https://ukraina.ru/20250904/est-li-v-germanii-eskadrony-smerti-ot-chego-umirayut-kandidaty-ot-adg-1068168826.html

Есть ли в Германии "эскадроны смерти"? От чего умирают кандидаты от АдГ

Есть ли в Германии "эскадроны смерти"? От чего умирают кандидаты от АдГ - 04.09.2025 Украина.ру

Есть ли в Германии "эскадроны смерти"? От чего умирают кандидаты от АдГ

В крупном западном федерально округе Германии Северном Рейне-Вестфалии незадолго до местных выборов, намеченных на 14 сентября, скончались семь кандидатов от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом сообщила немецкая газета Die Welt

2025-09-04T19:31

2025-09-04T19:31

2025-09-04T19:31

эксклюзив

германия

выборы

альтернатива для германии (партия)

смерть

кандидат

фридрих мерц

украина.ру

ингольштадт

бавария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102116/89/1021168982_0:222:2551:1657_1920x0_80_0_0_32e96da75f1a3d327847f60c4ad74a49.jpg

Сначала лидер партии Алис Вайдель сообщила в соцсетях о кончине четырёх кандидатов от "Альтернативы для Германии". Это прямой кандидат от партии АдГ в городской совет Бломберга, которому было 66 лет, кандидат в городской совет Бад-Липшпринге, которому было 59 лет, кандидат от партии АдГ в Шверте Вольфганг Клингер, которому был 71 год, и кандидат от АдГ по городскому избирательному округу № 2.0 и окружному избирательному округу № 8 в Райнберге, 59-летний Вольфганг Зайтц.Все они, по данным полиции, умерли естественной смертью. У Зайтца случился инфаркт.Позже появилась информация о кончине ещё одного кандидата — Рене Херфорда, который страдал от хронического заболевания печени и умер от почечной недостаточности. Издание Politico 3 сентября сообщило о смерти 80-летнего прямого кандидата от АдГ в Кременхолле Ханса Йоахима Кинда. В местном отделении партии заявили, что он скончался после продолжительной болезни.Также СМИ обнаружили, что ещё один кандидат от АдГ, 42-летний Патрик Титце, ещё 1 июля покончил жизнь самоубийством.На муниципальных выборах в округе Северный Рейн-Вестфалия, в котором проживает 18 млн человек, баллотируется 20 тыс. кандидатов. Однако череда смертей среди кандидатов партии "Альтернатива для Германии" жителям показалась подозрительной. События стали активно обсуждаться в соцсетях.Некоторые сторонники АдГ вспомнили, что у сопредседателя партии Тино Хрупаллы в октябре прошлого года врачи диагностировали "заражение неизвестным веществом" через внутримышечную инъекцию. Это произошло после предвыборного митинга в Ингольштадте (Бавария). По сообщению газеты Junge Freiheit, укол вызвал у Хрупаллы нарушение сердечной деятельности.Министерство внутренних дел региона отреагировало на эти слухи сообщением, в котором отмечается, что несколько кандидатов от других партий, включая "зелёных" и "социал-демократов", также умерли в ходе предвыборной кампании.По мнению политолога, германиста, обозревателя "Российской газеты" Тимофея Борисова, в Германии нет таких структур, для которых имело бы смысл убивать мелких политиков муниципального уровня."Северный Рейн-Вестфалия — это самая населённая земля Германии с большим количеством коммунальных участков. Какой смысл травить директора ЖЭКа?" — заявил Борисов в интервью Украина.ру.Тем более, заместитель председателя фракции АдГ в Северном Рейне-Вестфалии Кай Готтшалк в интервью немецким СМИ опроверг все предположения о насильственной гибели его однопартийцев, продолжил политолог."Фракция АдГ может быть заинтересована в том, чтобы вокруг этих смертей поднимался определённый шум. Но, несмотря на это, Готтшалк чётко сказал, что никаких признаков убийств там нет. Лично я не верю, что кто-то был заинтересован в убийстве политиков такого уровня, нет "эскадронов смерти" в Германии", — полагает Борисов.