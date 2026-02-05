"Это государственная измена, это геноцид". Эксперты и политики о ситуации в стране - 05.02.2026 Украина.ру
"Это государственная измена, это геноцид". Эксперты и политики о ситуации в стране
"Это государственная измена, это геноцид". Эксперты и политики о ситуации в стране - 05.02.2026 Украина.ру
"Это государственная измена, это геноцид". Эксперты и политики о ситуации в стране
В экспертном сообществе обсуждают, долго ли киевский режим способен выдерживать удары по энергосистеме, куда на самом деле ведёт десоветизация. И думают над тем, почему киевские власти и в таких тяжёлых для Украины условиях продолжают политику разобщения народа.
Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО Игорь Мосейчук* вдруг заговорил о необходимости мира. Мотив понятен — или мир, или поражение. По его словам, при отсутствии своей ПВО, при отсутствии собственных мощностей по производству оружия Украина (киевский режим — ред.) будет технологически проигрывать эту войну РФ."Это надо чётко знать и чётко понимать. И чётко говорить о двух основных причинах этого проигрыша. Первая: вместо того, чтобы вкладывать деньги в оборонную промышленность, зелёные гниды их украли. Фактически их украли. "Фламинго" и другие вещи существуют в большей степени на бумаге, чем в реальности. Эта раз. Вторая: ставка на внешние поставки современных вооружений была изначально проигрышной", - сказал экс-нареп, пояснив, что это поставило страну в зависимость от иностранных игроков.А у внешних игроков свои игры, в которых Украина лишь инструмент.Украинский аналитик и прогнозист Владимир Стус в эфире интернет-канала Politeka предположил, что для Киева всё идет по самому худшему сценарию.Аналитик напомнил, что Россия в свое время приняла декларацию о независимости на месяц раньше, чем это сделала Украина, праздник в РФ какое-то время так и назывался – День независимости России."Независимости от кого? От Советского Союза", - сказал Стус, добавив, что это со стороны тогдашнего российского руководства было попыткой сохранения стабильности за счет уменьшения размеров, а сейчас тот же трюк пытается проделать Дональд Трамп. Может быть, проделает с тем же результатом. Во всяком случае, тенденции уже просматриваются."Как развал СССР стал реализацией стратегии сохранения за счет глубокой децентрализации, так эти же процессы уже начинаются в США", - считает аналитик. По его словам, мы становимся свидетелями "цивилизационной смуты".А что с Украиной? Тут смута в самом разгаре, но – "американское выходит из моды".Что касается катастрофической ситуации в крупных городах и в Киеве, призывов представителей нынешних властей оставаться в столице, оборонять её и рыть выгребные ямы, прогнозов, что это всё - на поколения вперед, и гражданам надо привыкнуть к такой жизни без света и канализации, то Стус отметил, что не граждане должны привыкать к таким условиям, а государство должно обеспечивать их права.Аналитик сказал, что у него есть сомнения, не попробует ли власть "сдать интересы страны" под влиянием ударов по энергосистеме. При этом, по его словам, ему нравится, что "у населения нет паники" (или просто у аналитика дома пока ещё есть свет и тепло — авт.).При этом он предположил, что если Европа прекратит поддержку Киева, то в таком случае возможно многолетнее перемирие (но не прочный мир) с РФ.А дальше? По словам эксперта, "как московское сословно-авторитарное общество показало свою полную неэффективность и несостоятельность", так точно это же показало и "украинское сословно-олигархическое общество"."В противостоянии победит тот, кто сбросит это общество, станет более демократическим, более эффективным, более рыночным", - сказал Стус, добавив, что на Украине нет сейчас рынка, тут - "сословно-монополистическая экономика, экономика дерибана и массовой тотальной коррупции".Киевский режим тем временем продолжает стирать в народе память об историческом прошлом, даже относительно недавнем. В музее Великой Отечественной войны в Киеве уничтожили надпись на русском языке – просто потому, что она на русском.Этот акт прокомментировал покинувший страну украинский журналист, правозащитник и бывший политзаключенный Руслан Коцаба. По его словам, вообще "каждая власть создаёт свою версию истории, которая ей выгодна"."Это происходит везде. Но проблема в том, что в Украине этот миф строится на отрицании общего прошлого и на противопоставлении людей", - сказал он в беседе с журналистом Александром Лазаревым."Директор музея – не злодей, он просто глубоко запуганный человек, который хочет сохранить работу в условиях, когда власть требует определённой картины мира", - сказал правозащитник, чьи слова приводит ресурс "Говорит Европа".Коцаба добавил, что этот глубоко запуганный и затравленный властью человек просто хочет умереть спокойно, а не с проломленным черепом – и потому "отбивает молотком не просто буквы, а память, которая объединяла людей".При этом он предположил, что и эти медные буквы будут утилизированы с выгодой для кого-то, как это уже не раз происходило при сносе памятников и памятных знаков.Что касается переписывания истории, Коцаба подчеркнул, что "так было всегда", любая власть формирует свою версию истории, свои исторические мифы, подстраивает историю под себя, но сегодня историческая политика стала на Украине инструментом разобщения народа.В этом и заключается задача нынешних украинских властей, и они с этой задачей успешно справляются. Объективности ради надо отметить, что и в РФ процесс десоветизации продолжается, хотя и в несколько других, более мягких формах. Что сути не меняет.Правозащитник также отметил, что как в свое время Петлюра и прочие временные вожди оказались за границей, точно так же разбегутся и "вот эти все (нынешние власти – ред.)… потому что они утилизировали украинский народ ради своих циничных… финансовых интересов".Коцаба предрёк, что со временем все эти люди будут осуждены, пусть и заочно, по той же статье, по которой хотели сломать его – именно они являются настоящими изменниками, "потому что то, что они делают, это государственная измена, это геноцид".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Все города Украины станут непригодными для жизни". В экспертном сообществе обсуждают, долго ли киевский режим способен выдерживать удары по энергосистеме, куда на самом деле ведёт десоветизация. И думают над тем, почему киевские власти и в таких тяжёлых для Украины условиях продолжают политику разобщения народа.
Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО Игорь Мосейчук* вдруг заговорил о необходимости мира. Мотив понятен — или мир, или поражение. По его словам, при отсутствии своей ПВО, при отсутствии собственных мощностей по производству оружия Украина (киевский режим — ред.) будет технологически проигрывать эту войну РФ.
"Это надо чётко знать и чётко понимать. И чётко говорить о двух основных причинах этого проигрыша. Первая: вместо того, чтобы вкладывать деньги в оборонную промышленность, зелёные гниды их украли. Фактически их украли. "Фламинго" и другие вещи существуют в большей степени на бумаге, чем в реальности. Эта раз. Вторая: ставка на внешние поставки современных вооружений была изначально проигрышной", - сказал экс-нареп, пояснив, что это поставило страну в зависимость от иностранных игроков.
А у внешних игроков свои игры, в которых Украина лишь инструмент.
Украинский аналитик и прогнозист Владимир Стус в эфире интернет-канала Politeka предположил, что для Киева всё идет по самому худшему сценарию.
Аналитик напомнил, что Россия в свое время приняла декларацию о независимости на месяц раньше, чем это сделала Украина, праздник в РФ какое-то время так и назывался – День независимости России.
"Независимости от кого? От Советского Союза", - сказал Стус, добавив, что это со стороны тогдашнего российского руководства было попыткой сохранения стабильности за счет уменьшения размеров, а сейчас тот же трюк пытается проделать Дональд Трамп. Может быть, проделает с тем же результатом. Во всяком случае, тенденции уже просматриваются.
"Как развал СССР стал реализацией стратегии сохранения за счет глубокой децентрализации, так эти же процессы уже начинаются в США", - считает аналитик. По его словам, мы становимся свидетелями "цивилизационной смуты".
А что с Украиной? Тут смута в самом разгаре, но – "американское выходит из моды".
Что касается катастрофической ситуации в крупных городах и в Киеве, призывов представителей нынешних властей оставаться в столице, оборонять её и рыть выгребные ямы, прогнозов, что это всё - на поколения вперед, и гражданам надо привыкнуть к такой жизни без света и канализации, то Стус отметил, что не граждане должны привыкать к таким условиям, а государство должно обеспечивать их права.
Аналитик сказал, что у него есть сомнения, не попробует ли власть "сдать интересы страны" под влиянием ударов по энергосистеме. При этом, по его словам, ему нравится, что "у населения нет паники" (или просто у аналитика дома пока ещё есть свет и тепло — авт.).
При этом он предположил, что если Европа прекратит поддержку Киева, то в таком случае возможно многолетнее перемирие (но не прочный мир) с РФ.
А дальше? По словам эксперта, "как московское сословно-авторитарное общество показало свою полную неэффективность и несостоятельность", так точно это же показало и "украинское сословно-олигархическое общество".
"В противостоянии победит тот, кто сбросит это общество, станет более демократическим, более эффективным, более рыночным", - сказал Стус, добавив, что на Украине нет сейчас рынка, тут - "сословно-монополистическая экономика, экономика дерибана и массовой тотальной коррупции".
Киевский режим тем временем продолжает стирать в народе память об историческом прошлом, даже относительно недавнем. В музее Великой Отечественной войны в Киеве уничтожили надпись на русском языке – просто потому, что она на русском.
Этот акт прокомментировал покинувший страну украинский журналист, правозащитник и бывший политзаключенный Руслан Коцаба. По его словам, вообще "каждая власть создаёт свою версию истории, которая ей выгодна".
"Это происходит везде. Но проблема в том, что в Украине этот миф строится на отрицании общего прошлого и на противопоставлении людей", - сказал он в беседе с журналистом Александром Лазаревым.
"Директор музея – не злодей, он просто глубоко запуганный человек, который хочет сохранить работу в условиях, когда власть требует определённой картины мира", - сказал правозащитник, чьи слова приводит ресурс "Говорит Европа".
Коцаба добавил, что этот глубоко запуганный и затравленный властью человек просто хочет умереть спокойно, а не с проломленным черепом – и потому "отбивает молотком не просто буквы, а память, которая объединяла людей".
При этом он предположил, что и эти медные буквы будут утилизированы с выгодой для кого-то, как это уже не раз происходило при сносе памятников и памятных знаков.
Что касается переписывания истории, Коцаба подчеркнул, что "так было всегда", любая власть формирует свою версию истории, свои исторические мифы, подстраивает историю под себя, но сегодня историческая политика стала на Украине инструментом разобщения народа.
В этом и заключается задача нынешних украинских властей, и они с этой задачей успешно справляются. Объективности ради надо отметить, что и в РФ процесс десоветизации продолжается, хотя и в несколько других, более мягких формах. Что сути не меняет.
Правозащитник также отметил, что как в свое время Петлюра и прочие временные вожди оказались за границей, точно так же разбегутся и "вот эти все (нынешние власти – ред.)… потому что они утилизировали украинский народ ради своих циничных… финансовых интересов".
Коцаба предрёк, что со временем все эти люди будут осуждены, пусть и заочно, по той же статье, по которой хотели сломать его – именно они являются настоящими изменниками, "потому что то, что они делают, это государственная измена, это геноцид".
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
На эту тему — Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе
Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Все города Украины станут непригодными для жизни". Эксперты и политики о ситуации в стране
