Польская "демократия": Начальник охраны вице-премьера грозился убить оппозиционного журналиста

Польская "демократия": Начальник охраны вице-премьера грозился убить оппозиционного журналиста

Вице-премьер и глава МИД Польши Радослав Сикорский давно имеет зуб на журналиста Петра Ништора, который ещё в 2014 году обнародовал откровения политика о том, что польские власти "делают минет американцам".

Польские власти попытались использовать в своих целях глобальный скандал, вспыхнувший после публикации Минюстом США около трёх миллионов страниц по так называемому "делу Эпштейна". Премьер-министр Польши Дональд Туск 4 февраля заявил, что будет создана специальная комиссия, которая займётся теми документами из папок Джеффри Эпштейна, в которых фигурируют имена польских граждан и польских кампаний.Государственное Польское радио специально подчеркнуло, что папки по делу Эпштейна содержат и политические сюжеты. Речь, в частности, идёт о смс-переписке Джеффри Эпштейна с человеком, обозначенным в телефоне как "окружение Дуды", с которым финансист должен был встретиться в Нью-Йорке на следующий день после визита тогдашнего президента Польши Анджея Дуды в Белый дом. Отметим, что Дуда, который поддерживает крупнейшую оппозиционную партию Польши – консервативную "Право и Справедливость" (ПиС), является политическим оппонентом Туска, возглавляющего либеральную партию "Гражданская коалиция" (ГК),В самой же польской оппозиционной среде считают, что Дональд Туск пытается использовать "дело Эпштейна" для прикрытия скандала, который ныне нарастает на берегах Вислы. Дело в том, что вечером 3 февраля крупнейший оппозиционный телеканал Telewizja Republika сообщил, что высокопоставленный сотрудник Государственной службы охраны (ГСО, занимается охраной высших должностных лиц Польши – прим.) грозился убить их журналиста."Сотрудник ГСО, охранявший вице-премьера, планировал убийство журналиста за критическую статью о нем. На полученных нами записях начала 2024 года он открыто говорил о планируемом убийстве. Похищение, перелом ног, обливание трупа горючим и убийство собак – вот лишь некоторые из фраз, использованных в разговоре между сотрудниками ГСО, объявлявшими о действиях против Петра Ништора", – было сказано на сайте телеканала Republika.Позже в его эфире транслировалась запись разговора трёх мужчин, один из которых заявил собеседнику о своих планах относительно Ништора. "Я сломаю ему ноги дубинкой, и всё. Ты же знаешь меня... Бог не быстрый, но справедливый... Он немного полежит, чтобы успокоиться... А потом я его оболью горючим. Я его достану, арендую у тебя гараж. Я запру его в этом гараже. Через неделю он будет в ужасном состоянии", – было слышно на записи.Telewizja Republika заявила, что не будет молчать. "Несмотря на действия спецслужб и попытки сокрытия информации, в субботу в программе "Совершенно публично" мы покажем материал, содержащий всю запись разговоров", – сообщила телекомпания. Сам же Пётр Ништор заявил, что вопрос является чрезвычайно серьёзным для него и его близких, поскольку речь идёт о высокопоставленном сотруднике ГСО."У нас есть запись разговора трёх мужчин. Один из них – подполковник Войцех Б., человек, который во время предыдущего правления ГК (2007-2015 годы – прим.) возглавлял службу безопасности Радослава Сикорского, тогдашнего министра иностранных дел. Позже, при ПиС, он несколько лет был членом команды безопасности Збигнева Зёбро (министра юстиции – прим). После выборов и инаугурации правительства Дональда Туска (декабрь 2023 года – прим.) он вернулся к охране Радослава Сикорского", – сказал журналист.Он сообщил, что ещё в прошлую пятницу Republika направила вопросы в ГСО по этому поводу, но ответа пока не получила, поэтому вопросы были перенаправлены в Министерство внутренних дел Польши. "Скорее всего, был план замять это дело. Сегодня на одном из сайтов появилась публикация о масштабной чистке в ГСО, и, среди прочего, уходе сотрудника, который якобы угрожал неназванному журналисту", – сказал Нистор. Он добавил, что не позволит замять это дело."Мы также подозреваем, что была использована информация, полученная в ходе оперативной деятельности, в результате незаконного прослушивания телефонных разговоров, которому мы подвергались во время правления Дональда Туска. Потому что о планируемой публикации знали лишь немногие. У нас был конкретный план освещения этого вопроса, но нам пришлось изменить его, потому что ГСО и МВД прекрасно знали о нашем плане благодаря нашим коммуникаторам", – сообщил журналист.Конкретным поводом ярости Войцеха Б. (его фамилию СМИ не называют, в отличие от позывного – "Бисквит") якобы послужили статьи и книга Петра Ништора ("Акулы войны"), в которых журналист описал неясные контакты между подполковником ГСО и международными мафиози, в том числе торговцами оружием. Однако куда большую ненависть к Ништору должен испытывать политик, чью охрану возглавляет "Бисквит", – нынешний вице-премьер и глава МИД Польши Радослав Сикорский.Дело в том, что в июне 2014 года именно Пётр Ништор обнародовал запись разговора Сикорского с тогдашним вице-премьером Польши Яцеком Ростовским. Разговор стал легендарным, ибо очень ярко и точно описывает польскую политику и её полную подчинённость интересам США."Ты же знаешь, что польско-американский альянс ничего не стоит. Он откровенно вреден, потому что создает ложное чувство безопасности. Это полная чушь. Мы будем конфликтовать с Германией, с Россией, и будем думать, что всё прекрасно, потому что мы сделали минет американцам. Лохи. Полные лохи… Проблема Польши в том, что у нас поверхностная гордость и низкая самооценка. Такое себе негритянство", – заявил тогда Сикорский в приступе откровения.