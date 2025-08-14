https://ukraina.ru/20250814/revansh-mertsa-pochemu-vlasti-germanii-podderzhivayut-ukrainu-i-tak-ne-lyubyat-rossiyu-1066994570.html

Реванш Мерца. Почему власти Германии поддерживают нацистский режим на Украине и так не любят Россию

Реванш Мерца. Почему власти Германии поддерживают нацистский режим на Украине и так не любят Россию - 14.08.2025 Украина.ру

Реванш Мерца. Почему власти Германии поддерживают нацистский режим на Украине и так не любят Россию

В преддверии встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске европейская партия войны собралась в Германии, чтобы по видеосвязи обработать американского президента в нужном им ключе. Тем временем, в четверг, 14 августа, исполняется 100 дней, как в кресло канцлера ФРГ уселся Фридрих Мерц

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1c/1063471625_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7bde331e0350cb0aded7bc9f1f5fcc5a.jpg

Украинский "Сапсан" за немецкие деньгиЕвропейская партия войны – это трио - Великобритания, Германия, Франция и примыкающая к ним Украина в качестве наконечника копья, нацеленного на Россию. Вся эта компания никак не может смириться, что переговоры Трампа и Путина пройдут без Владимира Зеленского.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц искренне пытался хоть тушкой, хоть чучелом протолкнуть на Аляску Зеленского или хотя бы генсека НАТО Марка Рютте, но ничего из этого не получилось. Теперь им предстоит ждать окончания встречи лидеров США и РФ, после которой Трамп обещал позвонить им и рассказать, как все прошло."Онлайн-саммит был, скорее, конференцией по продлению войны, чем поиском компромисса. Он внес нулевой вклад в повышение готовности к переговорам с обеих сторон", - прокомментировала немецкая оппозиционерка Сара Вагенкнехт.Нынешний глава правительства Германии – типичный образец современного европейского политика. Все они как будто выведены из одной пробирки в атлантистском инкубаторе.Биография его настолько серая, что зацепиться там особо не за что. Юрист, работал в различных компаниях, ушел в политику, избрался сначала в Европарламент, потом в Бундестаг.Долгое время слыл одним из главных неудачников в ХДС/ХСС, проиграв внутрипартийную борьбу Ангеле Меркель. На этот период он выпал из обоймы христианских демократов и на десять лет вообще завязал с политикой, вернувшись на работу юристом в крупных компаниях.После ухода Меркель на пенсию Мерц возобновил карьеру политика, встал у руля ХДС и возглавил-таки правительство после с трудом добытой победы его партии на парламентских выборах в феврале этого года.Техническая, казалось бы, процедура утверждения его кандидатуры в Бундестаге обернулась небывалым казусом: впервые в истории немецкий парламент не утвердил канцлера с первой попытки. Пришлось переголосовывать.Мерц гораздо более воинственный симпатизант Украине, чем его предшественник Олаф Шольц. Дальнобойные ракеты Taurus Германия пока придерживает и Киеву не передает, но, как выяснилось недавно, во всем остальном готова помогать ВСУ. И очевидно, что за этими решениями стоит канцлер Мерц.Так, ФСБ сообщила 14 августа, что в результате ударов ВС РФ по украинским военным объектам были сорваны планы Киева по созданию собственных ракет "Сапсан", которые теоретически могли достать до Москвы. Подчеркивалось, что эти планы были лично одобрены Мерцем, а Германия взяла на себя финансирование этого проекта.Яблоко от яблониИногда создается впечатление, что Мерц буквально зациклен на противоборстве с Россией.Подобные реплики за его авторством звучат регулярно.Канцлер Германии не может не знать, что помощь Украине – это не то, чем живет его страна, и это не то, что заботит сейчас добропорядочного немецкого бюргера. В каких бы облаках не витала нынешняя верхушка в Берлине, есть статистика, есть опросы, есть протесты, все это власть не может не замечать.Маниакальная решимость воевать руками Украины против РФ говорит о том, что истинной задачей Мерца и его присных является не забота о собственном населении, а доведение до логического завершения антироссийского западного проекта, чего бы это не стоило.Не исключено, что истоки этой русофобии заложены у Мерца на генетическом уровне. Или таковы законы исторической памяти. Черного нацистского кобеля не отмоешь до бела: дед будущего канцлера до ухода на пенсию в 1937 году верно служил гитлеровцам бургомистром города Брилон, а позднее был зачислен в резерв СА и вступил в НСДАП. Отец Мерца воевал в составе Вермахта, хотя позже в роли судьи вел при американцах процессы над нацистами.Как водится у бывших нацистов, никто из них ничего плохого никогда не делал. Это если верить их словам. Дед Мерца тоже всего лишь уповал на Гитлера как на спасителя от кризиса, а в составе СА он, дескать, ничем себя не проявил.