Трамп попытается нанести Тегерану "болезненный укол", чтобы поднять свой рейтинг — Кнутов

Трамп попытается нанести Тегерану "болезненный укол", чтобы поднять свой рейтинг — Кнутов

Возможность Ирана ответить несимметрично является сдерживающим фактором для США. Но велика вероятность, что Трамп попытается нанести Тегерану болезненный удар, чтобы поднять рейтинг. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

Эксперт дал развёрнутую оценку ситуации вокруг Ирана, связав внешнеполитическую угрозу с внутриполитическим кризисом в США и объяснив, что может сдержать Вашингтон.Кнутов отметил, что вероятность удара по Ирану "почти стопроцентная". По его мнению, сначала американцы должны будут подавить ПВО, а потом нанести удары по объектам атомной программы и госуправления. Зарубежные эксперты полагают, что удары будут направлены и на физическое устранение ведущих политиков, добавил собеседник Украина.ру.Кнутов пояснил, что если Иран применит эти ракеты, пострадают американские корабли и базы. А если Тегеран ударит этими ракетами по ядерному комплексу Израиля, то последствия будут тяжелыми для всего Ближнего Востока, добавил он.По словам аналитика, возможность Ирана ответить несимметрично является сдерживающим фактором. "Но думаю, что Трамп попытается нанести точный и болезненный укол, чтобы поднять свой рейтинг и показать, что США — это единственная супердержава", — подчеркнул собеседник мультимедийного издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: ВСУ используют российскую тактику под Купянском, чтобы построить оборону Харькова" на сайте Украина.ру.Также на тему геополитики — в материале "Евгений Линин: Россия создает невыносимые условия в тылу Украины и готовится к серьезной войне в Африке".