Правда, пока даже польские оппозиционные медиа не акцентируют на возможной связи вице-премьера с этим делом, сосредоточившись на угрозах со стороны высокопоставленного сотрудника ГСО в адрес известного журналиста. При этом проправительственные СМИ почти до полудня 4 февраля сохраняли дружное молчание о скандале. На это в среду утром обратил внимание представитель Канцелярии президента Польши Адам Андрушкевич, который был гостем в студии телеканала Republika."Эта история ужасающая. Когда я увидел её вчера вечером в вашей программе, мне стало любопытно, как отреагируют основные СМИ. Будут ли они освещать эту историю? Правительственный чиновник угрожает журналисту смертью, нет более серьезной вины. Сегодня утром я изучал информацию в СМИ, и, конечно же, все они промолчали", – отметил Андрушкевич. "Это лишь показывает, в какой системе мы живем и насколько демократичной страной мы являемся сегодня, если такие темы замалчиваются", – сказал он."Я бы хотел, чтобы господин генпрокурор Журек, в перерывах между борьбой с президентом и оппозицией, нашел время заняться этим вопросом. А он чрезвычайно критический. Я убеждён, что если бы во времена правого правительства были опубликованы записи, на которых сотрудник службы безопасности угрожает убийством журналисту телеканала TVN или портала Onet (оба близки к Туску – прим.), это немедленно вызвало бы масштабный скандал. И это справедливо, потому что ни один журналист не заслуживает угроз убийством", – сказал Андрушкевич, выразив удивление по поводу молчания проправительственных СМИ."Похоже, режим Дональда Туска создает условия для физической ликвидации людей, которые создают крупнейшую в Польше телекомпанию, независимую от правительства", – добавил шеф-редактор новостных и публицистических программ телеканала Republika Ярослав Олеховский.Ближе к полудню у Дональда Туска, похоже, выработали если не стратегию, то тактику реагирования на скандал. Сначала один из известных журналистов портала Onet Яцек Харлукович написал в социальных сетях: "У нас были неоднозначные отношения с Петром Нистором, и нет сомнений, что мы находимся на противоположных полюсах. Но если какой-то сотрудник службы безопасности хотел сломать ему ноги, это был невообразимый скандал, который нужно разрешить как можно быстрее. В демократической стране НИКТО не имеет права угрожать журналистам!"Позже почти одновременно на сайте телеканала TVN и на портале Onet появилось официальное заявление ГСО, которое предваряло краткое изложение записи, обнародованной в эфире телеканала Republika. В свою очередь, Государственная Служба охраны подчеркнула, что ранее не располагала никакими журналистскими материалами, содержащими угрозы со стороны сотрудников ГСО. "В связи с новой информацией ГСО сегодня направила в прокуратуру уведомление о возможном совершении преступления", – говорится в заявлении.Государственная служба охраны также сообщила, что в течение нескольких месяцев проводила расследование в отношении упомянутого офицера. Мужчина был отстранён от службы 26 октября 2025 года после того, как его бывшая партнёрша подала на него заявление в полицию."После получения дополнительной информации командир СГО в понедельник инициировал дисциплинарное разбирательство и отстранил офицера от исполнения служебных обязанностей. Основанием для этого решения стало нарушение этических принципов в связи с возможным разглашением конфиденциальной информации об офицерах и лицах, находящихся под защитой. Мы подчеркиваем, что отстранение офицера не связано с материалами, показанными вчера одним из телеканалов, поскольку, как уже говорилось, они не были известны", – отмечено в заявлении.Кстати, партнёршей "Бисквита" была известная варшавская адвокатесса, которую, по сообщениям польских СМИ, подполковник ГСО регулярно избивал. Она якобы предоставила правоохранителям записи, подтверждающие факт избиения. Потому нельзя исключать, что и обнародованная в эфире телеканала Republika запись с угрозами в адрес журналиста тоже сделана этой женщиной.Редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишнёвский считает, что главная проблема в сложившейся ситуации не в угрозах в адрес журналиста, которые высказал функционер специальной службы, а в полной деградации подобных служб в Польше."Несколько лет назад я брал комментарии у сотрудников легендарного польского спецназа "Гром" (). После его публикации мне позвонил один из офицеров, потребовал что-то исправить, я отказался, ибо считал, что всё изложено корректно. Он повысил голос, заявил что-то типа "да я тебя вые***", я ответил – ну приезжай, попробуй. Мы бросили трубки, но через пару минут он перезвонил и спокойно попросил извинения. Причём, по его словам, не столько за саму угрозу, сколько за свой непрофессионализм – мол, если хочешь что-то сделать, то не нужно об этом предупреждать. Именно с этой точки зрения стоит оценивать угрозы офицера ГСО в адрес журналиста Ништора", – сказал Вишнёвский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру."Если такие угрозы действительно имели место, то этого офицера необходимо уволить со службы, но не за угрозы, а за непрофессионализм. Потому что если он с яростью рассказывает, что сделает с журналистом, то это в первую очередь свидетельство уровня подготовки таких офицеров в частности и ГСО в целом. Это должно быть главным выводом – кто попадает в эту службу, как их готовят и какова их настоящая ценность", – отметил польский журналист.Что же до возможной связи происходящего с возможным конфликтом Радослава Сикорского и Петра Ништора, то Мачей Вишнёвский считает, что в условиях непрофессионализма ГСО это не имеет особого значения. "Если только мы не предположим, что ГСО не столько охраняет Сикорского, сколько надзирает за ним. Это ставит в ещё более неловкое положение польские секретные службы, особенно контрразведку", – резюмировал редактор портала Strajk.eu.