Сын за отца, как известно, не отвечает, тем более внук за деда. Но уж очень иногда это бросается в глаза, прорывается наружу."Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас", - прокомментировал Мерц не так давно события на Ближнем Востоке.В Германии на такие вещи реагируют чутко. Сразу извлекли из архивов цитату оберштурмфюрера СС Августа Хефнера, который командовал расстрелом в Бабьем Яру и тоже называл это "грязной работой"."Канцлер Германии Мерц о конфликте на Ближнем Востоке: "Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас". Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить. Это говорит потомок нацистов, чей дед, Йозеф Пауль Совиньи, занимая должность бургомистра Брилона во времена Третьего рейха, называл улицы в честь Гитлера и Геббельса, состоял в рядах НСДАП и находился в резерве штурмовых отрядов, а его отец, Иоахим Мерц, в составе вермахта воевал против Красной армии. Той самой Красной армии, которая спасла мир от коричневой чумы и освободила узников концлагерей от того, что позже назовут Холокостом. Россия сегодня продолжает ту работу, которую начали в своё время антифашисты. А нынешнее руководство Израиля… смотрите первое предложение", - ответила на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Назад в РейхПарадокс современной Германии – пока население страдает от экономических последствий политики Мерца по поддержке Украины, кто-то внутри страны набивает себе на этом карманы.По состоянию на начало 2025 года курс акций крупнейшего оборонного концерна ФРГ Rheinmetall вырос в 10 раз с начала российской спецоперации на Украине. И наоборот, за несколько дней до встречи Трампа и Путина на Аляске котировки Rheinmetall резко пошли вниз.В этом и кроется одна из причин такой активности Мерца вокруг украинского конфликта. За прошлый год все тот же Rheinmetall получил заказов столько же, сколько за последние 15 лет. Кто ж захочет укокошить курицу, несущую золотые яйца?Параллельно с этим правительство Мерца готово ради удержания власти и сверхприбылей ВПК пилить сук, на котором в значительной степени сидит немецкая экономика. Речь о голубом топливе, которое теперь поставляется не из России, на которую в последний год до СВО приходилось порядка 65% всех поставок. Теперь же заполнять газовые хранилища стало проблемнее, а главное, дороже, что уже не первый год чувствуют на себе конечные потребители.Все это находит отображение в рейтингах правящей коалиции. Так, за месяц (с июня по июль) на 11% сократилось число немцев, которые одобряют работу кабмина, а непосредственно канцлером довольны только 32% граждан страны.На этом фоне растут рейтинги несистемной "Альтернативы для Германии" (АдГ), которая уже опережает ХДС/ХСС, однако правящий режим демонстрирует волю к решению этой проблемы. Федеральное ведомство по защите конституции ранее признало эту партию экстремистской и угрожающей конституционному строю, что может быть прологом к ее запрету.Так или иначе, теперь контрразведка может на легальных основаниях следить за АдГ, прослушивать ее членов, вести за ними наблюдение и т.д. Все это смахивает на махровую политическую цензуру и окончательное сворачивание остатков демократии в Германии.Процесс этот идет настолько вызывающе, что на это вынуждены обращать внимание даже за океаном. На днях Госдеп США опубликовал доклад о ситуации с правами человека в Германии за 2024 год. Помимо всего прочего, там отмечалось, что в этой стране фиксируются факты цензуры, неподобающие действия сотрудников правоохранительных органов в адрес журналистов и т.д.Берлин ожидаемо все это опроверг."В Германии нет цензуры. В ФРГ - очень высокий уровень свободы слова, и мы будем продолжать защищать ее во всех формах", - заявил представитель правительства Штеффен Майер.Если продолжить изучение доклада дальше, то можно узнать, например, что нынешняя Германия является еще и рассадником антисемитизма."К числу значимых проблем в области прав человека относятся ограничения свободы выражения мнений и достоверные сообщения о преступлениях, насилии или угрозах насилия на почве антисемитизма", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Госдепа.Совпадение пугающее. Сначала нацистские замашки Мерца, теперь еще и реинкарнация антисемитизма. Аналогии, впрочем, можно продолжать и в другую сторону. Всем известно, чем закончил гитлеровский рейх и кто внес решающий вклад в его ликвидацию. Управляемая мерцами Германия рискует окончательно свалиться на очень опасный путь, финал которого предрешен заранее.О том, какую роль в антироссийском альянсе Запада играет Великобритания - в материале издания Украина.ру Британия нацелилась на российскую энергетику. При чем здесь Украина и Ходорковский*. *Иностранный агент

Павел Котов

Павел Котов

Павел Котов

