерживающим фактором. "Но думаю, что Трамп попытается нанести точный и болезненный укол, чтобы поднять свой рейтинг и показать, что США — это единственная супердержава", — подчеркнул собеседник мультимедийного издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.Также на тему геополитики — в материале "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке".
иран
тегеран
сша
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075202257_359:0:3088:2047_1920x0_80_0_0_f82fc40cbd36b89e51abadbbb1868542.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, тегеран , сша, юрий кнутов, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины, ракеты, геополитика, прогноз, аналитики, аналитика, военнаяаналитика, военный эксперт, главные новости, эксперты, ближний восток
Новости, Иран, Тегеран , США, Юрий Кнутов, Дональд Трамп, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ракеты, геополитика, прогноз, аналитики, Аналитика, ВоеннаяАналитика, военный эксперт, Главные новости, эксперты, Ближний Восток

Трамп попытается нанести Тегерану "болезненный укол", чтобы поднять свой рейтинг — Кнутов

04:45 05.02.2026
 
© AP / Vahid Salemi
- РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP / Vahid Salemi
Читать в
ДзенTelegram
Возможность Ирана ответить несимметрично является сдерживающим фактором для США. Но велика вероятность, что Трамп попытается нанести Тегерану болезненный удар, чтобы поднять рейтинг. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Эксперт дал развёрнутую оценку ситуации вокруг Ирана, связав внешнеполитическую угрозу с внутриполитическим кризисом в США и объяснив, что может сдержать Вашингтон.
Кнутов отметил, что вероятность удара по Ирану "почти стопроцентная". По его мнению, сначала американцы должны будут подавить ПВО, а потом нанести удары по объектам атомной программы и госуправления.
Зарубежные эксперты полагают, что удары будут направлены и на физическое устранение ведущих политиков, добавил собеседник Украина.ру.
"Очень много будет зависеть, как сработает Иран. У Ирана есть гиперзвуковые ракеты "Фаттах-1" и "Фаттах-2". Ни одна из этих систем не была перехвачена ни американским THAAD, ни израильским Arrow-2", — подчеркнул военный эксперт.
Кнутов пояснил, что если Иран применит эти ракеты, пострадают американские корабли и базы. А если Тегеран ударит этими ракетами по ядерному комплексу Израиля, то последствия будут тяжелыми для всего Ближнего Востока, добавил он.
По словам аналитика, возможность Ирана ответить несимметрично является сдерживающим фактором. "Но думаю, что Трамп попытается нанести точный и болезненный укол, чтобы поднять свой рейтинг и показать, что США — это единственная супердержава", — подчеркнул собеседник мультимедийного издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.
Также на тему геополитики — в материале "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранТегеранСШАЮрий КнутовДональд ТрампУкраина.руВооруженные силы УкраиныракетыгеополитикапрогнозаналитикиАналитикаВоеннаяАналитикавоенный экспертГлавные новостиэкспертыБлижний Восток
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:20"Это государственная измена, это геноцид". Эксперты и политики о ситуации в стране
06:10Однобокие гарантии, ложная сговорчивость, обманчивое обаяние бизнеса. Украина в международном контексте
06:00"Союз двух коматозников": Ищенко про перспективы вступления Украины в "нежизнеспособный" ЕС
05:50Мрачная правда о деле Эпштейна: Дробницкий о неразорвавшейся бомбе для западных элит
05:40Вероятность удара "почти стопроцентная": способен ли Иран отразить нападение США — мнение Кнутова
05:30Что происходит в Купянске: Кнутов раскрыл, почему город имеет важное значение для Сырского
05:20"Идти в наступление некому": эксперт о том, почему Украина закрывает участки фронта одними дронами
05:10"Амбиций – вагон и маленькая тележка": политолог рассказал, чем Трамп похож на Зеленского
05:00Хотеть в ЕС пожизненно и посмертно: Ищенко объяснил, почему мечта Украины стала ее трагедией
04:45Трамп попытается нанести Тегерану "болезненный укол", чтобы поднять свой рейтинг — Кнутов
04:32Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30Санкции не сломили ТЭК России: Станкевич оценил запас прочности энергосистемы страны
04:20Трамп не выполнил обещание: почему дело Эпштейна стало ушатом холодной воды для MAGA
04:18"Мрачный момент для мира": генсек ООН оценил последствия прекращения действия ДСНВ
04:10"Совет мира создает побежденный": почему Москва прохладно встретила предложение Трампа — Ищенко
04:00Экономика ЕС умирает: Ищенко объяснил, почему в Европе стремительно падает потребность в газе
03:59Посол РФ заявил об ужесточении Данией контроля за танкерами с российской нефтью
03:41Замглавы МИД Ирана встретился с послом РФ и вылетел из Тегерана в Пекин с посланием для Си Цзиньпина
03:00Москва готова к "решительным военно-техническим контрмерам": МИД РФ заявил о последствиях истечения ДСНВ
02:14"Статистика" потерь от Зеленского шокировала украинских политологов
Лента новостейМолния