Тем не менее, смерть четырёх основных кандидатов и двух резервных за несколько недель до выборов невольно порождает вопросы, добавил эксперт. Такие же вопросы возникли бы у населения, если бы умерли шесть кандидатов от какой-то другой партии, даже самой системной, какой является "Христианско-демократический союз", допустил Борисов.Тем более, интерес общества в данном случае подогревает тот факт, что речь идёт о кандидатах от единственной несистемной и реально оппозиционной партии в Германии, какой является АдГ, подчеркнул политолог."Все остальные — условно оппозиционные. К тому же АдГ является единственной оппозиционной партией, которая может победить не только на муниципальных, но и на региональных выборах, которые пройдут в следующем году в сентябре в землях Мекленбург-Передняя Померания и Саксония-Ангальт. Там они могут впервые для своей партии, сформировавшейся всего десять лет назад, сформировать региональное правительство", — рассказал Борисов.По его словам, для этого "Альтернативе для Германии" понадобится абсолютное большинство. Это показывает опыт прошлых выборов в Тюрингии, где кандидаты АдГ набрали почти 40% голосов, но всё равно никто из них не стал премьер-министром этой федеральной земли, напомнил эксперт."Я думаю, что у АдГ очень велики шансы победить в следующем году с абсолютным преимуществом и единолично сформировать эти правительства. Конечно, всё "глубинное государство", как принято говорить, опасается прихода к власти этой партии. Тем более что правительство Мерца может не досидеть до окончания электорального срока, точно так же, как и правительство Шольца. Тогда на выборах в Бундестаг АдГ будет претендовать не на 20%, которые она получила в конце прошлого года, а уже на гораздо большие цифры", — отметил Борисов.На этом фоне все смерти кандидатов от оппозиционной "Альтернативы для Германии" воспринимаются с большим подозрением, подытожил российский политолог.Экс-депутат от "Альтернативы для Германии", правозащитник Ольга Петерсен напомнила в интервью Украина.ру, что за последние две недели перед выборами в Северном Рейне умерли уже 16 кандидатов.Кроме "Альтернативы для Германии", в чьих рядах скончались семеро кандидатов, потери понесли и другие партии, отметила правозащитник. По одному представителю умерло у входящей в правящую коалицию СДПГ, у СвДП, у партии "зелёных", у "Свободных избирателей" и других более мелких объединений, уточнила она."Здесь, конечно, стоило бы обратить внимание на общую статистику смертности в данном регионе. Но всё же остаётся больше вопросов, чем ответов. Во-первых, даже по данной статистике смертей в каждой партии получается, что шансы не дожить до выборов в АдГ как минимум в 6–7 раз выше, чем в любой другой партии. Совпадение ли это или целенаправленное вмешательство извне, мы уже вряд ли сможем узнать", — рассказала Петерсен.По её словам, во многих случаях даже не начали расследование, не проводили аутопсию. Тем самым не просто усложняются поиски правды, они сводятся к нулю, отметила правозащитник."Всё это только подогревает интерес к данному случаю. Если народ не получает ответы от соответствующих инстанций, то это не только даёт почву для предположений, но и подстрекает на собственные поиски. И я осмелюсь предположить, что журналисты продолжат свои поиски и без поддержки криминалистов. Ведь сейчас кандидаты АдГ живут в модус "дожить бы до выборов", а список кандидатов плавно перерос в список "смертников"", — подытожила Ольга Петерсен.О политике властей Германии по отношению к украинскому кризису в материале Павла Котова Реванш Мерца. Почему власти Германии поддерживают нацистский режим на Украине и так не любят Россию

германия

ингольштадт

бавария

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, германия, выборы, альтернатива для германии (партия), смерть, кандидат, фридрих мерц, украина.ру, ингольштадт, бавария, егор борисов, олаф шольц, российская газета, politico